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TVer、2026シーズン『プロ野球ハイライト』配信決定
セ・パ両リーグのレギュラーシーズン・クライマックスシリーズ500試合超を無料配信 開幕からの試合ハイライトのアーカイブも一部配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年6月9日（火）から、JERA セ・リーグ＆パーソル パ・リーグ9球団の試合の見どころを集めた『プロ野球ハイライト』を配信します。TVerはすべて無料で見放題です。
◼TVer︎『プロ野球ハイライト』配信ページ
https://tver.jp/specials/npb_hl/npb_new
2026年3月27日（金）にセ・パ同時開幕を迎えたプロ野球2026シーズン。TVerでは、阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープの主催試合を除く両リーグの公式戦、5月26日（火）から行われる日本生命セ・パ交流戦を含む500試合以上のハイライト映像を、各試合の終了後から順次配信します。
さらに、これまでの熱戦を収めた計150本以上のハイライト映像を順次アーカイブ配信！ 今シーズンの盛り上がりを一気に振り返ることができます。
福岡ソフトバンクホークスの5年ぶり12度目の日本一で幕を閉じた2025シーズン。果たして2026シーズンは、どのチームがクライマックスシリーズ、そして日本シリーズへと駒を進めるのか。各チームが繰り広げる熱き戦いを、ぜひTVerでご覧ください。
■『プロ野球ハイライト』TVer配信概要
【配信期間】2026年6月9日（火）正午〜2026年12月31日（木）予定
【対象試合】 (以下チームのレギュラーシーズン・クライマックスシリーズ主催試合)
JERA セ・リーグ
・読売ジャイアンツ
・中日ドラゴンズ
・東京ヤクルトスワローズ
パーソル パ・リーグ
・北海道日本ハムファイターズ
・東北楽天ゴールデンイーグルス
・埼玉西武ライオンズ
・千葉ロッテマリーンズ
・オリックス・バファローズ
・福岡ソフトバンクホークス
※阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープの主催試合を除く
※番組によって配信開始時間が異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年6月9日（火）から、JERA セ・リーグ＆パーソル パ・リーグ9球団の試合の見どころを集めた『プロ野球ハイライト』を配信します。TVerはすべて無料で見放題です。
◼TVer︎『プロ野球ハイライト』配信ページ
2026年3月27日（金）にセ・パ同時開幕を迎えたプロ野球2026シーズン。TVerでは、阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープの主催試合を除く両リーグの公式戦、5月26日（火）から行われる日本生命セ・パ交流戦を含む500試合以上のハイライト映像を、各試合の終了後から順次配信します。
さらに、これまでの熱戦を収めた計150本以上のハイライト映像を順次アーカイブ配信！ 今シーズンの盛り上がりを一気に振り返ることができます。
福岡ソフトバンクホークスの5年ぶり12度目の日本一で幕を閉じた2025シーズン。果たして2026シーズンは、どのチームがクライマックスシリーズ、そして日本シリーズへと駒を進めるのか。各チームが繰り広げる熱き戦いを、ぜひTVerでご覧ください。
■『プロ野球ハイライト』TVer配信概要
【配信期間】2026年6月9日（火）正午〜2026年12月31日（木）予定
【対象試合】 (以下チームのレギュラーシーズン・クライマックスシリーズ主催試合)
JERA セ・リーグ
・読売ジャイアンツ
・中日ドラゴンズ
・東京ヤクルトスワローズ
パーソル パ・リーグ
・北海道日本ハムファイターズ
・東北楽天ゴールデンイーグルス
・埼玉西武ライオンズ
・千葉ロッテマリーンズ
・オリックス・バファローズ
・福岡ソフトバンクホークス
※阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープの主催試合を除く
※番組によって配信開始時間が異なります。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：pr_ml@tver.co.jp