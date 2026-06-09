「触れるケア」を通して誰もが自分らしく生きられる環境づくりを目指すメディカルビューティタッチケアみやぎ(代表：柴田 璃依)は、2026年6月14日(日)に、宮城県登米市のイオンタウン佐沼にて、こどもから大人まで「触れるケア」を体験できるイベント『美と健康フェア』を開催いたします。本イベントは、心身の癒しをもたらすケアの魅力を広く知っていただくとともに、「触れるケアの担い手(セラピスト)」の育成に繋げることを目的としています。





イベント詳細： https://camp-fire.jp/projects/913357/view/activities/839102#main





「触れるケア」を体感できる『美と健康フェア』





■「美と健康フェア」開催の背景

外見を整えるだけでなく、尊厳や生きる力に寄り添う。いま地域に必要な「触れるケア」の普及と担い手の育成

私たちは登米市を中心に、肌に触れることで心身の健康を促す「ビューティタッチセラピー(R)」や、がん患者の外見変化による苦痛を和らげる「アピアランスケア」を通じ、地域の方が自分らしく生きられる社会を目指し活動しています。

人の手のぬくもりには、言葉だけでは届けきれない安心感や優しさがあります。そっと触れられることで表情が和らぎ、心がほぐれ、自分らしさを取り戻していく――私たちは日々の活動の中で、そんな瞬間に幾度も出会ってきました。





老い・病気・治療に伴う心身の変化は、時に孤独や不安をもたらします。しかし、誰もが「自分らしく生きたい」「笑顔でいたい」という願いを胸に秘めています。介護美容やアピアランスケアは、その方の尊厳や生きる力にそっと寄り添うケアであると、私たちは信じています。





現在は主に高齢者の方や病気を経験された方にケアを届けていますが、この「触れるケア」は老若男女・すべての世代に必要な身近な支えです。だからこそ、まずは第一に、すべての世代にこのケアの魅力を伝えたいと考え、その第一歩となる体験イベントを企画いたしました。





また、現状、私たちの限られたメンバーだけでは活動規模の拡大に限界があり、一緒に魅力を「届ける担い手(セラピスト)」が圧倒的に不足しています。本イベントを通じてケアの魅力を広く知っていただくとともに、私たちと一緒に地域にあたたかい笑顔のバトンを繋いでくれる「担い手の育成」へ繋げていきたいと考えています。









■『美と健康フェア』について

手のひらから笑顔のバトンを結ぶ。地域のいまと未来の笑顔をつくる体験型イベント

本イベントは、こどもから大人まで、誰もが「自分らしさを諦めずに、生き生きと暮らせる社会」を共につくるための体験型イベントです。

会場では、指先から温もりを伝える各種セラピーをはじめ、専門家による姿勢講座や、病を経験された方のコミュニティブースなど、心と身体の両面から健やかな毎日をサポートするコンテンツを多数ご用意しています。

また、単なる1日のイベントに留まらず、体験をきっかけに「自分も誰かを癒す存在になりたい」「家族にやってあげたい」と感じていただけるような、未来の普及とセラピスト育成に繋がる出逢いの場を目指します。









■開催概要

イベント名：美と健康フェア

開催日時 ：2026年6月14日(日) 10：30～16：00

会場 ：イオンタウン佐沼 1階セントラルコート

(宮城県登米市南方町新島前46-1)

参加条件 ：こどもから大人までどなたでも参加可能

申込方法 ：事前申し込み不要(当日直接会場へお越しください)

主催 ：メディカルビューティタッチケアみやぎ

https://medicalbeautytouchcare.jimdofree.com/









■イベント内容(出展ブース)

ハンド セラピー／フットケア セラピー／フェイシャル セラピー／メイクキュア セラピー(R)／ネイルコーナー／足の爪周りツルフワ体験／パラフィンパック／作業療法士さんの姿勢講座(美しい姿勢を体験)／認知症予防アロマポット作り(楽しくアロマに触れる)／健康相談コーナー(看護師さんに不安や心配ごとを気軽に話せる窓口)／チョークアートベルエポック体験／がん患者とその家族を支える会「ホッとサロンとめ」／「りんりんの会(乳がん体験者の会)」





セラピーブースでは、指先から肘までのやさしいトリートメントをおこなう「ハンド セラピー」をはじめ「フットケア セラピー」、「フェイシャル セラピー」、メイクまでおこない外出への意欲を高める「メイクキュア セラピー(R)」、「ネイルコーナー」、「足の爪周りツルフワ体験」、「パラフィンパック」をご用意しています。そのほか、美しい姿勢をみんなで体験して学ぶ「作業療法士さんの姿勢講座」、楽しくアロマに触れる「認知症予防アロマポット作り」、看護師さんに不安や心配ごとを気軽に話せる「健康相談コーナー」、「チョークアートベルエポック体験」や、がん患者とその家族を支える会「ホッとサロンとめ」、「りんりんの会(乳がん体験者の会)」のブースも設置され、心と身体の両面から健やかな毎日をサポートする温かい出会いにあふれた催しとなっています。









■団体概要

団体名 ： メディカルビューティタッチケアみやぎ

代表者 ： 柴田 璃依

所在地 ： 宮城県登米市

設立 ： 2025年6月5日

事業内容： ・介護美容…ビューティタッチセラピー(R)普及活動、セラピスト育成

・アピアランスケア…普及活動

・地域イベント…美と健康フェア開催

URL ： https://medicalbeautytouchcare.jimdofree.com/