発行: 2026年6月9日



「Automotive Testing Expo Europe 2026」にブース出展 ～自動運転の未来と安全を支える「SENSING CORE」技術を紹介～

DUNLOP (社名：住友ゴム工業(株)、社長：國安恭彰）は、6月23日から25日までドイツのシュツットガルトで開催される「Automotive Testing Expo Europe 2026」（主催：UKIP Media & Events Ltd.）にブース出展します。

ブースではセンサーを使用せずにタイヤや路面状態を検知できる独自のソフトウェア技術である「SENSING CORE（センシングコア）」を紹介します。

「SENSING CORE」イメージ図

「SENSING CORE」は、タイヤの回転によって発生する車輪速データと車両に流れるCANデータ（車両制御情報）を解析することで、「タイヤ空気圧」「タイヤに掛かる荷重」「タイヤ摩耗状況」「路面状態」「車輪脱落予兆」などを検知するソフトウェア技術です。

今回のブースでは、「自動運転走行」、「スマートナビゲーション※1」、「ワンストップメンテナンス・保険料最適化」、「スマートインフラ※2」、「デジタルツイン※3」をテーマに、モビリティ社会が直面する課題解決に向けた具体的なユースケースを紹介します。

本技術によりSDV※4（Software Defined Vehicle）や自動運転社会の進展に対応し、パートナー企業との連携基盤を強化するとともに、進化する自動車業界に貢献していきます。

■開催概要Automotive Testing Expo Europe 2026 I June 23, 24 & 25, 2026 I Germany

Automotive Testing Expo Europe 2026

・会期：2026年6月23日(火)～25日(木)

・会場：Messe Stuttgart, Germany

・ブース位置：No.1474 , Hall 1

＜ご参考＞

「センシングコア」https://www.srigroup.co.jp/saiyou/technology/sensing.html

当社は2026年より、コミュニケーションブランドをDUNLOPに統一しました。

DUNLOPは、「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していきます。

ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めています。

※1 車両や道路のデータを活用し、最適なルート選択や安全運転を支援する高度なナビゲーション技術

※2 車両と道路・信号などのインフラが連携し、交通の効率化や安全性向上を実現する仕組み

※3 現実の車両や道路環境をデジタル空間上に再現し、シミュレーションや分析に活用する技術

※4 Software Defined Vehicle ソフトウェア更新により安全性や機能を継続的に高度化できる車両の考え方