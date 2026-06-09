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【京都水族館】カエルを愛する飼育スタッフが企画をプロデュース「石川薫の水族館〜ケロケロ!見つケロッ!カエル展〜」
全国のカエル愛好家と石川薫が競う偏愛クイズ大会を開催
京都水族館（所在地：京都市下京区、支配人：坂野 一義）は、2026年7月1日（水）〜9月30日（水）の期間、カエルをこよなく愛する飼育スタッフの石川薫がプロデュースする企画展「石川薫の水族館〜ケロケロ!見つケロッ!カエル展〜」を開催しますのでお知らせします。
本企画展は、2023年10月から約5カ月間開催し、ご好評いただいた企画展「石川薫の水族館〜こんなにも至近距離でヒキガエル展〜」※1のスピンオフ企画で、2025年に続き2回目の開催です※2。カエルをこよなく愛する飼育スタッフの石川薫が10種類のカエルの魅力をお届けする期間限定展示です。
今回は“カエル探し”をテーマにさまざまな展示を通して、身近なカエルを見つけて観察する楽しさを体感できる企画展です。京都に生息しているカエルの中から、モリアオガエルやトノサマガエルなど10種類のカエルと、ニホンアマガエルなどのオタマジャクシを展示し、その特徴をまとめた解説パネルと一緒にご覧いただきます。ほかにも、バーチャル映像でカエルの推しポイントを解説する「バーチャル石川薫」も登場します。また、気まぐれに石川本人が展示エリアに出没予定のため、直接カエルの解説を聞くチャンスもあります。
さらに、昨年好評だったカエルごとのジャンプ力の違いがわかる壁面展示を今年も行います。10種類のカエルのジャンプ力の違いをご覧ください。ほかにも、展示するカエルを探して観察がさらに楽しくなるワークブックとワークシートも配布します。
7月4日（土）には、全国のカエル愛好家と石川がカエル愛を競う偏愛クイズ大会「VS石川薫」を開催し、カエルにまつわるクイズで対決します。また、企画展開催を記念した飲食メニューも登場予定です。
この機会にぜひ、京都水族館でカエル探しをお楽しみください。
※1 2023年10月25日付リリース：「石川薫の水族館〜こんなにも至近距離でヒキガエル展〜」
（https://www.kyoto-aquarium.com/news/5568/）
※2 2025年5月16日付リリース：「石川薫の水族館 スピンオフ〜雨降りジャンプ！カエル展〜」開催
（https://www.kyoto-aquarium.com/news/7022/）
■企画展「石川薫の水族館〜ケロケロ!見つケロッ!カエル展〜」概要
本企画展は、2023年10月に開催した企画展「石川薫の水族館〜こんなにも至近距離でヒキガエル展〜」のスピンオフ企画です。カエルをこよなく愛する飼育スタッフ・石川薫がさまざまなカエルの魅力をお届けします。今回は、「カエル探し」をテーマに、身近なカエルを見つけて観察する楽しさを体感できる展示です。10種類のカエルの展示とその特徴を解説したパネルを通して、カエル探しのポイントをお伝えします。
展示場所：2階「山紫水明」エリア入り口
展示期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
※ いきものの体調などにより予告なく内容を変更させていただく場合があります。
≪展示飼育チーム 石川 薫（いしかわ かおる）≫
2021年京都水族館に入社。魚類ユニットに所属し、オオサンショウウオをはじめとした淡水のいきものをメインに担当。両生類が好きで、中でもカエルが好き。自宅でも多数のカエルとともに過ごす。
（1）10種類の京都に生息しているカエルを展示
京都に生息しているカエルのうち10種類を展示します。カエルは、「田んぼなど人里に近いところにすむカエル」と「山や渓谷あたりにすむカエル」を2つの水槽に分けて展示します。2つの水槽でカエルの見つけやすさが違うので、どこにどのカエルがいるのかカエル探しに挑戦してみましょう。
