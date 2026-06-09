株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は、2026年7月16日(木)にJR静岡駅直結の商業施設「アスティ静岡」に「HUBアスティ静岡店」をオープンする運びとなりましたのでお知らせいたします。「HUBアスティ静岡店」の出店は、全国47都道府県を対象に駅・空港・商業施設内への出店を推進する出店戦略「SmasH47」に基づくもので、静岡県への初出店となります。当社が創業50年ビジョンに掲げた『心を豊かにするリアルコミュニケーションの場』として、地域の皆様に心から楽しんでいただける英国風PUBを提供してまいります。

■店舗イメージ

■店舗情報

・店名 ：HUBアスティ静岡店 ・所在地 ：静岡県静岡市葵区黒金町47 アスティ静岡 西館1F ・オープン日：2026年7月16日(木) ・席数 ：137席

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