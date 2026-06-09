京都 SNS運用代行会社として株式会社キングプロテアが正式始動--累計動画1,500本超・26アカウント運用の実績チームが京都の店舗ビジネスを本気でバズらせる
～～～京都 SNS運用代行会社として株式会社キングプロテアが正式始動--累計動画1,500本超・26アカウント運用の実績チームが京都の店舗ビジネスを本気でバズらせる～～～
京都の店舗ビジネスを対象に、TikTok・InstagramのSNS運用代行に特化した株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より京都エリアへの本格的なサービス提供を開始した。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントという実績を持つZ世代クリエイターチームが、飲食・美容・クリニックなど京都の中小企業・店舗経営者に向けて、企画から撮影・編集・分析まで一気通貫のSNS運用代行サービスを提供する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350986/images/bodyimage1】
京都 SNS運用代行会社に求められる「動画×集客設計」の一気通貫体制とは--既存代理店との決定的な違い
京都には観光業・飲食業・伝統工芸・美容サロンなど、全国に向けて発信ポテンシャルを持つ店舗が集中している。一方、Meta社が公表するInstagramショート動画（リール）の国内利用者データ（2025年版）によれば、日本国内でリールを週1回以上視聴しているユーザーは月間アクティブユーザーの約72%に達しており、短尺動画は店舗集客における最も低コストで広範囲にリーチできる手段として定着している。しかし、「SNS担当者がいない」「投稿してみたが伸びない」「続かなかった」という声は、京都の中小企業においても依然として多い。
株式会社キングプロテアが提供する京都向けSNS運用代行の最大の特徴は、企画・台本作成・撮影・編集・投稿・分析改善という全工程を外注に依存せず内製クリエイターチームで完結させる点にある。一般的な代理店では「企画だけ自社、編集は外注」という分断が生じ、ブランドの世界観がブレやすい。キングプロテアはこの課題をゼロベースで解決し、「動画のトンマナを一切ぶらさない」ことを運用品質の根幹に据えている。
さらに、現在運用中の26アカウントから蓄積した業種別の勝ちパターンデータにより、新規アカウントの立ち上がり初月から方向性を絞り込んだ投稿が可能だ。飲食・美容・クリニック・整体院など、京都に多い業種においてもすでに類似業態での運用経験があるため、「ゼロから試行錯誤する時間コスト」を圧縮できる。これが既存の汎用的なSNS代理店との決定的な差異であり、多忙な店舗オーナーにとって最も価値のある点でもある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350986/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行会社が選ばれる理由--384,000再生・328,000再生など数字が証明する企画力
SNS運用代行会社を選ぶ際に経営者が最も重視すべき指標は、担当チームの「実際の再生数実績」と「売上改善への直結率」の2点である。株式会社キングプロテアはこの両方において明確な数字を公開している。
再生数の観点では、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生、株式会社enDjoy様で総再生回数15万再生突破という実績を積み上げている。これらはいずれも企画・台本・撮影・編集をチームが一貫して担当したアカウントの数字であり、外部インフルエンサーへの単発依頼とは性質が異なる「継続的に伸びる仕組み」の結果だ。
売上改善の観点では、手結整体院様において公式LINEを組み合わせた運用設計により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA（顧客獲得単価）8～12万円を2万円まで圧縮し、同じ広告予算で売上5倍を達成した。
これらの実績は「バズらせて終わり」ではなく、「バズを売上に変える導線設計」をセットで行う京都SNS運用代行会社としてのアプローチが機能していることを示している。動画→SNSプロフィール→公式LINE・予約ページという最短導線の設計は、特に店舗型ビジネスにおいて高い効果を発揮する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350986/images/bodyimage3】
京都 SNS運用代行会社が提供する3つのプランと標準サービス内容--料金・サービス範囲を完全公開
株式会社キングプロテアが京都エリアの企業・店舗向けに提供するSNS運用代行プランは、大きく3つの構成となっている。いずれも最低推奨契約期間は6ヶ月で、アカウントの設計から運用改善サイクルの確立までを見据えた期間設定だ。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
月4本のショート動画投稿を基本とした個人向けプラン。企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人事業主・キャスト・ライバー志望者向けのエントリーラインとして設計されており、まず「動画で自分を見せる」ことを最優先に据えている。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
ショート動画月8本投稿を中心に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用まで含む店舗事業者向けプラン。京都の飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなど、対面型ビジネスに最も適したプランとして設計されている。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】
ショート動画月10本投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用を網羅する法人向けプラン。複数店舗を持つチェーン経営者や、SNSを経営の中枢に据えたい企業に最適だ。
