CS放送「衛星劇場」では、2026年6月から14ヶ月連続でTHE ALFEEのライブを特集放送します。 昨年12月31日から今年1月1日にかけ “大晦日年越しは＜24時間＞THE ALFEE 祭” と題して全12作品を25時間連続放送し、ファンはもちろんテレビ業界を騒然とさせた衛星劇場が、またやります。 今年、デビュー52周年となるレジェンドバンド・THE ALFEE。彼らが1999～2006年に行ったライブや「“第13回熱血！オヤジバトル”別冊版」といったテレビ番組など29作品を2027年7月まで毎月放送。高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢の息のあった熱いライブパフォーマンスを、テレビの前でお楽しみください！

6月放送

THE ALFEE 19th Summer TOKYO AUBE STADIUM ALFEE CLASSICS NIGHT

★CS衛星劇場にて、6月28日(日)午後3:00 放送！ 2000年8月12日に東京・神宮球場で行われた2000年代最初のサマーイベント。

THE ALFEE Millennium Final in OSAKA-Live at Osakajyo-Hall"A.D.1999"-

★CS衛星劇場にて、6月28日(日)午後5:05 放送！ 1999年12月29日に大阪城ホールで行われた1000年代最後のコンサート。

▶ 6月は、こちらも放送 6月12日(金)午後7:30～ **THE ALFEE 30th anniversary Count Down 2005 TIME AND TIDE** 6月19日(金)午後7:15～ **Takamiy Legend of Fantasia 2012 ULTRA STEEL Live at Tokyo International Forum Sep.01.2012**

7月放送

THE ALFEE AUBE 2000 Live at BUDOKAN Dec.24

★CS衛星劇場にて、7月19日(日)午後5:30 放送！ 2000年に行われたAutumn Tour＜AUBE 2000＞のフィナーレ、武道館3Days最終日であるクリスマスライブ。

THE ALFEE 19th Summer TOKYO AUBE STADIUM ALFEE ROCKDOM NIGHT

★CS衛星劇場にて、7月19日(日)午後7:30 放送！ 2000年8月13日に東京・神宮球場で行われた2000年代最初のサマーイベント。2DAYSの2日目。

8月以降も注目ライブが続々！

**・THE ALFEE Count Down 2001 HELLO GOOD－BYE** **・THE ALFEE 20th Summer 2001 Kingdom Chapter I： Grateful Birth** その他ComingSoon…

★「＜14ヶ月連続＞THE ALFEE ライブ・セレクション」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/THEALFEE

★「＜14ヶ月連続＞THE ALFEE ライブ・セレクション」予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=UVJ3-96wLfE

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