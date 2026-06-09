テーマは「テクノロジーがひらく未来」。デジタル社会で活躍する“考える力”を養う90分！京進の「探究教室オンラインイベント」6月20日（土）開催！

テーマは「テクノロジーがひらく未来」。デジタル社会で活躍する“考える力”を養う90分！京進の「探究教室オンラインイベント」6月20日（土）開催！