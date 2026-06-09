追手門学院大学社会学部の3年生が制作した兵庫県立美術館の広報動画が梅田や三宮などのサイネージで放映中 ― 特別展「ミュージアムのミステリー」と連携、学生が地域文化を盛り上げる

追手門学院大学社会学部の3年生が制作した兵庫県立美術館の広報動画が梅田や三宮などのサイネージで放映中 ― 特別展「ミュージアムのミステリー」と連携、学生が地域文化を盛り上げる