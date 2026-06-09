【イベントレポート】総勢125名の海津市の認定こども園に通う園児が参加したしっぽとりゲーム交流会「はじめのしっぽ」を開催

■イベント参加者の声・参加した園児からのコメント参加した園児からは、「他の園の子と一緒に遊べて楽しかった」「またみんなでしっぽとりをやりたい」といった声が寄せられ、市内の園児同士が交流を深める機会となりました。また、クロスプラス株式会社および宇仁繊維株式会社より贈呈した“オリジナルしっぽ”についても、「しっぽがきれいでうれしかった」「ずっとつけていたいと思った」「しっぽが長くて取りやすかった」などの声が聞かれ、子どもたちが楽しみながらイベントに参加するきっかけとなりました。・海津市健康福祉部 こども未来課 係長 山下氏からのコメント海津市では少子化が進み、20年前には多くの子どもたちでにぎわっていた園庭でのおにごっこも、今では5〜6人ほどで行うことが多くなりました。子どもたちは、たくさんの友達がいることで自然と「やってみたい」「一緒に遊びたい」という気持ちが生まれ、夢中になって体を動かすようになります。そんな子どもたちの姿を思い描きながら、市内9園が一丸となって本イベントの準備を進めてきました。当日は125名の子どもたちが集まり、想像以上の活気の中で園児たちが夢中になって走り回る姿を見ることができました。また、ご提供いただいた“オリジナルしっぽ”が友達と友達をつなぎ、みんなで楽しむことの面白さを感じられるイベントになったと思います。本イベントを通じて、子どもたちが勝敗に一喜一憂しながらも、「またやりたい！」という気持ちを育み、体を動かす楽しさに気付くきっかけになればうれしく思います。今後もこのような取り組みを通じて、子どもたちが運動に親しむ機会を広げていければと思います。■イベント概要場 所 ：南濃農村環境改善センター（〒503-0536 岐阜県海津市南濃町吉田492）開催日時 ：2026年5月28日（木） 13時〜14時参加者 ：海津市の認定こども園に通う5歳児125名内 容 ：オリジナルしっぽの贈呈式及び、オリジナルしっぽを使用した園児による「しっぽとり」の実施URL ：https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/0000000872.html■クロスプラス 会社概要会社名：クロスプラス株式会社代表者：山本大寛所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13URL ：https://www.crossplus.co.jpクロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。