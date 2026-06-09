StreamFab 8周年記念大感謝祭が開催中！
世界中で愛される動画ダウンロードソフト「StreamFab（ストリームファブ）」が、ついに誕生8周年を迎えました！日頃の感謝を込めて、特設サイト（https://streamfab.jp/promotion.htm）にて最大級の割引と豪華特典が満載の「8周年記念キャンペーン」を実施しています。
年に一度のこのビッグチャンスをお見逃しなく！キャンペーンの全貌を詳しくご紹介します。
100%当たる！「8周年記念ラッキールーレット」
特設ページにアクセスするだけで、誰でも無料で挑戦できるデジタル抽選会（ルーレット）を開催中！
当選確率： 驚きの100%当選（ハズレなし）！
特典内容： 運が良ければ、その場で使える「最大 7,380円OFF」の超特大割引クーポンや、Amazonギフト券、キャッシュバックなどの豪華賞品が当たります。
対象商品と驚きの特典内容
今回の8周年キャンペーンは、StreamFabの人気主力製品が破格のセール対象となっています。
1. 【目玉商品】StreamFab オールインワン（ライフタイム版）
Netflix、Amazonプライム・ビデオ、Disney+、U-NEXT、Hulu、YouTubeなど、世界65以上の主要VOD・1,000以上の動画サイトに対応した無敵の全機能パックです。
割引額： 通常価格より「20,150円OFF」の大暴落！
豪華な無料特典：
もれなく高額の Amazonギフト券 をプレゼント！
通常1台までのライセンスが、なんと「5台のPCで使えるマルチライセンス」へ無料でアップグレード！家族で共有できます。
2. 【自由カスタマイズ】StreamFab MyCombo（マイコンボ）
「必要な配信サイトのダウンロード機能だけをいくつか選びたい」という方に最適のプラン。
割引額： お好きな単品を自由に組み合わせることで、50%OFF以上の割引が適用されます。
利用規約と注意事項
クーポンの併用不可： ルーレットで獲得した「最大7,380円OFF」などの大額クーポンは独立した特典です。SNS等の他のキャンペーンで配布されたクーポンと併用（重ねて使用）することはできません。
参加方法： 面倒な登録は不要です。直接 StreamFab 8周年特設ページ にアクセスし、ルーレットを回すだけでその場で割引が適用されます。
開催期間（締め切り）
キャンペーン終了日：2026年7月2日（木）まで
本キャンペーンは期間限定の特別セールです。Amazonギフト券のプレゼントや、5PCマルチライセンスへの無料アップグレードは期間・数量限定となりますので、お早めにご参加ください。
お気に入りの映画、ドラマ、アニメを広告なしの高画質（最高4K/1080p）で永久保存できるチャンスです！7月2日の期限までに特設サイトをチェックして、ルーレットで特大クーポンを勝ち取りましょう！
StreamFab 8周年特設会場はこちら：https://streamfab.jp/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
年に一度のこのビッグチャンスをお見逃しなく！キャンペーンの全貌を詳しくご紹介します。
100%当たる！「8周年記念ラッキールーレット」
特設ページにアクセスするだけで、誰でも無料で挑戦できるデジタル抽選会（ルーレット）を開催中！
当選確率： 驚きの100%当選（ハズレなし）！
特典内容： 運が良ければ、その場で使える「最大 7,380円OFF」の超特大割引クーポンや、Amazonギフト券、キャッシュバックなどの豪華賞品が当たります。
対象商品と驚きの特典内容
今回の8周年キャンペーンは、StreamFabの人気主力製品が破格のセール対象となっています。
1. 【目玉商品】StreamFab オールインワン（ライフタイム版）
Netflix、Amazonプライム・ビデオ、Disney+、U-NEXT、Hulu、YouTubeなど、世界65以上の主要VOD・1,000以上の動画サイトに対応した無敵の全機能パックです。
割引額： 通常価格より「20,150円OFF」の大暴落！
豪華な無料特典：
もれなく高額の Amazonギフト券 をプレゼント！
通常1台までのライセンスが、なんと「5台のPCで使えるマルチライセンス」へ無料でアップグレード！家族で共有できます。
2. 【自由カスタマイズ】StreamFab MyCombo（マイコンボ）
「必要な配信サイトのダウンロード機能だけをいくつか選びたい」という方に最適のプラン。
割引額： お好きな単品を自由に組み合わせることで、50%OFF以上の割引が適用されます。
利用規約と注意事項
クーポンの併用不可： ルーレットで獲得した「最大7,380円OFF」などの大額クーポンは独立した特典です。SNS等の他のキャンペーンで配布されたクーポンと併用（重ねて使用）することはできません。
参加方法： 面倒な登録は不要です。直接 StreamFab 8周年特設ページ にアクセスし、ルーレットを回すだけでその場で割引が適用されます。
開催期間（締め切り）
キャンペーン終了日：2026年7月2日（木）まで
本キャンペーンは期間限定の特別セールです。Amazonギフト券のプレゼントや、5PCマルチライセンスへの無料アップグレードは期間・数量限定となりますので、お早めにご参加ください。
お気に入りの映画、ドラマ、アニメを広告なしの高画質（最高4K/1080p）で永久保存できるチャンスです！7月2日の期限までに特設サイトをチェックして、ルーレットで特大クーポンを勝ち取りましょう！
StreamFab 8周年特設会場はこちら：https://streamfab.jp/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
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