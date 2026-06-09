株式会社広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、テレメンタリー2026「被爆者のかたわらで ～揺れる非核三原則～」を6月13日（土）午前10時15分より放送します。

核兵器の恐ろしさを伝える出前授業

広島出身の高橋悠太さん（２５）。 大学を卒業後、核廃絶を目指す法人を立ち上げ「核兵器の恐ろしさを伝える出前授業」を全国の学校で始めました。 しかし、高校生からは「日本にも核兵器が必要」との声も上がります。

被爆者のかたわらで 逆風の中を歩いています

核兵器をめぐる国際情勢が大きく変化する中、日本でも安全保障のあり方をめぐる議論が広がっており「非核三原則」も論点の一つとなっています。 核廃絶に吹く逆風…声を届けるために、どう行動していくべきなのか― 核廃絶の理想と現実の狭間で悩む若者の姿を追い、被爆地・広島からその現状を見つめます。

番組概要

「被爆者のかたわらで ～揺れる非核三原則～」 ▶放送日時 2026年6月13日（土）午前10時15分 ※広島地区の放送日時です ▶ナレーション：間宮啓行（俳優） ▶制作：広島ホームテレビ ディレクター：矢田息吹 プロデューサー：立川直樹