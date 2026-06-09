【最新予測】超音波乳化機市場規模、2026年に1155百万米ドルへ｜年平均成長率8.4%で推移予測
超音波乳化機とは
超音波乳化機は、高周波超音波によるキャビテーション効果、マイクロジェット、衝撃波、高せん断作用を利用し、液体や固液系材料を微細分散させる装置である。超音波振動子によって電気エネルギーを機械振動へ変換し、局所的な高エネルギー密度領域を形成することで、サブミクロンレベルの均一分散を実現する。
従来型高せん断ミキサーと比較すると、超音波乳化機は粒径制御精度に優れ、熱影響を抑えながら高安定性エマルションを形成できる点が特徴である。特にナノエマルション、リポソーム、グラフェン分散液、カーボンナノチューブ材料など、高機能材料分野における優位性が顕著である。
2025年には世界販売台数が約8.21万台、生産能力は11.7万台規模へ達すると見込まれている。平均販売価格は約8,000米ドルであり、業界平均粗利益率は約38％と比較的高水準を維持している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351809/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351809/images/bodyimage2】
図. 超音波乳化機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「超音波乳化機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、超音波乳化機の世界市場は、2025年に657百万米ドルと推定され、2026年には712百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.4%で推移し、2032年には1155百万米ドルに拡大すると見込まれています。
超音波乳化機市場の成長概況
超音波乳化機市場は、ナノエマルション、機能性材料、医薬デリバリー、高機能化粧品など高付加価値製造需要の拡大を背景に、世界的な成長局面へ移行している。特に超音波乳化機は、ナノ分散、均質化、粒径制御、低添加剤化を実現するコア設備として、食品、化粧品、医薬、電池材料、化学工業分野で導入が加速している。近年では連続フロー処理、IoT監視、自動温度制御との統合需要も高まっている。
超音波乳化機需要を押し上げる高機能材料市場
近年、超音波乳化機市場を最も牽引しているのは、医薬・化粧品・新エネルギー材料分野である。特に医薬分野では、ナノドラッグデリバリーや脂質ナノ粒子（LNP）製造において、超音波乳化機の高精度粒径制御能力が評価されている。
また化粧品業界では、高浸透型美容液や高機能クリーム開発に伴い、均一な微粒子乳化技術への投資が拡大している。2025年上半期には、アジア大手化粧品ODMメーカーが連続式超音波乳化ラインを新規導入し、生産効率を約25％改善した事例も確認されている。
さらに新エネルギー領域では、リチウム電池スラリーや導電材料分散工程で超音波乳化機の採用が進んでいる。従来の分散工程では粒子凝集が課題となっていたが、多周波超音波制御技術によって均一分散精度が向上し、電池性能改善につながっている。
超音波乳化機産業チェーンと技術競争
超音波乳化機産業チェーン上流では、圧電セラミック振動子、超音波発振器、ブースター、チタン合金ホーン、PLC制御システムなどが中核部材となる。特に振動子寿命、発振安定性、冷却性能は装置競争力を左右する重要要素である。
中流メーカーは、音響設計、周波数制御、流体設計、自動化システム統合を担当している。近年では単体装置販売から、リアクター、膜分離設備、充填ラインを含めた統合ソリューション提案型へと事業モデルが変化している。
超音波乳化機は、高周波超音波によるキャビテーション効果、マイクロジェット、衝撃波、高せん断作用を利用し、液体や固液系材料を微細分散させる装置である。超音波振動子によって電気エネルギーを機械振動へ変換し、局所的な高エネルギー密度領域を形成することで、サブミクロンレベルの均一分散を実現する。
従来型高せん断ミキサーと比較すると、超音波乳化機は粒径制御精度に優れ、熱影響を抑えながら高安定性エマルションを形成できる点が特徴である。特にナノエマルション、リポソーム、グラフェン分散液、カーボンナノチューブ材料など、高機能材料分野における優位性が顕著である。
2025年には世界販売台数が約8.21万台、生産能力は11.7万台規模へ達すると見込まれている。平均販売価格は約8,000米ドルであり、業界平均粗利益率は約38％と比較的高水準を維持している。
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図. 超音波乳化機の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「超音波乳化機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、超音波乳化機の世界市場は、2025年に657百万米ドルと推定され、2026年には712百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.4%で推移し、2032年には1155百万米ドルに拡大すると見込まれています。
超音波乳化機市場の成長概況
超音波乳化機市場は、ナノエマルション、機能性材料、医薬デリバリー、高機能化粧品など高付加価値製造需要の拡大を背景に、世界的な成長局面へ移行している。特に超音波乳化機は、ナノ分散、均質化、粒径制御、低添加剤化を実現するコア設備として、食品、化粧品、医薬、電池材料、化学工業分野で導入が加速している。近年では連続フロー処理、IoT監視、自動温度制御との統合需要も高まっている。
超音波乳化機需要を押し上げる高機能材料市場
近年、超音波乳化機市場を最も牽引しているのは、医薬・化粧品・新エネルギー材料分野である。特に医薬分野では、ナノドラッグデリバリーや脂質ナノ粒子（LNP）製造において、超音波乳化機の高精度粒径制御能力が評価されている。
また化粧品業界では、高浸透型美容液や高機能クリーム開発に伴い、均一な微粒子乳化技術への投資が拡大している。2025年上半期には、アジア大手化粧品ODMメーカーが連続式超音波乳化ラインを新規導入し、生産効率を約25％改善した事例も確認されている。
さらに新エネルギー領域では、リチウム電池スラリーや導電材料分散工程で超音波乳化機の採用が進んでいる。従来の分散工程では粒子凝集が課題となっていたが、多周波超音波制御技術によって均一分散精度が向上し、電池性能改善につながっている。
超音波乳化機産業チェーンと技術競争
超音波乳化機産業チェーン上流では、圧電セラミック振動子、超音波発振器、ブースター、チタン合金ホーン、PLC制御システムなどが中核部材となる。特に振動子寿命、発振安定性、冷却性能は装置競争力を左右する重要要素である。
中流メーカーは、音響設計、周波数制御、流体設計、自動化システム統合を担当している。近年では単体装置販売から、リアクター、膜分離設備、充填ラインを含めた統合ソリューション提案型へと事業モデルが変化している。