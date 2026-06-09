固定式火災報知器の世界市場2026年、グローバル市場規模（赤外線型、紫外線型、紫外線・赤外線複合型）・分析レポートを発表
2026年6月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固定式火災報知器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、固定式火災報知器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
固定式火災報知器市場は、2024年時点で世界市場規模が13億9500万米ドルに達しており、2031年には18億7900万米ドルまで拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.4％と見込まれており、石油・ガス、製造業、鉱業など高リスク産業分野における安全対策需要の高まりが市場成長を支えています。
本レポートでは、固定式火災報知器市場について、世界各地域の市場動向、競争環境、技術動向、供給網、用途別需要などを包括的に分析しています。
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固定式火災報知器は、火炎の存在を検知し、迅速に反応するためのセンサー装置です。特に石油精製施設、ガスプラント、化学工場など、火災リスクの高い産業環境において重要な役割を果たしています。
これらの装置は火炎から発生する赤外線や紫外線を検知し、火災発生時に警報や自動消火システムと連携して安全対策を実施します。近年では、検知精度の向上や誤報低減技術の進歩によって、産業安全分野における需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、各国における安全規制強化、産業事故防止への投資拡大、エネルギー関連施設の増設が挙げられています。特に石油・ガス産業では、火災や爆発事故による被害防止の重要性が高まっており、高性能な炎検知システムへの需要が増加しています。
また、工場自動化やスマート安全管理システムの普及により、固定式火災報知器と監視システムとの統合需要も拡大しています。一方で、高性能機器の導入コストやメンテナンス費用の高さは市場成長の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際的な供給網変化も市場競争や価格動向に影響を与えています。
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製品分類では、赤外線型、紫外線型、紫外線・赤外線複合型、その他の4種類に区分されています。赤外線型は高温火炎検知に優れており、石油・ガス分野で広く利用されています。
紫外線型は反応速度が速く、爆発性環境での利用に適しています。紫外線・赤外線複合型は誤報を低減しながら高精度検知を実現できるため、近年需要が拡大しています。用途別では、石油・ガス分野が最大市場となっており、製造業、鉱業分野でも安全対策強化に伴い需要が増加しています。
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地域別では、北米市場が高いシェアを維持しており、特に米国では石油・ガス関連施設や産業プラントへの安全投資が市場成長を支えています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に厳格な産業安全基準が導入されており、高性能炎検知器の需要が安定しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで工業化とエネルギーインフラ整備が進んでおり、今後高い成長率が期待されています。中東地域では石油産業向け需要が大きく、南米やアフリカ地域でも産業設備拡大に伴う需要増加が見込まれています。
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市場競争は非常に活発であり、多数の国際企業が技術革新と製品差別化を進めています。主要企業としては、Honeywell International、MSA、Emerson Electric、Dräger、Bosch、Siemens、Halma、NOHMI BOSAI LTD、Teledyne、Hochiki Corporation、Johnson Controls、Det-Tronics、Azbil Corporation、Forney Corporation、New Cosmos Electric、Shanghai AEGIS、Micropack、Nittan、Henan Zhong An、IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd.、TAKEX、ENOCH、Wuhan Ligong Guangkeなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固定式火災報知器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、固定式火災報知器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
固定式火災報知器市場は、2024年時点で世界市場規模が13億9500万米ドルに達しており、2031年には18億7900万米ドルまで拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は4.4％と見込まれており、石油・ガス、製造業、鉱業など高リスク産業分野における安全対策需要の高まりが市場成長を支えています。
本レポートでは、固定式火災報知器市場について、世界各地域の市場動向、競争環境、技術動向、供給網、用途別需要などを包括的に分析しています。
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固定式火災報知器は、火炎の存在を検知し、迅速に反応するためのセンサー装置です。特に石油精製施設、ガスプラント、化学工場など、火災リスクの高い産業環境において重要な役割を果たしています。
これらの装置は火炎から発生する赤外線や紫外線を検知し、火災発生時に警報や自動消火システムと連携して安全対策を実施します。近年では、検知精度の向上や誤報低減技術の進歩によって、産業安全分野における需要が拡大しています。
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市場成長を支える主要因として、各国における安全規制強化、産業事故防止への投資拡大、エネルギー関連施設の増設が挙げられています。特に石油・ガス産業では、火災や爆発事故による被害防止の重要性が高まっており、高性能な炎検知システムへの需要が増加しています。
また、工場自動化やスマート安全管理システムの普及により、固定式火災報知器と監視システムとの統合需要も拡大しています。一方で、高性能機器の導入コストやメンテナンス費用の高さは市場成長の制約要因となっています。さらに、米国関税政策や国際的な供給網変化も市場競争や価格動向に影響を与えています。
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製品分類では、赤外線型、紫外線型、紫外線・赤外線複合型、その他の4種類に区分されています。赤外線型は高温火炎検知に優れており、石油・ガス分野で広く利用されています。
紫外線型は反応速度が速く、爆発性環境での利用に適しています。紫外線・赤外線複合型は誤報を低減しながら高精度検知を実現できるため、近年需要が拡大しています。用途別では、石油・ガス分野が最大市場となっており、製造業、鉱業分野でも安全対策強化に伴い需要が増加しています。
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地域別では、北米市場が高いシェアを維持しており、特に米国では石油・ガス関連施設や産業プラントへの安全投資が市場成長を支えています。欧州市場では、ドイツ、英国、フランスを中心に厳格な産業安全基準が導入されており、高性能炎検知器の需要が安定しています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで工業化とエネルギーインフラ整備が進んでおり、今後高い成長率が期待されています。中東地域では石油産業向け需要が大きく、南米やアフリカ地域でも産業設備拡大に伴う需要増加が見込まれています。
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市場競争は非常に活発であり、多数の国際企業が技術革新と製品差別化を進めています。主要企業としては、Honeywell International、MSA、Emerson Electric、Dräger、Bosch、Siemens、Halma、NOHMI BOSAI LTD、Teledyne、Hochiki Corporation、Johnson Controls、Det-Tronics、Azbil Corporation、Forney Corporation、New Cosmos Electric、Shanghai AEGIS、Micropack、Nittan、Henan Zhong An、IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd.、TAKEX、ENOCH、Wuhan Ligong Guangkeなどが挙げられています。