テクノロジーで気軽な住み替えをサポートする株式会社property technologies（以下「当社」）の代表取締役社長である濱中 雄大は、2026年5月18日（月）に学校法人明海大学（以下「明海大学」）の不動産学部『不動産経営戦略（教授：山本 卓）』の特別講義に外部講師として登壇しました。

不動産業界を志す学生たちへ

明海大学 不動産学部は、日本で唯一不動産学を学べる学部です。不動産業界に関心のある方をはじめ、不動産会社への就職を目指す方や起業を目指す方、家業を継ぐ方が多く在籍しています。 本講義では、こうした次世代の不動産業界を支える学生たちに対して、キャリア形成支援や不動産業界の更なる活性化に向けた取り組みの一環として行っています。当社グループは、明海大学との連携を通じて、意欲ある方々に活躍の場を提供しています。

当日の様子

当日は、不動産学部『不動産経営戦略』を受講している約70名の3、4年生に本講義を聴講いただきました。 まず、当社代表の濱中より、自身の会社員時代から34歳で独立・起業に至るまでのキャリアの歩みや、一橋大学の清水 千弘 教授が所長を務める研究・開発組織『PropTech-Lab（プロップテック・ラボ）』の紹介を交えながら、当社グループが推進する「不動産×テクノロジー」の取り組みについて講義を行いました。

次に、PropTech戦略部長/CTOの金子より、自社開発・提供しているiBuyerプラットフォーム『KAITRY（カイトリー）』を紹介するとともに、不動産業界におけるテクノロジーの革新的な役割について、当社の具体的な取り組みを交えながら解説いたしました。 また当社グループでは、明海大学向けの選考フローとインターンシップの機会を用意しており、当日は多くの学生の皆さまからご応募をいただきました。 経営者のリアルな失敗談や挑戦の哲学、そして先端テクノロジーが変える業界の未来像を届けたことで、参加した学生の皆さまからは「自身のキャリアや不動産業界の新たな可能性について、より具体的に考える機会になった」という声を多数いただいております。 今後も、未来を担う若者の成長を積極的に支援するとともに、不動産業界全体の更なる活性化・発展に貢献できる持続可能な取り組みに邁進してまいります。

参加した学生の皆さまからの声（一部抜粋）

「濱中社長が、かつては会社員として営業などの実務経験を積み、社会人としてのノウハウを身につけられていたというお話は非常に新鮮で、深く印象に残りました。また、親の会社の倒産という予期せぬ困難に直面しても諦めず、自ら行動して道を切り開かれた姿勢には大変な感銘を受けました。今回の講義を通して、成功のために重要なのは才能だけではなく、経験の積み重ねや、逆境でも前向きに行動する力なのだと学びました。私も濱中社長のように、困難に負けず自ら挑戦し続けられる社会人になれるよう、今から必要な力を少しずつ身につけていきたいと強く思いました。」 「特に感銘を受けたのは、濱中社長の『失敗を認めなければ失敗ではない』『覚悟を持って進んでいるから恐怖はない』という、挑戦に対する圧倒的な姿勢です。売上427.3億円を誇り、 幅広い価格帯の中古住宅ビジネスを一貫して行う貴社は一見、順風満帆な成長企業に映りますが、その裏には多くの失敗や資金調達の苦難があったという事実に深く胸を打たれました。失敗を次のステップへの糧として認め、覚悟を持って挑み続ける限り、それは成長のプロセスへと変わるのだと気付かされました。現状に満足せず『チャレンジできる会社』であり続ける貴社の環境は非常に魅力的であり、私も失敗を恐れて立ち止まるのではなく、自らの行動に責任と覚悟を持ち、常に挑戦の当事者として成長していきたいと強く思いました。」 「中古マンションの需要が高まる中、物件をリノベーションして価値を高める貴社のビジネスは、これからさらに必要とされていくと強く実感いたしました。私は将来、父のリフォーム会社を継ぎ、新たに不動産部を立ち上げたいと考えているため、中古住宅の買い取りからリノベーション、販売までを行う事業内容は、自分の将来やりたいことと重なる部分が非常に多く、大変勉強になりました。講義では成功談だけでなく、苦労された経験まで正直にお話しくださり、そこからどう立ち直ったのかを伺えたことで、失敗を恐れずにまず行動することの大切さを学びました。今回の素晴らしいご講演は、業界への理解が深まっただけでなく、私自身の将来のキャリアを改めて具体的に考える最高のきっかけとなりました。」

学校法人明海大学について

https://www.meikai.ac.jp/

＜大学概要＞ 学校名：学校法人明海大学 代表者：理事長 宮田 淳、学長 中嶌 裕 URL：https://www.meikai.ac.jp/ 浦安キャンパス：千葉県浦安市明海1丁目 坂戸キャンパス：埼玉県坂戸市けやき台1-1

株式会社ホームネットについて

https://www.home-net.gr.jp/

株式会社ホームネットは、中古マンションのリノベーション事業を核とする住まいの専門企業です。東京に本社を構え、札幌から沖縄まで全国15都市にて、リノベーションによって新たな価値を加えた物件を販売しています。

株式会社property technologies（プロパティ・テクノロジーズ）について

https://pptc.co.jp/

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ～テクノロジーで人生の可能性を解き放つ～」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約15,000戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル（住まい）×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。 ＜会社概要＞ 会社名：株式会社property technologies 代表者：代表取締役社長 濱中 雄大 URL：https://pptc.co.jp/ 本社：東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階 設立：2020年11月16日 上場：東京証券取引所グロース市場（5527）