また、夜職業態（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）向けには専用の夜職特化プランを並行提供しており、業種特有のプラットフォーム規約対応・BAN対策・TikTokライブ集客・ライバー育成まで一貫した支援体制を整えている。
すべてのプランに共通するのは「台本・企画からチームが入り込む」という設計思想だ。クライアントは撮影の段取りを整えるだけでよく、それ以外のSNS業務は丸ごとキングプロテアが担う。「本業に集中したい」「SNSに割く時間も人手もない」という京都の経営者にとって、最もストレスなく成果を出せる運用体制を提供している。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と話す中で、一番多かった言葉が『やらなきゃとは思っているんだけど、うちじゃ続けられなくて』という一言でした。SNSを自分たちだけでやろうとしたけど、本業が忙しくてどうしても後回しになる--この現実が、北海道だけでなく京都でも全く同じ形で起きていることを、相談を受けるたびに実感しています。
だからこそ僕たちは、企画から投稿まで全部丸ごと引き受けるという設計にこだわりました。『撮影日だけ時間をください、あとは全部やります』という形をとることで、経営者が本業に集中できる状態を守る。そのための内製チームであり、26アカウントを同時運用することで磨いてきた業種別の勝ちパターンです。
京都SNS運用代行会社として、単に動画を作るだけでなく『バズを売上に変える』導線設計まで一緒に走ることが僕たちの使命です。メディア掲載56社以上、累計1,500本超の動画制作実績を全力で京都の店舗経営者の成果に変えにいきます。一緒に、本気でやりましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に京都エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指す。観光業・飲食業・伝統工芸・美容サロンなど、京都特有の業種構造に対応した業種別カリキュラムと勝ちパターンの構築を進め、「京都の店舗経営者が最初に頼れるSNS運用代行チーム」としてのポジションを確立する。また、TikTokライブを活用した来店促進モデルの設計や、Meta広告との連動による複数タッチポイント集客の標準化も順次展開していく予定だ。SNSを「やってみたけど続かなかった」から「プロチームが伴走するから成果が出続ける」へ--京都の中小企業・店舗経営者の集客課題を本質から解決することが、キングプロテアが目指す次のステージだ。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）
・提供内容: 企画・台本作成・撮影・編集・投稿管理・インサイト分析・改善提案・Meta広告運用・TikTokライブ支援を一気通貫で提供
・プラン: キャスト運用プラン 88,000円／月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円／月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円／月（夜職特化プランは別途ご相談）
・推奨契約期間: 3ヶ月～
・対象エリア: 京都エリアを含む全国（撮影同行対応エリアは別途ご相談）
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
京都の店舗ビジネスを対象に、TikTok・InstagramのSNS運用代行に特化した株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は、2026年5月30日より京都エリアへの本格的なサービス提供を開始した。累計動画制作本数1,500本以上・現在運用中アカウント数26アカウントという実績を持つZ世代クリエイターチームが、飲食・美容・クリニックなど京都の中小企業・店舗経営者に向けて、企画から撮影・編集・分析まで一気通貫のSNS運用代行サービスを提供する。
京都 SNS運用代行会社に求められる「動画×集客設計」の一気通貫体制とは--既存代理店との決定的な違い
京都には観光業・飲食業・伝統工芸・美容サロンなど、全国に向けて発信ポテンシャルを持つ店舗が集中している。一方、Meta社が公表するInstagramショート動画（リール）の国内利用者データ（2025年版）によれば、日本国内でリールを週1回以上視聴しているユーザーは月間アクティブユーザーの約72%に達しており、短尺動画は店舗集客における最も低コストで広範囲にリーチできる手段として定着している。しかし、「SNS担当者がいない」「投稿してみたが伸びない」「続かなかった」という声は、京都の中小企業においても依然として多い。
株式会社キングプロテアが提供する京都向けSNS運用代行の最大の特徴は、企画・台本作成・撮影・編集・投稿・分析改善という全工程を外注に依存せず内製クリエイターチームで完結させる点にある。一般的な代理店では「企画だけ自社、編集は外注」という分断が生じ、ブランドの世界観がブレやすい。キングプロテアはこの課題をゼロベースで解決し、「動画のトンマナを一切ぶらさない」ことを運用品質の根幹に据えている。
さらに、現在運用中の26アカウントから蓄積した業種別の勝ちパターンデータにより、新規アカウントの立ち上がり初月から方向性を絞り込んだ投稿が可能だ。飲食・美容・クリニック・整体院など、京都に多い業種においてもすでに類似業態での運用経験があるため、「ゼロから試行錯誤する時間コスト」を圧縮できる。これが既存の汎用的なSNS代理店との決定的な差異であり、多忙な店舗オーナーにとって最も価値のある点でもある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350986/images/bodyimage2】
京都 SNS運用代行会社が選ばれる理由--384,000再生・328,000再生など数字が証明する企画力
SNS運用代行会社を選ぶ際に経営者が最も重視すべき指標は、担当チームの「実際の再生数実績」と「売上改善への直結率」の2点である。株式会社キングプロテアはこの両方において明確な数字を公開している。
再生数の観点では、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生、株式会社マーズデザイン様で88,000再生、渋谷文化村レディースクリニック様で76,000再生、株式会社enDjoy様で総再生回数15万再生突破という実績を積み上げている。これらはいずれも企画・台本・撮影・編集をチームが一貫して担当したアカウントの数字であり、外部インフルエンサーへの単発依頼とは性質が異なる「継続的に伸びる仕組み」の結果だ。