水槽の近くには10種類のカエルを見分けるポイントをまとめたパネルも登場します。ほかにも、ニホンアマガエルなどのオタマジャクシも展示します。
【展示するカエルの種類】
田んぼなど人里に近いところにすむカエル：ニホンアマガエル・ツチガエル・シュレーゲルアオガエル・ヌマガエル・ニホンアカガエル・トノサマガエル
山や渓谷あたりにすむカエル：カジカガエル・タゴガエル・ナガレタゴガエル・モリアオガエル
（2）カエルの推しポイントを紹介!映像解説「バーチャル石川薫」登場
今回展示する10種類のカエルについて、石川の推しポイントを動画で解説します。動画では、バーチャル石川薫が登場し、「ここを見てほしい!」観察ポイントを紹介します。
さらに、気まぐれに石川本人が展示エリアに登場することもあります。タイミングが良ければ、石川から直接カエルの解説を聞くことができます。
（3）どのカエルがジャンプ力No1?10種類のカエルのジャンプ力がわかる壁面展示
昨年初登場しご好評いただいたカエルのジャンプ力をまとめた壁面展示がパワーアップして帰ってきました。今年展示する10種類のカエルのジャンプ力を石川が測定し、その結果を壁面展示でご紹介します。どのカエルが一番ジャンプ力があるのか、京都水族館のカエルの驚くべきジャンプ力をご覧ください。
（4）夏休みの自由研究にもピッタリ!カエル探しが楽しくなるワークシートや小冊子を配布
展示する10種類のカエルを探すポイントをまとめたワークブックを配布します。自然の中でカエルを探す方法や必須アイテムなど、石川流カエルの探し方を伝授します。
さらに、カエルを観察して特徴や好きなポイントを書き込めるワークシートも登場します。特製カエルスタンプ全6種を集めてオリジナルのカエル図鑑を完成させましょう。
ほかにも、石川とカエルのエピソードをエッセイ風にまとめた冊子も登場予定。カエルについてもっと知ることができる配布物もお楽しみください。
※ ワークシート、ワークブックは無くなり次第配布を終了します。
（5）参加資格は“カエルを愛する気持ち!”偏愛クイズ大会「VS石川薫」挑戦者求む
本企画展をプロデュースする石川と“カエルの知識と愛”で競う偏愛クイズ大会「VS石川薫」を開催します。今回展示する10種類のカエルだけでなく、カエルにまつわるさまざまなクイズを出題し、勝者は石川薫とクイズで対決します。
われこそはカエルを愛している“カエル偏愛家”の皆さまの挑戦をお待ちしています。
開催日時：2026年7月4日（土）午後3時〜4時（予定）
料金：無料
※ 別途京都水族館の当日入館チケットが必要です。
開催場所：2階「ミテッテ」ワークショップスペース
参加条件：小学生以上の方
※ 小学生は保護者の同伴が必要です。
定員：20名
参加方法：当館公式ウェブサイトTOPページ「PICK UP」
（https://www.kyoto-aquarium.com/）から事前申し込み
募集期間：2026年6月9日（火）〜6月21日（日）午後11時59分まで
※ 応募多数の場合、応募内容を参考に選考いたします。当選された方には2026年6月22日（月）にメールでご連絡します。
※ 当選された方以外も、当日会場にお越しいただくと立ち見でご覧いただけます。
■企画展開催記念「すいすいドーナツ カエル」登場
昨年も販売し人気だった「イクミママのどうぶつドーナツ®」のカエルが今年も登場します。今回は、抹茶チョコ味のグリーンとホワイトチョコ味のブルーの2種類をご用意しました。特別展示とあわせて、ドーナツもお楽しみください。
販売期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
販売場所：ハーベストカフェ
販売価格：各700円（税込み）
※ なくなり次第終了。
※ 販売場所、販売時間など、予告なく内容を変更させていただく場合があります。
※京都水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
京都水族館 企画広報チーム 杉山・吉永
TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
