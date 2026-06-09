株式会社BrickWall（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河東誠）が運営する体験型エンターテインメント施設「REEAST ROOM」および「THE AXE THROWING BAR」は、2026年6月15日（月）より、仕事帰りや飲み会前後に気軽に立ち寄れる新サービスとして、税込1,000円でドリンク1杯と軽食1品を楽しめる「せんべろ」企画を試験的に開始いたします。 対象店舗は、REEAST ROOM西新宿店、THE AXE THROWING BAR心斎橋店、THE AXE THROWING BAR名古屋錦店の3店舗。期間は2026年6月15日（月）から7月19日（日）までの約1ヶ月間を予定しています。 本企画は、斧投げ・物壊し・シーシャといった非日常体験を提供してきた同ブランドが、新たに“気軽に寄れる夜の選択肢”として提案するものです。 「仕事終わりに少しだけ気分転換したい」 「普通の居酒屋ではなく、少し変わった場所で飲みたい」 「アクティビティまではしなくても、雰囲気だけ楽しみたい」 そんなニーズに応えるため、アクティビティの利用がなくても注文できる“入口の低いプラン”として設計しました。

斧を投げなくても、壊さなくても、まずは一杯。

REEAST ROOM / THE AXE THROWING BARは、これまで「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトに、物を壊す、壁に落書きをする、斧を投げるといった、日常ではなかなかできない体験を提供してきました。 一方で、店舗には「気になるけれど、いきなりアクティビティをするのは少しハードルが高い」「まずは雰囲気を見てみたい」という声もあります。 今回の「せんべろ」企画では、アクティビティを利用しない方でも、ドリンクと軽食だけで気軽に入店できるようにしました。 仕事帰りの0次会、飲み会前の待ち合わせ、軽い休憩、2軒目利用など、これまでとは違った使い方を提案します。

税込1,000円で、ドリンク1杯＋軽食1品

「せんべろ」企画では、税込1,000円で以下の内容を楽しめます。 内容 ドリンク1杯 ソフトドリンクまたはカクテルから選択可能 軽食1品 以下より1品選択可能 ・唐揚げ 3個 ・ナゲット 3個 ・フライドポテト 120g ・たこ焼き 4個 また、税込300円の追加で、ドリンクをボトルドリンクに変更することも可能です。

仕事帰りに、少しだけ“非日常”へ

本企画のターゲットは、仕事終わりの社会人や、リーズナブルにお酒と軽食を楽しみたい方、普段とは違う場所で飲みたい方です。 一般的な居酒屋とは異なり、店内には斧投げレーンや物壊し空間、シーシャスペースなど、非日常感のある設備が広がっています。 ただ飲むだけではなく、「次は斧投げもやってみたい」「今日はシーシャも追加してみよう」といった体験への広がりが生まれることも、本企画の魅力です。 日常と非日常のちょうど間にある、少しだけ変わった“夜の寄り道”。 REEAST ROOM / THE AXE THROWING BARは、「飲む」「食べる」「遊ぶ」「発散する」を自由に組み合わせられる、新しい店舗体験を目指します。

実施概要

企画名 せんべろ企画 開始日 2026年6月15日（月） 実施期間 2026年6月15日（月）～2026年7月19日（日） ※約1ヶ月間の試験運用 料金 税込1,000円 ※ボトルドリンク変更の場合は税込1,300円 内容 ドリンク1杯＋軽食1品 対象店舗 REEAST ROOM 西新宿店 THE AXE THROWING BAR 心斎橋店 THE AXE THROWING BAR 名古屋錦店 利用条件 斧投げ、物壊し、シーシャなどのアクティビティを利用しない方でも注文可能

代表者コメント

株式会社BrickWall 代表取締役 河東誠は、今回の企画について次のようにコメントしています。 「これまでREEAST ROOMやTHE AXE THROWING BARは、“非日常を体験する場所”として多くのお客様にご利用いただいてきました。一方で、もっと気軽に立ち寄れる入口をつくることで、まだ体験したことがない方にも店舗の空気を感じてもらえるのではないかと考えました。 仕事帰りに一杯だけ、飲み会前に少しだけ、あるいは斧投げやシーシャのついでに。そんなふうに、日常の中に少しだけワクワクを足せる企画にしていきたいです。」

対象店舗の紹介

REEAST ROOMの紹介

🔻概要 「やってはいけないことを、より楽しく、よりFUNNYに!!」をコンセプトにした新感覚のアミューズメント施設です。 「日常ではやってはいけないこと」をエンタメコンテンツとして提供していくことで、誰でも一度は思ったことがある「やってはいけないことがしたい」という本能的欲求を、"楽しく、FUNNUYに"、満たすことが許される唯一の空間を創造し続けます。 🔻店舗一覧 [1] 店舗名：REEAST ROOM 西新宿店 住所：東京都新宿区西新宿1-15-9 VINTAGE1 B1 アクセス：新宿西口より徒歩5分程度 [2]＊企画対象外 店舗名：REEAST ROOM 池袋店 住所：東京都豊島区東池袋1-44-17 アクセス：JR池袋駅から徒歩5分程度 🔻公式サイト https://reeastroom.com/

https://reeastroom.com/

斧投げバー"THE AXE THROWING BAR"の紹介

🔻概要 斧投げバー"THE AXE THROWING BAR®︎"は2021年2月1日に日本初上陸した、ダーツバーのような感覚でお酒とフィンガーフードを片手に、アメリカを中心に流行中の新種のエンタメスポーツ"AXE THROWING(斧投げ)"を楽しむことができる、スポーツBARとなります。 🔻店舗一覧 [1] 店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 大阪 心斎橋店 住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋１丁目３－１３ 茶茶心斎橋ビル B1 [2]＊企画対象外 店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 東京 浅草店 住所：東京都台東区駒形１丁目２－１３ 那須駒形ビル B1 [3] 店舗名：THE AXE THROWING BAR®︎ 名古屋 錦店 住所：愛知県名古屋市中区錦２丁目１２－８御幸本町ビルB1 🔻公式サイト https://theaxethrowingbar.com/

会社概要

https://theaxethrowingbar.com/

株式会社BrickWallは「ワクワクで、人類をつなぐ。」をMISSIONに掲げたスタートアップ企業です。 会社名：株式会社BrickWall 設立：2019年1月25日 代表取締役社長兼CEO： 河東 誠 所在地：東京都新宿区西新宿1-15-9 地下一階 事業内容：アミューズメント事業、飲食事業