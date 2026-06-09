「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」2026年6月22日(月)発売

夏祭りシーズン到来に先駆け、あの鉄板コラボが帰ってきた!

「築地銀だこ」監修、“まるでたこ焼 !?” な味わいの焼そばで屋台気分♪

「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を2026年6月22日(月)に発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を、2026年6月22日(月)に全国で発売します。

本物の「たこ焼」も食べたくなる!?

甘濃いソースと、サクサクあげ玉入りふりかけがクセになる一皿





株式会社ホットランドホールディングスが運営するたこ焼チェーン「築地銀だこ」監修のカップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」を、ご好評につき再発売します。

本商品は、「築地銀だこ」の看板メニューである「ぜったいうまい‼ たこ焼」をイメージし、甘濃いソースとあげ玉入りふりかけで、“まるでたこ焼!?” と思わせる味わいを表現したカップ焼そばです。パッケージは、「築地銀だこ」のロゴを大きく配置するとともに、店舗のロゴや看板に使用されている赤を背景色に採用しました。さらに「たこ焼」の写真を掲載することで味わいを想起させ、「築地銀だこ」の世界観を前面に押し出したデザインに仕上げています。

本商品は2022年、2024年に発売し、いずれもご好評をいただいたことから、このたび品質およびパッケージデザインはそのままに再発売します。過去にご購入いただいたお客さまの中には、本商品にたこ焼をトッピングするなど、店舗のたこ焼とあわせてお楽しみいただく様子も見られました。

“たこ焼” の味わいを目指したカップ焼そば「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」をこの機会にお楽しみいただき、あわせて店舗の「たこ焼」もぜひご賞味ください。

■商品特長

麺 : しなやかでもっちりした麺。

ソース :「築地銀だこ」の「たこ焼」をイメージした甘濃い味わいに、たこの旨みや、香ばしいたこ焼の生地をイメージした香りで特徴をつけたソース。

ふりかけ : 醤油入りあげ玉、たこ焼味パウダー、削り節、紅生姜、あおさ。

具材 : キャベツ。

■商品概要