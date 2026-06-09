株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「いっしょにうたおう ディズニー・ソング・コレクション」を、2026年6月16日に発売いたします。

やさしいピアノ伴奏とともに大好きなディズニーソングを楽しんでみませんか? 長く親しまれている往年の名曲から『ウィッシュ』まで、たっぷり65曲を収載。 歌いやすい日本語歌詞とメロディをなぞったピアノ伴奏なので、幼児クラスやレッスンでも使いやすい内容です。 保育園、幼稚園などの教育現場はもちろん、ご自宅でもお子さまと一緒に弾いて歌って、ディズニーの世界を満喫できる1冊です。 【収載曲】 いつか王子様が／ハイ・ホー／口笛ふいて働こう／狼なんかこわくない／星に願いを／困った時には口笛を／ハイ・ディドゥル・ディー・ディー／ケイシー・ジュニア／私の赤ちゃん／4月の雨／ウィッシュ～この願い～／夢はひそかに／これが恋かしら／ビビディ・バビディ・ブー／不思議の国のアリス／お誕生日じゃない日のうた／ゴールデン・アフタヌーン／ミッキーマウス・マーチ／きみもとべるよ！／右から2番目の星／小さな世界／ララルー／ベラ・ノッテ／いつか夢で／ヨー・ホー／スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャ／チム・チム・チェリー／お砂糖ひとさじで／君のようになりたい／くまのプーさん／パート・オブ・ユア・ワールド／アンダー・ザ・シー／キス・ザ・ガール／美女と野獣／朝の風景／強いぞ、ガストン／愛の芽生え／ひとりぼっちの晩餐会／ひと足お先に／ホール・ニュー・ワールド／フレンド・ライク・ミー／アリ王子のお通り／王様になるのが待ちきれない／愛を感じて／サークル・オブ・ライフ／ハクナ・マタタ／カラー・オブ・ザ・ウィンド／ノートルダムの鐘／僕の願い／ゴー・ザ・ディスタンス／君はともだち／リフレクション／ユール・ビー・イン・マイ・ハート／ホエン・シー・ラブド・ミー／真実の愛のキス／自由への扉／輝く未来／ 生まれてはじめて／雪だるまつくろう／レット・イット・ゴー～ありのままで～(劇中歌)／どこまでも ～How Far I'll Go～ (劇中歌)／リメンバー・ミー(日本版エンドソング)／イントゥ・ジ・アンノウン～心のままに／おとなになったら／みせて、あなたを -全65曲-

【商品詳細】

いっしょにうたおう ディズニー・ソング・コレクション

定価：2,750円(10％税込) 仕様：B5判縦/176ページ 発売日：2026年6月16日 ISBN：978-4-636-11863-6 商品コード：GTC01102230 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTC01102230

https://www.amazon.co.jp/dp/4636118634

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