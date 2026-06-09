淡路島西海岸に並ぶカラフルなコンテナ店舗に、日本全国からシェフが集い様々なジャンルの料理をお楽しみいただける屋外型リゾートレストラン「淡路シェフガーデン by PASONA」では、七夕にあわせて竹灯籠や短冊、昔遊びなどが楽しめるイベント『星降る七夕 in 淡路シェフガーデン』を7月1日（水）から7日（火）までの期間限定で開催いたします。

本イベントでは、南北2か所の入口に竹灯籠のあかりが続く幻想的なアプローチが登場。竹灯籠の先には短冊を用意しており、一人ひとりの願いごとをしたためて飾ることができます。

また、7月4日（土）、5日（日）の2日間は、先着100名様限定で「竹灯籠作り」のワークショップを開催。淡路島の和紙にオリジナルのデコレーションを施し、世界に一つだけの竹灯籠を作成いただけます。完成した竹灯籠はお持ち帰りいただけるほか、施設内への展示も可能です。

さらに、北側入口前には竹馬や竹ぽっくりなどの竹遊具を揃えた「昔遊び広場」を開放。お子さまから大人まで、どなたでも自由に懐かしい遊びをお楽しみいただけます。

七夕の夜、海辺のリゾートで心に残るひとときを、家族や友人とお過ごしください。

■『星降る七夕 in淡路シェフガーデン』概要

開催期間：7月1日（水）～7月7日（火）※ワークショップは4日、5日のみ 内容：七夕にあわせてどなたでもご参加いただけるイベントを開催 ※「竹灯篭」のワークショップは先着100名様限定で500円（税込）になります HP：https://www.awaji-chefgarden.com/thechefsgarden Instagram：https://www.instagram.com/awajichefsgardenbypasona/ お問合せ： 淡路シェフガーデン by PASONA（株式会社パソナグループ運営） Tel 080-8177-4501

（参考）「淡路島deにこにこマルシェ」を開催！

同施設にて、「淡路島 de にこにこマルシェ」を7月26日（日）、8月9日（日）に開催。淡路島のお土産雑貨や、大切な愛犬へ贈る贅沢なおやつなど、作り手との交流を楽しみながらお買い物いただけます。美しい海辺で、淡路島の魅力を存分にご堪能ください。

https://www.awaji-chefgarden.com/