昭和女子大学 （学長 金尾朗：東京都世田谷区） では、6月16日（火）～7月1日（水）の約2週間、留学生17名と本学の学生15名が、英語を使って授業履修や交流ができる国際共修プログラム『SWU Summer International Program』(以下、SSIP）を世⽥⾕キャンパスで開催します。2013年から始まったこのプログラムは、今年で11回目となります。これまでに28の国・地域の42の大学から165人の留学生が参加してきました。

■ SWU Summer International Program(SSIP) 概要

SSIPは、全編英語で行う２科目構成のプログラムです。

【Japan Studies】

日本の文化、歴史、社会について講義や実習を通して学びます。※対象は留学生のみ なお、Cross-Cultural Workshopに参加する本学学生は、部分的に講義の聴講や文化体験への参加が可能です。

【Cross-Cultural Workshop】

本学学生と留学生がグループとなり、「グローバルな視点から見る日本」をテーマにフィールドワークやリサーチを実施します。多国籍のグループによる協働学習を通じて、異文化間コミュニケーション能力を体得するとともに、一面的な理解にとどまらない複眼的な思考能⼒を身につけます。また運営スタッフには、米国ハーバード⼤学を始めとする海外大学の学生および卒業生と本学学⽣がプログラムアシスタントとして加わります。

今年は、アメリカ、イギリス、フランス、タイ、インドネシア等のほか、新たにインドを加えた12カ国から多彩なバックグラウンドを持った学⽣がCross-Cultural Workshopに参加します。激動する国際情勢の中、多文化・多国籍の学生たちが異なる視点や価値観を尊重しながら、互いに理解し合うことの重要性が高まっています。参加学生達はグループに分かれてフィールドワークやグループディスカッション、さらには本学研修施設である東明学林での２泊３日の合宿といった共通体験を通じて、お互いの国や文化を学び合い、理解を深めていきます。最終日の７月１日には各グループが学びや気づきをポスターセッションの形で発表します。

■ ポスターセッション 概要

日 時

2026年7月1日（水）14:30～16:30

場 所

昭和⼥⼦⼤学８号館1階グローバルラウンジ （世⽥⾕区太⼦堂1-7-57）

内 容

各グループがフィールドワークで⾒つけたテーマについて調査・分析した内容をポスターの形にまとめて最終プレゼンテーションを⾏います。

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/