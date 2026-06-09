世界のスポーツシューズ市場、イノベーションと健康志向の高まりを背景に2033年までに2,475億1,000万ドルへ急拡大の見通し

世界のスポーツシューズ市場、イノベーションと健康志向の高まりを背景に2033年までに2,475億1,000万ドルへ急拡大の見通し