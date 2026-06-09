株式会社佑人社(本社：東京都文京区、代表取締役：浜渦 康文)は、デジタル採点システム「YouMark Personal」において、教育プラットフォーム「Classi」とのAPI連携機能を新たに開発し、提供を開始いたしました。





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【機能リリースの背景】

これまで、デジタル採点で処理した答案と成績結果を「Classi」を利用して生徒へWeb返却する場合、一度システムから採点結果のCSVファイルをダウンロードし、再度Classiへアップロードし直すという工程が発生していました。

今回リリースした連携機能によって、システム間をまたぐCSVファイルの「上げ下げ」にかかっていた手間が簡略化され、答案返却までの流れがさらにスムーズになります。









【利用方法の概要】

直感的な操作で、簡単にClassi試験との連携が可能です。

(1) YouMark Personalの画面から「Classi認証を行う」ボタンを押し、先生ご自身のClassiのアカウントでログインします。

(2) YouMarkの画面上に、Classiに登録されている試験の一覧が表示されます。検索等を利用して、連携する対象の試験を選択します。

(3) 返却するクラスにチェックを入れます。

(4) 「答案タイトル」と「公開日時(すぐに公開・日時指定・連携のみ)」を設定し、連携を実行します。

※本連携を行うにあたっては、事前にClassiの管理者権限にて、返却対象となる「試験」を作成・登録しておく必要があります。









【ご利用条件】

本機能は、「YouMark Personal」の各種有料プラン(従量課金プラン、教員数定額プラン、生徒数定額プラン、公立校向け定額プラン)および「Classi」をご契約いただいている学校様にてご利用いただける機能です。

※無料プランではご利用いただけません。









【YouMark Personalについて】

クラウド型デジタル採点支援システムです。学校でのさまざまなテストの採点にご利用いただいております。専用の用紙は必要なく、現在お使いの解答用紙をそのまま使用可能です。設定が柔軟で細やかに設計できるためデジタルへの移行がスムーズです。シンプルかつ高機能の採点画面で、採点作業の効率化を図ります。点数計算や管理簿への転記も不要で、付帯作業の負担を大きく削減できるシステムです。









【Classiについて(提供会社：株式会社ベネッセコーポレーション)】

Classiは＜子どもの無限の可能性を解き放ち学びの形を進化させる＞をミッションとして掲げ、教育プラットフォーム「Classi」を全国の高校および中高一貫校に提供しています。

学校(School)× テクノロジー(Technology)を組み合わせた「SchoolTech」を推進し、生徒一人ひとりが主体的に学ぶ意欲と学び続ける力を先生とともに育んでいけるようサポートします。









【会社概要】

◆会社名 ： 株式会社佑人社

◆所在地 ： 〒113-0022 東京都文京区千駄木3-43-17 KDXレジデンス千駄木2F

◆資本金 ： 10,000千円

◆代表者 ： 代表取締役 浜渦 康文

◆事業内容 ： デジタル採点システムの提供、およびその支援業務、

小中高向け各種テストの企画編集・版下制作・採点・成績処理

◆サービスHP： https://www.yu-jin.co.jp/personal/