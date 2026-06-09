株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「トランペット ディズニー・メロディーズ100」を、2026年6月16日に発売いたします。

往年の名作にプリンセス、ピクサーやマーベル、実写版映画作品のサントラ曲まで、ディズニーの歴史を音楽とともにお楽しみいただけます。 世界初の長編カラーアニメ映画『白雪姫』から『アラジン』『アナと雪の女王』といった大ヒット作に、ディズニーランドやディズニーシーのアトラクション・パレードでおなじみの楽曲など全100曲を収載。 『モアナと伝説の海2』主題歌「ビヨンド～越えていこう～」他、「ウィッシュ～この願い～」「ジャンボリミッキー！」も収載しています。 ※本書に収載している楽譜は、イントロや間奏・リピート等を省略するなどトランペットで演奏しやすくアレンジしています。 ※トランペット・ソロでの演奏を想定しておりますので、楽譜に記載されているコードネームは全て移調コードです。コンサートキーは記載されているコードの長2度下になります。(例: C→B♭) ※本書は「トランペット ディズニー・メロディーズ100(GTW01101052)」の改訂版です。 【収載曲】 狼なんかこわくない／ハイ・ホー／いつか王子様が／口笛ふいて働こう／私の願い／星に願いを／ハイ・ディドゥル・ディー・ディー／困った時には口笛を／ダンボのテーマ～私の赤ちゃん／ケイシー・ジュニア／愛のうたごえ／4月の雨／ジャンボリミッキー！／夢はひそかに／ビビディ・バビディ・ブー／これが恋かしら／不思議の国のアリス／ゴールデン・アフタヌーン／きみもとべるよ！／右から2番目の星／リーダーにつづけ／ウィッシュ～この願い／ベラ・ノッテ／ララルー／町のクルエラ／ミッキーマウス・マーチ／いつか夢で／私は不思議／チム・チム・チェリー／2ペンスを鳩に(鳩に餌を)／スーパーカリフラジリスティクエクスピアリドーシャス／お砂糖ひとさじで／ザ・ベア・ネセシティ／おしゃれキャット／くまのプーさん／アンダー・ザ・シー／パート・オブ・ユア・ワールド／キス・ザ・ガール／美女と野獣／ひとりぼっちの晩餐会／愛の芽生え／朝の風景／ホール・ニュー・ワールド／フレンド・ライク・ミー／アリ王子のお通り／アラビアン・ナイト／サークル・オブ・ライフ／愛を感じて／ハクナ・マタタ／カラー・オブ・ザ・ウィンド／君はともだち／サムデイ／ノートルダムの鐘／ゴー・ザ・ディスタンス／トゥルー・トゥー・ユア・ハート／リフレクション／家に名誉を／ユール・ビー・イン・マイ・ハート／ホエン・シー・ラヴド・ミー／君がいないと／音楽はいつまでも／アロハ・エ・コモ・マイ／彼こそが海賊／ニモの卵／スーパー・クレジット／アワ・タウン／真実の愛のキス／想いを伝えて／幸せな新婚生活／夢まであとすこし／それがニューオーリンズ／輝く未来／自由への扉／ちいさなプリンセス／ひそかな夢／フライ・トゥ・ユア・ハート／雪だるまつくろう／生まれてはじめて／レット・イット・ゴー～ありのままで～／とびら開けて／王様になるのが待ちきれない／トライ・エヴリシング／どこまでも～How Far I'll Go～／リメンバー・ミー／イントゥ・ジ・アンノウン／おなかグーグー／スピーチレス～心の声／バロック・ホウダウン／コンパス・オブ・ユア・ハート／ビヨンド ～越えてゆこう～／ワンス・アポン・ア・タイム／グリム・グリニング・ゴースト／ゴッド・ヘルプ／ヨー・ホー／小さな世界／みんなスター！／始まりの予感／これがハロウィン／ファンティリュージョンのテーマ／アベンジャーズ/エンドゲームのテーマ -全100曲-

【商品詳細】

トランペット ディズニー・メロディーズ100

定価：3,300円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/128ページ 発売日：2026年6月16日 ISBN：978-4-636-12421-7 商品コード：GTW01102802 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102802

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https://www.amazon.co.jp/dp/4636124219

フルート ディズニー・メロディーズ100

定価：3,300円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/132ページ ISBN：978-4-636-12021-9 商品コード：GTW01102369 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTW01102369

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【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP