株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「はじめよう！クラシックギター スマホで聴ける 模範演奏音源対応」を、2026年6月16日に発売いたします。

前半の教則パートではクラシックギターを持つフォームや指使い、楽譜の見方などをシンプルに解説。さらに、60分で1曲マスターできるという講座付きなので、クラシックギター初心者で「1人で無理なく練習したい！」「まずは1曲弾けるようになりたい！」という方には自信を持ってオススメできる1冊です。 後半にはクラシック曲や唱歌などクラシックギター演奏に適した名曲をやさしく弾けるようアレンジした22曲を収載。二次元コードからYouTubeで模範演奏もご試聴いただけます。 クラシックギターを弾く楽しさをたっぷり盛り込んだ教則&楽譜集の決定版です。 ※本書は「はじめよう！クラシックギター（CD付）」(GTL01094961)の改訂版です。模範演奏音源CDがYouTube試聴仕様に変更となっています。 【収載曲】 さくらさくら／愛のロマンス(映画「禁じられた遊び」から)／里の秋／ふるさと／蛍の光／早春賦／浜辺の歌／埴生の宿／峠の我が家／シチリアーナ／グリーンスリーブス／夕焼け小焼け／大きな古時計／アニー・ローリー／コンドルは飛んでいく／家路「新世界」より／ジュピター／おぼろ月夜／スワニー河／ダニー・ボーイ／オーラ・リー／いつか王子様が -全22曲-

【商品詳細】

はじめよう！クラシックギター スマホで聴ける 模範演奏音源対応

定価：1,980円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ 発売日：2026年6月16日 ISBN：978-4-636-12627-3 商品コード：GTL01103026 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01103026

https://www.amazon.co.jp/dp/4636126270

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