関連リンク
京都水族館
https://www.kyoto-aquarium.com
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html
京都水族館（所在地：京都市下京区、支配人：坂野 一義）は、2026年7月1日（水）〜9月30日（水）の期間、カエルをこよなく愛する飼育スタッフの石川薫がプロデュースする企画展「石川薫の水族館〜ケロケロ!見つケロッ!カエル展〜」を開催しますのでお知らせします。
本企画展は、2023年10月から約5カ月間開催し、ご好評いただいた企画展「石川薫の水族館〜こんなにも至近距離でヒキガエル展〜」※1のスピンオフ企画で、2025年に続き2回目の開催です※2。カエルをこよなく愛する飼育スタッフの石川薫が10種類のカエルの魅力をお届けする期間限定展示です。
今回は“カエル探し”をテーマにさまざまな展示を通して、身近なカエルを見つけて観察する楽しさを体感できる企画展です。京都に生息しているカエルの中から、モリアオガエルやトノサマガエルなど10種類のカエルと、ニホンアマガエルなどのオタマジャクシを展示し、その特徴をまとめた解説パネルと一緒にご覧いただきます。ほかにも、バーチャル映像でカエルの推しポイントを解説する「バーチャル石川薫」も登場します。また、気まぐれに石川本人が展示エリアに出没予定のため、直接カエルの解説を聞くチャンスもあります。
さらに、昨年好評だったカエルごとのジャンプ力の違いがわかる壁面展示を今年も行います。10種類のカエルのジャンプ力の違いをご覧ください。ほかにも、展示するカエルを探して観察がさらに楽しくなるワークブックとワークシートも配布します。
7月4日（土）には、全国のカエル愛好家と石川がカエル愛を競う偏愛クイズ大会「VS石川薫」を開催し、カエルにまつわるクイズで対決します。また、企画展開催を記念した飲食メニューも登場予定です。
この機会にぜひ、京都水族館でカエル探しをお楽しみください。
※1 2023年10月25日付リリース：「石川薫の水族館〜こんなにも至近距離でヒキガエル展〜」
（https://www.kyoto-aquarium.com/news/5568/）
※2 2025年5月16日付リリース：「石川薫の水族館 スピンオフ〜雨降りジャンプ！カエル展〜」開催
（https://www.kyoto-aquarium.com/news/7022/）
■企画展「石川薫の水族館〜ケロケロ!見つケロッ!カエル展〜」概要
本企画展は、2023年10月に開催した企画展「石川薫の水族館〜こんなにも至近距離でヒキガエル展〜」のスピンオフ企画です。カエルをこよなく愛する飼育スタッフ・石川薫がさまざまなカエルの魅力をお届けします。今回は、「カエル探し」をテーマに、身近なカエルを見つけて観察する楽しさを体感できる展示です。10種類のカエルの展示とその特徴を解説したパネルを通して、カエル探しのポイントをお伝えします。
展示場所：2階「山紫水明」エリア入り口
展示期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
※ いきものの体調などにより予告なく内容を変更させていただく場合があります。
≪展示飼育チーム 石川 薫（いしかわ かおる）≫
2021年京都水族館に入社。魚類ユニットに所属し、オオサンショウウオをはじめとした淡水のいきものをメインに担当。両生類が好きで、中でもカエルが好き。自宅でも多数のカエルとともに過ごす。
（1）10種類の京都に生息しているカエルを展示
京都に生息しているカエルのうち10種類を展示します。カエルは、「田んぼなど人里に近いところにすむカエル」と「山や渓谷あたりにすむカエル」を2つの水槽に分けて展示します。2つの水槽でカエルの見つけやすさが違うので、どこにどのカエルがいるのかカエル探しに挑戦してみましょう。
水槽の近くには10種類のカエルを見分けるポイントをまとめたパネルも登場します。ほかにも、ニホンアマガエルなどのオタマジャクシも展示します。
【展示するカエルの種類】
