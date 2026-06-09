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テーマは「テクノロジーがひらく未来」。デジタル社会で活躍する“考える力”を養う90分！京進の「探究教室オンラインイベント」6月20日（土）開催！
小学5年生・6年生対象。異なる意見のおもしろさを体験しよう【参加無料】
京都・滋賀・大阪・奈良・愛知を中心に学習塾を展開する京進は、子どもたちの「考える力」や「表現力」を育てる人気イベント「探究教室オンラインイベント」を、2026年6月20日（土）に「京進の中学・高校受験TOPΣ」主催で開催いたします。本イベントは、小学5年生・6年生を対象に、自分の意見を論理的に組み立てて発表する力や、他者の意見を受け止めて思考を深める力の育成を目的としています。
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探究教室とは？
「探究教室」は、京進の中学・高校受験TOPΣが「小5・小6公立中学進学コース」で開講している、大学入試を見据えた講座です。現代社会が抱える問題について学びながら、文章読解力、筋道を立てて考える論理的思考力、科学的な視点をもって資料を読み取ったり考察したりする力を育成します。論理的思考力や表現力は、現在、大学入試においても重要視されています。
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■ 今回のテーマは「テクノロジーがひらく未来」
最近ニュースでも、自動運転の車や、おしゃべりできるAIロボット、宇宙旅行の話題など、ワクワクするような新しい技術が毎日のように登場しています。今回のテーマは「テクノロジーがひらく未来」。未来のお店「TanQマート」を舞台に、人手不足が深刻化するなか、ロボットが役立つ場面や起こる問題、ロボットと人間の役割分担について考えます。
これからの未来を想像して、「自分はこう思う！」「こんな未来になったらいいな」と思ったことを自由に伝えること、さまざまな地域から参加したメンバーで意見を交わし、「そんな考え方もあるんだ！」「自分とは違っておもしろい！」とディスカッションすることを楽しんでください。
オンライン形式で、自宅からリラックスして参加できます。参加は無料で、京進の学習塾にお通いでないお子さまも参加可能です。
【イベント概要】
■今回のテーマ：「テクノロジーがひらく未来」
■日程：2026年6月20日（土） 10：30〜12：00
■対象：小学5年生・6年生
■参加料：無料
■準備するもの：筆記用具、教材（ID・パスワードご連絡時に送信）
※Zoomによるオンラインイベントのため、ご自宅から参加していただきます
※京進の学習塾にお通いでない方も参加可能です
※オンライン参加のための通信料などに関する費用は各ご家庭でご負担ください
■お申込みフォーム：https://forms.gle/58gCyCBmzXxYCNhT9
※WEB申込みの締切は2026年6月14日（日）23：00。満席になり次第、受付を終了します
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
ひとりひとりを大切に 褒める指導で学ぶ意欲を引き出す
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
お申込み
https://forms.gle/58gCyCBmzXxYCNhT9
京都・滋賀・大阪・奈良・愛知を中心に学習塾を展開する京進は、子どもたちの「考える力」や「表現力」を育てる人気イベント「探究教室オンラインイベント」を、2026年6月20日（土）に「京進の中学・高校受験TOPΣ」主催で開催いたします。本イベントは、小学5年生・6年生を対象に、自分の意見を論理的に組み立てて発表する力や、他者の意見を受け止めて思考を深める力の育成を目的としています。
探究教室とは？
「探究教室」は、京進の中学・高校受験TOPΣが「小5・小6公立中学進学コース」で開講している、大学入試を見据えた講座です。現代社会が抱える問題について学びながら、文章読解力、筋道を立てて考える論理的思考力、科学的な視点をもって資料を読み取ったり考察したりする力を育成します。論理的思考力や表現力は、現在、大学入試においても重要視されています。
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■ 今回のテーマは「テクノロジーがひらく未来」
最近ニュースでも、自動運転の車や、おしゃべりできるAIロボット、宇宙旅行の話題など、ワクワクするような新しい技術が毎日のように登場しています。今回のテーマは「テクノロジーがひらく未来」。未来のお店「TanQマート」を舞台に、人手不足が深刻化するなか、ロボットが役立つ場面や起こる問題、ロボットと人間の役割分担について考えます。
これからの未来を想像して、「自分はこう思う！」「こんな未来になったらいいな」と思ったことを自由に伝えること、さまざまな地域から参加したメンバーで意見を交わし、「そんな考え方もあるんだ！」「自分とは違っておもしろい！」とディスカッションすることを楽しんでください。
オンライン形式で、自宅からリラックスして参加できます。参加は無料で、京進の学習塾にお通いでないお子さまも参加可能です。
【イベント概要】
■今回のテーマ：「テクノロジーがひらく未来」
■日程：2026年6月20日（土） 10：30〜12：00
■対象：小学5年生・6年生
■参加料：無料
■準備するもの：筆記用具、教材（ID・パスワードご連絡時に送信）
※Zoomによるオンラインイベントのため、ご自宅から参加していただきます
※京進の学習塾にお通いでない方も参加可能です
※オンライン参加のための通信料などに関する費用は各ご家庭でご負担ください
■お申込みフォーム：https://forms.gle/58gCyCBmzXxYCNhT9
※WEB申込みの締切は2026年6月14日（日）23：00。満席になり次第、受付を終了します
【京進の中学・高校受験TOPΣについて】https://tyuko.kyoshin.co.jp/
ひとりひとりを大切に 褒める指導で学ぶ意欲を引き出す
「京進の中学・高校受験 TOPΣ」は、小中学生対象の集合クラス授業の学習塾です。小学校低学年からの学力創発、中学受験指導、中学生の定期テスト対策から高校受験指導まで、ひとりひとりの目標に合った授業を展開。独自の学習システムにより学力向上、第一志望校合格へ導きます。また、東京大学・池谷 裕二教授監修のもと、脳科学を活用した学習法と、「リーチング学習手帳」の活用により、目標に向けて自ら計画的に学ぶ力を育成します。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。「ステキな大人が増える未来をつくる」をグループビジョンに掲げ、教育と人の一生を支える事業を通じて、社会課題の解決と持続的な企業価値の向上を目指しています。
関連リンク
京進の中学・高校受験TOPΣ
https://tyuko.kyoshin.co.jp/
お申込み
https://forms.gle/58gCyCBmzXxYCNhT9