永見隆幸＆メリー・アーティスツ・カンパニー主催、『バロックの響宴』が2026年7月12日 (日)にしらかわホール（愛知県名古屋市中区栄 2-9-15）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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トリノ王立歌劇場やカーネギー・ホールなど世界の舞台で活躍し、指揮者・声楽家・芸術監督として国際的に高い評価を誇る永見隆幸。そのこだわりが詰まったコンサートを、ぜひお楽しみください。

公演概要

永見隆幸＆メリー・アーティスツ・カンパニー 『バロックの響宴』 公演日時：2026年7月12日 (日) 13:30開場／14:00開演 会場：しらかわホール（愛知県名古屋市中区栄 2-9-15） ■出演者 指揮：永見隆幸 ソリスト：奥村育子・志田理早・大久保亮・林隆史 コンサートマスター：波馬朝加 演奏：メリー・アーティスツ・オーケストラMAO 語り手ナレーター：上田定行 ■スタッフ 芸術監督：永見隆幸 音楽監督：柴田祥 ■チケット料金 全席自由：3,000円（税込） ※未就幼児入場不可 ＜プログラム＞ ジェレマイア・クラーク『 トランペット・ヴォランタリー』 ヘンリー・パーセル『 トランペット・チューン・アンド・エア』 ヘンリー・パーセル『 ヴィオルを鳴らせ』 ～メアリー女王の誕生日のためのオード『来たれ汝ら芸術の子』より ヘンリー・パーセル『 鳴らせトランペットを』 ～メアリー女王の誕生日のためのオード『来たれ汝ら芸術の子』より ヨハン・ゼバスティアン・バッハ『 管弦楽組曲第三番BWV1068』 ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル オラトリオ『 メサイア』HWV. 56 抜粋

永見隆幸 プロフィール

中学高校時代にブラスバンドの指揮者を務め、恩師の紹介により山田一雄の知遇を得て指揮活動を始めた。 昨年一昨年と愛知県芸術劇場にて、チャイコフスキー『交響曲第４番』『組曲くるみ割人形』『スラヴ行進曲』、ボロディン『韃靼人の踊り』、モーツァルト『戴冠ミサ』モテット『エクスルターテ・ユビラーテ』歌劇『フィガロの結婚』序曲、ハイドンのオラトリオ『天地創造』より「天は神の榮光を語り」などを指揮して好評を博した。 20代から30代の殆どを欧米で過し、国際的な実力派アーティストとして活躍。クラシック、現代音楽、ジャズを中心に数々のオーケストラと共演する。 ヘンデルなどのバロック・オペラや、モーツァルトの『魔笛』タミーノ、『コジ・ファン・トウッテ』フェランド、『後宮よりの誘拐』デルモンテ、ヴェーバー『魔弾の射手』マックスなどの独墺系オペラをはじめ、ビゼー『カルメン』ホセ、ヴェルディ『椿姫』アルフレード、プッチーニ『ラ・ボエーム』ロドルフォほか、オペラやオペレッタの主演多数。 ミュージカルでも、『ラ・マンチャの男』ドン・キホーテ、『キス・ミー・ケイト』フレッドなど数多くの主演を務め、『キャバレー』MCや『アニー』ウォーバックスなど、ユニークな役も演じている。 バッハ『マタイ受難曲』福音史家、ハイドン『天地創造』ウリエル、ハイドン『四季』ルーカス、ベートーヴェン『橄欖山上のキリスト』イエス、メンデルスゾーン『エリヤ』オバデヤとアハブ、ベルリオーズ『キリストの幼時』語り手などのほか、『メサイア』をはじめとするヘンデルのオラトリオ、バッハ『ミサ曲口短調』やカンタータ、モーツァルト『レクイエム』『大ミサ曲ハ短調』『戴冠ミサ』、ベートーヴェン『交響曲第9番』『ミサ・ソレムニス』、メンデルスゾーン『交響曲第2番 賛歌』、ブルックナー『テ・デウム』、ショスタコーヴィチ『ユダヤの民俗詩より』管弦楽版などのテノール独唱やカウンター・テナー独唱を務めている。 トリノ王立歌劇場やカーネギー・ホールなど多くの劇場に出演、指揮者や指導者としても定評がある。BHSア・カペラ世界チャンピオン Crossroads をはじめ、海外のアーティストとの共演も多い。日本では、文化庁芸術祭主催公演やNHK クラシック・スタジオなどに出演。 メリー・アーティスツ・カンパニーにおいて、全公演の芸術監督と、『ラプソディーdeパパ』ジョージ・ガーシュウィン役、『ザ・ヴォイス』フランク・シナトラ役ほか、多くの公演において主役を務めた。 メリー・アーティスツ・ジャズ・オーケストラ MAJO のリード・ヴォーカリスト。CD『My Blue Heaven』『Joyful Christmas』などをリリース。現在、新録音進行中。 「天才肌で芸術家気質の行動人、論理的かつ哲学的な思惟の人、という二つの面を併せ持つ。」と文芸評論家の清水信に評された。芸術評論家の馬場駿吉は、「永見隆幸は多面体、その核心には強い自由の希求がある。」と述べている。著書に、『銀の光輝-しろがねのこうき』（NG 出版）など。 現在、メリー・アーティスツ・カンパニー芸術監督、ザ・ディライトフル・カンパニー芸術監督、東京二期会 会員、スマイル・ミュージカル・アカデミー顧問、芸術文化振興機構アーツ・アクティヴェイター理事長ほか。（プロフィール作成：ザ・ディライトフル・カンパニー）

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