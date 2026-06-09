電力系統解析ソフトウェア市場分析レポート：2026年2226百万米ドル規模、成長率6.2%推移
電力系統解析ソフトウェアとは
電力系統解析ソフトウェアは、潮流解析、短絡解析、安定度解析、保護協調解析、需給シミュレーションなどを実行する高度解析プラットフォームである。従来は大規模電力会社向け設備として導入されていたが、近年は再生可能エネルギー事業者、マイクログリッド運営会社、データセンター、産業用自家発電施設へ用途が拡大している。
市場ではオンプレミス型が依然として主流であり、全体シェアの78％以上を占めている。重要インフラにおけるセキュリティ要求やリアルタイム制御性能が重視されるため、大規模ユーティリティ企業ではローカル環境運用が継続している。一方、クラウド型電力系統解析ソフトウェアは、分散型電源管理や複数拠点統合運用に適しており、近年急速に導入が進んでいる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351808/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351808/images/bodyimage2】
図. 電力系統解析ソフトウェアの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電力系統解析ソフトウェア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電力系統解析ソフトウェアの世界市場は、2025年に2108百万米ドルと推定され、2026年には2226百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2%で推移し、2032年には3193百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電力系統解析ソフトウェア市場の成長概況
電力系統解析ソフトウェア市場は、再生可能エネルギー導入拡大、スマートグリッド化、送配電インフラ高度化を背景に、中長期的な成長局面へ移行している。特に電力系統解析ソフトウェアは、発電・送電・配電・電力取引・保護制御を統合的に解析可能な基幹インフラツールとして、エネルギー転換政策の中核を担っている。近年ではAI解析、クラウド型EMS、デジタルツイン、再エネ予測制御などとの統合需要が急速に高まっている。
配電分野を中心に拡大する電力系統解析ソフトウェア需要
用途別では、配電分野が約53％を占め最大市場となっている。背景にはEV充電網拡大、分散型太陽光発電接続、蓄電池制御需要の増加がある。特に日本、欧州、中国では再エネ接続量増加に伴い、系統安定性解析ニーズが急増している。
2025年上半期には、北米大手ユーティリティ企業がAI搭載型電力系統解析ソフトウェアを導入し、停電予測精度を約30％改善した事例が報告されている。また欧州では送電網老朽化対策として、リアルタイム電圧制御シミュレーション機能への投資が拡大している。特にデータセンター向け電源最適化では、再エネ電力比率の可視化機能が差別化要素となっている。
AI・デジタルツイン融合が電力系統解析ソフトウェア競争を加速
近年の電力系統解析ソフトウェア業界では、AIアルゴリズムとデジタルツイン技術の融合が重要テーマとなっている。従来の静的解析から、リアルタイム予測型解析への移行が進み、異常予兆検知や設備寿命予測が実用段階へ入っている。
例えばETAP、Siemens、ABBなどは、IoTセンサー情報を統合した動的解析プラットフォームを強化している。DIgSILENTやPowerWorldは再生可能エネルギー大量接続時の周波数安定性解析機能を拡充しており、電力自由化市場向け需給最適化ソリューション競争も激化している。
特に直近6か月では、中東地域における大型スマートシティ案件で、クラウド連携型電力系統解析ソフトウェア採用が増加している。分散型エネルギー管理、VPP（仮想発電所）、蓄電池統合制御など、新しいエネルギー管理モデルへの対応が市場拡大を後押ししている。
電力系統解析ソフトウェアは、潮流解析、短絡解析、安定度解析、保護協調解析、需給シミュレーションなどを実行する高度解析プラットフォームである。従来は大規模電力会社向け設備として導入されていたが、近年は再生可能エネルギー事業者、マイクログリッド運営会社、データセンター、産業用自家発電施設へ用途が拡大している。
市場ではオンプレミス型が依然として主流であり、全体シェアの78％以上を占めている。重要インフラにおけるセキュリティ要求やリアルタイム制御性能が重視されるため、大規模ユーティリティ企業ではローカル環境運用が継続している。一方、クラウド型電力系統解析ソフトウェアは、分散型電源管理や複数拠点統合運用に適しており、近年急速に導入が進んでいる。
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図. 電力系統解析ソフトウェアの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電力系統解析ソフトウェア―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電力系統解析ソフトウェアの世界市場は、2025年に2108百万米ドルと推定され、2026年には2226百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2%で推移し、2032年には3193百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電力系統解析ソフトウェア市場の成長概況
電力系統解析ソフトウェア市場は、再生可能エネルギー導入拡大、スマートグリッド化、送配電インフラ高度化を背景に、中長期的な成長局面へ移行している。特に電力系統解析ソフトウェアは、発電・送電・配電・電力取引・保護制御を統合的に解析可能な基幹インフラツールとして、エネルギー転換政策の中核を担っている。近年ではAI解析、クラウド型EMS、デジタルツイン、再エネ予測制御などとの統合需要が急速に高まっている。
配電分野を中心に拡大する電力系統解析ソフトウェア需要
用途別では、配電分野が約53％を占め最大市場となっている。背景にはEV充電網拡大、分散型太陽光発電接続、蓄電池制御需要の増加がある。特に日本、欧州、中国では再エネ接続量増加に伴い、系統安定性解析ニーズが急増している。
2025年上半期には、北米大手ユーティリティ企業がAI搭載型電力系統解析ソフトウェアを導入し、停電予測精度を約30％改善した事例が報告されている。また欧州では送電網老朽化対策として、リアルタイム電圧制御シミュレーション機能への投資が拡大している。特にデータセンター向け電源最適化では、再エネ電力比率の可視化機能が差別化要素となっている。
AI・デジタルツイン融合が電力系統解析ソフトウェア競争を加速
近年の電力系統解析ソフトウェア業界では、AIアルゴリズムとデジタルツイン技術の融合が重要テーマとなっている。従来の静的解析から、リアルタイム予測型解析への移行が進み、異常予兆検知や設備寿命予測が実用段階へ入っている。
例えばETAP、Siemens、ABBなどは、IoTセンサー情報を統合した動的解析プラットフォームを強化している。DIgSILENTやPowerWorldは再生可能エネルギー大量接続時の周波数安定性解析機能を拡充しており、電力自由化市場向け需給最適化ソリューション競争も激化している。
特に直近6か月では、中東地域における大型スマートシティ案件で、クラウド連携型電力系統解析ソフトウェア採用が増加している。分散型エネルギー管理、VPP（仮想発電所）、蓄電池統合制御など、新しいエネルギー管理モデルへの対応が市場拡大を後押ししている。