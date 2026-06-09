株式会社メディロム・ウェルネス（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二）は、全国のリラクグループ店舗で利用可能な「ギフトチケット」および「リラクカード」を販売しております。 2026年6月21日は父の日です。日頃から家族を支え、仕事や家庭のために頑張るお父さんへ、感謝の気持ちを伝える父の日。大切な節目だからこそ、今年は「モノ」ではなく、心と身体を労わる時間を贈ってみませんか。 いつまでも健康で元気に過ごしてほしいという想いを込めて。Re.Ra.Kuでは、リラクゼーションを通じて癒しのひとときを届けるギフトをご用意しています。 今年の父の日は、「健康」という新しいカタチの贈り物で、大切なお父さんへ日頃の感謝を届けましょう。

▪️【オンラインで贈れる】Re.Ra.Ku eGift

SNSやメールで簡単に贈れる電子ギフト「eGift」は、離れて暮らすお父様へのプレゼントにも最適です。オンライン上で購入から送信まで完結し、オリジナルのメッセージカードも添えられるため、感謝の気持ちを心を込めて届けることができます。 クレジットカード決済後、すぐにギフトを送信できるため、思い立ったその瞬間に贈ることが可能です。 購入方法：Re.Ra.Ku グループ eGift Storeより購入可能 お支払い方法：クレジットカード（Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners） 有効期限：購入日より4ヶ月後の月末まで 利用可能店舗：一部の Re.Ra.Ku / Bell Epoc / RuamRuam（※Spa Re.Ra.Kuを除く）

【その他の販売サイト】

https://reraku.egift-store.com

※各販売サイトによって利用可能な決済方法が異なります。

▪️【店頭で贈れる】Re.Ra.Ku／Bell Epoc ギフトカード

https://store.shopping.yahoo.co.jp/gifteeegift/reraku.html#sideNaviItems https://mercari.shop.giftstoremodule.com/items/7O41bqxZKbPh5wklMky5Bln3?category_id%5B%5D=6&source_page=items https://giftmall.co.jp/giftofCVrv/ https://liff.line.me/1654120723-lYaWZEb6/item/8327936?from=liff-common-titlebar-share

施術のお支払いに使える便利なチャージ式プリペイドカードです 。全国の店舗で購入・利用でき、1,000円単位でお好きな金額をチャージ可能です 。チャージ日から180日間有効なので、好きなタイミングでご利用いただけます 。 購入方法：Re.Ra.Ku／Bell Epoc 全店の店頭にて販売 。 お支払い方法：現金またはクレジットカード 。 利用可能店舗：Re.Ra.Ku／Bell Epoc / RuamRuam全店（※Spa Re.Ra.Ku を除く） 備考：購入日から3営業日以内にポイント付与され、利用可能となります 。

■Re.Ra.Ku Groupについて

Re.Ra.Ku Group(リラク グループ) は「Re.Ra.Ku 」を中心に全国にリラクゼーションスタジオを展開しています。商業施設や路面店に展開をする「Re.Ra.Ku 」以外にも、温浴施設に展開する「Spa Re.Ra.Ku 」、複合型ランニングステーションを展開をする「Re.Ra.Ku PRO」、地方を中心にリフレクソロジーやアロマボディケアなどの豊富なメニューを展開する「Bell Epoc」、アジアン手技を展開する「Ruam Ruam」の5つのブランドを展開しています。

▪️メディロムグループについて

https://reraku.jp/

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。 今後は、創業以来蓄積してきた生活習慣データを活用したデータ解析事業にも領域を拡大し、予防から医療までを一貫して支える次世代型ヘルスケアプラットフォームの構築を目指してまいります。

https://medirom.co.jp

社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.） 上場市場： NASDAQ ティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM) 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二 設立： 2000年7月 社名：株式会社メディロム・ウェルネス 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二