田んぼなど人里に近いところにすむカエル：ニホンアマガエル・ツチガエル・シュレーゲルアオガエル・ヌマガエル・ニホンアカガエル・トノサマガエル
山や渓谷あたりにすむカエル：カジカガエル・タゴガエル・ナガレタゴガエル・モリアオガエル
（2）カエルの推しポイントを紹介!映像解説「バーチャル石川薫」登場
今回展示する10種類のカエルについて、石川の推しポイントを動画で解説します。動画では、バーチャル石川薫が登場し、「ここを見てほしい!」観察ポイントを紹介します。
さらに、気まぐれに石川本人が展示エリアに登場することもあります。タイミングが良ければ、石川から直接カエルの解説を聞くことができます。
（3）どのカエルがジャンプ力No1?10種類のカエルのジャンプ力がわかる壁面展示
昨年初登場しご好評いただいたカエルのジャンプ力をまとめた壁面展示がパワーアップして帰ってきました。今年展示する10種類のカエルのジャンプ力を石川が測定し、その結果を壁面展示でご紹介します。どのカエルが一番ジャンプ力があるのか、京都水族館のカエルの驚くべきジャンプ力をご覧ください。
（4）夏休みの自由研究にもピッタリ!カエル探しが楽しくなるワークシートや小冊子を配布
展示する10種類のカエルを探すポイントをまとめたワークブックを配布します。自然の中でカエルを探す方法や必須アイテムなど、石川流カエルの探し方を伝授します。
さらに、カエルを観察して特徴や好きなポイントを書き込めるワークシートも登場します。特製カエルスタンプ全6種を集めてオリジナルのカエル図鑑を完成させましょう。
ほかにも、石川とカエルのエピソードをエッセイ風にまとめた冊子も登場予定。カエルについてもっと知ることができる配布物もお楽しみください。
※ ワークシート、ワークブックは無くなり次第配布を終了します。
（5）参加資格は“カエルを愛する気持ち!”偏愛クイズ大会「VS石川薫」挑戦者求む
本企画展をプロデュースする石川と“カエルの知識と愛”で競う偏愛クイズ大会「VS石川薫」を開催します。今回展示する10種類のカエルだけでなく、カエルにまつわるさまざまなクイズを出題し、勝者は石川薫とクイズで対決します。
われこそはカエルを愛している“カエル偏愛家”の皆さまの挑戦をお待ちしています。
開催日時：2026年7月4日（土）午後3時〜4時（予定）
料金：無料
※ 別途京都水族館の当日入館チケットが必要です。
開催場所：2階「ミテッテ」ワークショップスペース
参加条件：小学生以上の方
※ 小学生は保護者の同伴が必要です。
定員：20名
参加方法：当館公式ウェブサイトTOPページ「PICK UP」
（https://www.kyoto-aquarium.com/）から事前申し込み
募集期間：2026年6月9日（火）〜6月21日（日）午後11時59分まで
※ 応募多数の場合、応募内容を参考に選考いたします。当選された方には2026年6月22日（月）にメールでご連絡します。
※ 当選された方以外も、当日会場にお越しいただくと立ち見でご覧いただけます。
■企画展開催記念「すいすいドーナツ カエル」登場
昨年も販売し人気だった「イクミママのどうぶつドーナツ®」のカエルが今年も登場します。今回は、抹茶チョコ味のグリーンとホワイトチョコ味のブルーの2種類をご用意しました。特別展示とあわせて、ドーナツもお楽しみください。
販売期間：2026年7月1日（水）〜9月30日（水）
販売場所：ハーベストカフェ
販売価格：各700円（税込み）
※ なくなり次第終了。
※ 販売場所、販売時間など、予告なく内容を変更させていただく場合があります。
※京都水族館はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
京都水族館 企画広報チーム 杉山・吉永
TEL：075-354-3116 MAIL：press-kyoto@orix-aqua.co.jp
関連リンク
京都水族館
https://www.kyoto-aquarium.com
オリックス不動産 水族館運営事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/facility_operation/aquarium.html