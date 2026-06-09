決済セキュリティ市場、2035年501億米ドル規模へ拡大、不正対策需要が牽引、CAGR 10.13％を記録 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
決済セキュリティ市場は、2025年に約190億9,000万米ドル規模から、2035年には501億米ドルに成長すると予測され、予測期間（2026～2035年）のCAGRは10.13％と高成長が見込まれています。近年、キャッシュレス化の進展やモバイル決済、デジタルウォレットの普及が急速に進んでおり、企業や消費者双方が利便性と効率性を求める中で、堅牢な決済セキュリティへの需要が拡大しています。POS端末やモバイル決済プラットフォームが広く導入されることで、市場の成長基盤はますます強固になっています。
増加する決済詐欺とデータ漏洩への対応
市場を取り巻くサイバー脅威は複雑化しており、決済詐欺や個人情報の漏洩事件が増加しています。デジタル決済が主流になるにつれ、サイバー犯罪者はスキミング、フィッシング、マルウェア攻撃など多様な手法を駆使して金融情報を狙います。この状況に対応するため、企業は暗号化、トークン化、リアルタイム不正検知、二要素認証など多層的なセキュリティフレームワークの導入を進めています。これにより、決済の安全性を確保するだけでなく、消費者信頼の向上やブランド価値の維持にも直結しています。
【 無料サンプル 】
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POS・モバイル決済セグメントの支配的地位
2025年時点で、POSベースおよびモバイルベースの決済セキュリティセグメントは市場収益の大半を占めています。小売、ホスピタリティ、運輸、医療など、多様な業界で利用されるこれらのシステムは、スマートフォンやタブレット、POS端末を通じて迅速かつ安全な取引を実現します。セキュリティベンダーは、これらの環境を保護するために、高度な暗号化技術、不正検知AI、多要素認証ソリューションを提供しており、今後もセグメントの成長を牽引する存在となるでしょう。
サイバーセキュリティ脅威と市場機会
デジタル決済の普及に伴い、不正アクセスや詐欺、データ漏洩などのサイバー脅威が増加しています。クレジットカード詐欺や個人情報盗難による金銭的損失・評判リスクは、企業にとって深刻な課題です。これに対抗するため、リアルタイム取引監視、データ暗号化、従業員教育などを組み合わせた包括的セキュリティ戦略が求められます。こうした脅威への対応は、決済セキュリティ市場の成長機会を拡大し、新規参入企業にとっても革新的サービス開発のチャンスとなります。
主要企業のリスト：
● Elavon Inc.
● Ingenico
● Utimaco Management GmbH
● Shift4 Payments Inc.
● Mastercard
● Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd.
● TokenEx, LLC
● Paypal Holdings, Inc.
● Bluefin Payment Systems
● Visa Inc.
規制と先端技術への適応の課題
市場成長の一方で、技術導入の遅れや規制対応の負担が企業の課題となっています。多くの企業は迅速にデジタル決済チャネルを導入しているものの、新しいセキュリティ技術への適応速度が不十分です。また、政府や業界団体が定めるコンプライアンス基準への対応も、研究開発や導入コストの面で制約要因となる場合があります。企業は規制を遵守しつつ、柔軟かつ効率的なセキュリティシステムを設計する必要があります。
地域別成長動向：アジア太平洋市場の台頭
アジア太平洋地域は、規制強化とデジタル決済インフラの拡大により、決済セキュリティ市場の主要成長地域として注目されています。中国、インド、日本では、統一決済インターフェース（UPI）や迅速決済サービスの導入に加え、消費者保護を重視した法規制が整備されています。これにより、同地域の企業はセキュリティソリューションへの投資を加速しており、市場規模拡大の主要要因となっています。
増加する決済詐欺とデータ漏洩への対応
市場を取り巻くサイバー脅威は複雑化しており、決済詐欺や個人情報の漏洩事件が増加しています。デジタル決済が主流になるにつれ、サイバー犯罪者はスキミング、フィッシング、マルウェア攻撃など多様な手法を駆使して金融情報を狙います。この状況に対応するため、企業は暗号化、トークン化、リアルタイム不正検知、二要素認証など多層的なセキュリティフレームワークの導入を進めています。これにより、決済の安全性を確保するだけでなく、消費者信頼の向上やブランド価値の維持にも直結しています。
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POS・モバイル決済セグメントの支配的地位
2025年時点で、POSベースおよびモバイルベースの決済セキュリティセグメントは市場収益の大半を占めています。小売、ホスピタリティ、運輸、医療など、多様な業界で利用されるこれらのシステムは、スマートフォンやタブレット、POS端末を通じて迅速かつ安全な取引を実現します。セキュリティベンダーは、これらの環境を保護するために、高度な暗号化技術、不正検知AI、多要素認証ソリューションを提供しており、今後もセグメントの成長を牽引する存在となるでしょう。
サイバーセキュリティ脅威と市場機会
デジタル決済の普及に伴い、不正アクセスや詐欺、データ漏洩などのサイバー脅威が増加しています。クレジットカード詐欺や個人情報盗難による金銭的損失・評判リスクは、企業にとって深刻な課題です。これに対抗するため、リアルタイム取引監視、データ暗号化、従業員教育などを組み合わせた包括的セキュリティ戦略が求められます。こうした脅威への対応は、決済セキュリティ市場の成長機会を拡大し、新規参入企業にとっても革新的サービス開発のチャンスとなります。
主要企業のリスト：
● Elavon Inc.
● Ingenico
● Utimaco Management GmbH
● Shift4 Payments Inc.
● Mastercard
● Intelligent Payment Solutions Pvt Ltd.
● TokenEx, LLC
● Paypal Holdings, Inc.
● Bluefin Payment Systems
● Visa Inc.
規制と先端技術への適応の課題
市場成長の一方で、技術導入の遅れや規制対応の負担が企業の課題となっています。多くの企業は迅速にデジタル決済チャネルを導入しているものの、新しいセキュリティ技術への適応速度が不十分です。また、政府や業界団体が定めるコンプライアンス基準への対応も、研究開発や導入コストの面で制約要因となる場合があります。企業は規制を遵守しつつ、柔軟かつ効率的なセキュリティシステムを設計する必要があります。
地域別成長動向：アジア太平洋市場の台頭
アジア太平洋地域は、規制強化とデジタル決済インフラの拡大により、決済セキュリティ市場の主要成長地域として注目されています。中国、インド、日本では、統一決済インターフェース（UPI）や迅速決済サービスの導入に加え、消費者保護を重視した法規制が整備されています。これにより、同地域の企業はセキュリティソリューションへの投資を加速しており、市場規模拡大の主要要因となっています。