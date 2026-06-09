ブルーマングループジャパンツアー制作委員会は、2026年8月に新宿・シアターミラノ座で開催する「ブルーマングループ 2026 新宿公演」のチケットが、新宿区のふるさと納税返礼品として採用されたことをお知らせいたします。 返礼品の受付期間は、2026年6月10日（水）から7月10日（金）までの期間限定となります。

新宿の夏を代表するエンターテインメントを返礼品に

世界35カ国以上で上演され、累計5,000万人以上を動員してきた「ブルーマングループ」。 ロック、アート、コメディを融合したノンバーバル（言葉を使わない）ライブパフォーマンスは、国籍や世代を問わず楽しめるエンターテインメントとして世界中で愛されています。 2026年夏、35周年を迎えるブルーマングループは、新宿・シアターミラノ座にて43公演を開催予定です。 このたび、新宿区の魅力発信と来街促進を目的として、本公演のチケットが新宿区ふるさと納税返礼品に採用されました。

ブルーマングループの「体験」を通じて新宿の魅力を発信

近年のふるさと納税では、食品や特産品に加え、地域を訪れて楽しむ「体験型返礼品」の人気が高まっています。ブルーマングループは、新宿の新たなランドマークであるシアターミラノ座を舞台に上演されており、国内外から多くの来場者を集めています。 今回の返礼品採用により、寄附者の皆さまに新宿ならではのエンターテインメント体験をお届けするとともに、新宿エリアのさらなる賑わい創出と地域活性化への貢献を目指します。

返礼品概要 ブルーマングループ 2026 新宿公演 会場：シアターミラノ座 公演期間：2026年8月2日（日）～8月30日（日） 対象席種：S席 受付期間：2026年6月10日（水）～7月10日（金） 寄附受付：新宿区ふるさと納税ポータルサイト各社 数量限定 ※予定数に達し次第終了となります。 ※詳細は各ふるさと納税サイトをご確認ください。

ブルーマングループについて

Blue Man Group は、1987年にニューヨークで誕生したライブエンターテインメント。 青い３人の「ブルーマン」が繰り広げる、音楽・アート・コメディを融合したパフォーマンスは、言葉を使わない独自のスタイルで世界中の観客を魅了してきました。 日本では2007年からロングラン公演を実施し、2026年夏、新宿での公演は35周年アニバーサリーイヤーを迎えます。

新井勝久（BMG ASIA統括プロデューサー／トリックスターエンターテインメント代表取締役）コメント

私たちは、新宿が世界に誇るエンターテインメントの街としてさらに発展していくことを願い、2024年からシアターミラノ座で公演を続けてまいりました。 新宿には国内外から多くの人々が集まり、多様な文化や価値観が交差する魅力があります。 ブルーマングループがその魅力をさらに高める一助となり、新宿を訪れるきっかけや、忘れられない夏の思い出づくりにつながれば幸いです。 また、私たちは毎年夏にこの街へ戻ってくることで、新宿の賑わいづくりや文化発信に少しでも貢献したいと考えています。 ブルーマングループが「新宿の夏の風物詩」として多くの皆さまに親しまれ、この街を訪れる理由のひとつとなれるよう、今後も継続して挑戦を続けてまいります。