売上改善の観点では、手結整体院様において公式LINEを組み合わせた運用設計により支援開始1ヶ月目で前年比166%の売上増（月商75万円→125万円）を実現。宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティングとクリエイティブPDCAにより、前代理店のCPA（顧客獲得単価）8～12万円を2万円まで圧縮し、同じ広告予算で売上5倍を達成した。
これらの実績は「バズらせて終わり」ではなく、「バズを売上に変える導線設計」をセットで行う京都SNS運用代行会社としてのアプローチが機能していることを示している。動画→SNSプロフィール→公式LINE・予約ページという最短導線の設計は、特に店舗型ビジネスにおいて高い効果を発揮する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350986/images/bodyimage3】
京都 SNS運用代行会社が提供する3つのプランと標準サービス内容--料金・サービス範囲を完全公開
株式会社キングプロテアが京都エリアの企業・店舗向けに提供するSNS運用代行プランは、大きく3つの構成となっている。いずれも最低推奨契約期間は6ヶ月で、アカウントの設計から運用改善サイクルの確立までを見据えた期間設定だ。
【キャスト運用プラン：88,000円／月】
月4本のショート動画投稿を基本とした個人向けプラン。企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援を含む。個人事業主・キャスト・ライバー志望者向けのエントリーラインとして設計されており、まず「動画で自分を見せる」ことを最優先に据えている。
【店舗SNS運用プラン：177,000円／月】
ショート動画月8本投稿を中心に、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用まで含む店舗事業者向けプラン。京都の飲食店・美容サロン・整体院・クリニックなど、対面型ビジネスに最も適したプランとして設計されている。
【法人SNS運用プラン：198,000円／月】
ショート動画月10本投稿に加え、企画・撮影・編集・レポート・分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用を網羅する法人向けプラン。複数店舗を持つチェーン経営者や、SNSを経営の中枢に据えたい企業に最適だ。
また、夜職業態（キャバクラ・ホスト・ラウンジ・ガールズバー・コンカフェ等）向けには専用の夜職特化プランを並行提供しており、業種特有のプラットフォーム規約対応・BAN対策・TikTokライブ集客・ライバー育成まで一貫した支援体制を整えている。
すべてのプランに共通するのは「台本・企画からチームが入り込む」という設計思想だ。クライアントは撮影の段取りを整えるだけでよく、それ以外のSNS業務は丸ごとキングプロテアが担う。「本業に集中したい」「SNSに割く時間も人手もない」という京都の経営者にとって、最もストレスなく成果を出せる運用体制を提供している。
代表者コメント
「支援の現場で多くの経営者と話す中で、一番多かった言葉が『やらなきゃとは思っているんだけど、うちじゃ続けられなくて』という一言でした。SNSを自分たちだけでやろうとしたけど、本業が忙しくてどうしても後回しになる--この現実が、北海道だけでなく京都でも全く同じ形で起きていることを、相談を受けるたびに実感しています。
だからこそ僕たちは、企画から投稿まで全部丸ごと引き受けるという設計にこだわりました。『撮影日だけ時間をください、あとは全部やります』という形をとることで、経営者が本業に集中できる状態を守る。そのための内製チームであり、26アカウントを同時運用することで磨いてきた業種別の勝ちパターンです。
京都SNS運用代行会社として、単に動画を作るだけでなく『バズを売上に変える』導線設計まで一緒に走ることが僕たちの使命です。メディア掲載56社以上、累計1,500本超の動画制作実績を全力で京都の店舗経営者の成果に変えにいきます。一緒に、本気でやりましょう。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に京都エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標アカウント数をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目指す。観光業・飲食業・伝統工芸・美容サロンなど、京都特有の業種構造に対応した業種別カリキュラムと勝ちパターンの構築を進め、「京都の店舗経営者が最初に頼れるSNS運用代行チーム」としてのポジションを確立する。また、TikTokライブを活用した来店促進モデルの設計や、Meta広告との連動による複数タッチポイント集客の標準化も順次展開していく予定だ。SNSを「やってみたけど続かなかった」から「プロチームが伴走するから成果が出続ける」へ--京都の中小企業・店舗経営者の集客課題を本質から解決することが、キングプロテアが目指す次のステージだ。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行サービス（TikTok・Instagram・YouTubeショート 他）
・提供内容: 企画・台本作成・撮影・編集・投稿管理・インサイト分析・改善提案・Meta広告運用・TikTokライブ支援を一気通貫で提供
・プラン: キャスト運用プラン 88,000円／月 ／ 店舗SNS運用プラン 177,000円／月 ／ 法人SNS運用プラン 198,000円／月（夜職特化プランは別途ご相談）
・推奨契約期間: 3ヶ月～
・対象エリア: 京都エリアを含む全国（撮影同行対応エリアは別途ご相談）
・お問い合わせ: info@kingprotea.jp ／ 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・Webフォーム: https://kingprotea.jp/contact/
・URL: https://kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・URL: https://kingprotea.jp
配信元企業：株式会社キングプロテア
プレスリリース詳細へ