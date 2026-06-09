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追手門学院大学社会学部の3年生が制作した兵庫県立美術館の広報動画が梅田や三宮などのサイネージで放映中 ― 特別展「ミュージアムのミステリー」と連携、学生が地域文化を盛り上げる
追手門学院大学（大阪府茨木市、学長：真銅正宏）社会学部・林勇気教授のゼミに所属する3年生の若林愛珈さんと河野仁美さんがこのたび、兵庫県立美術館の特別展「ミュージアムのミステリー」の広報用動画を制作した。動画は、イラストレーターのmakomoさんが同展のために制作したオリジナルキャラクターを使用したもの。6月1日から大阪・梅田や神戸・三宮のデジタルサイネージで放映されている。なお今後も企画は継続し、学生の制作した動画が順次公開される。
【ポイント】
兵庫県立美術館と連携し、社会学部の学生が展覧会の広報動画を制作
美術館との連携や公共空間での放映を通じ、学生の創造力が地域社会との交流を促進
6月1日より梅田や三宮などのサイネージで動画を順次放映
兵庫県立美術館（神戸市中央区）では6月6日（土）から9月13日（日）まで、7つの県立ミュージアム（兵庫県立歴史博物館（姫路市）、兵庫県立人と自然の博物館（三田市）、兵庫県立考古博物館（加古郡播磨町）と加西分館 古代鏡展示館（加西市）、兵庫陶芸美術館（丹波篠山市）、横尾忠則現代美術館（神戸市灘区）、兵庫県立美術館）の連携企画として、特別展「ミュージアムのミステリー」を開催する。
展覧会にあわせて、JR西日本のマナー啓発ポスター等で知られる人気イラストレーター・makomoさんがオリジナルキャラクターを制作。それぞれのミュージアムの作品や資料などをイメージしたキャラクターが公式サイトや会場内外を彩っている。
追手門学院大学社会学部は同館からの依頼を受け、展覧会の広報動画を制作。林勇気教授のゼミに所属する3年生の若林愛珈さんと河野仁美さんが、学生ならではの自由な視点を活かし、県内7つのミュージアムのコレクションが一堂に会する同展の魅力を発信する映像を作り上げた。
若林さんと河野さんは、makomoさんの手がけるオリジナルキャラクターを動画として演出。愛らしいキャラクターが画面を動き回る、幅広い層が親しみやすい映像に仕上がっている。
今後も同館との連携企画は継続され、学生の制作した動画が順次公開される予定になっている。
【動画URL】
・YouTube： https://youtu.be/wYCP6OGyU14?si=y5bozB0ltBFmdoJC
・Instagram： https://www.instagram.com/reel/DZEC6uxR6Xk/utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
【放映スケジュールと場所】
・三宮センター街： 6月1日（月）〜7月31日（金）
・梅田新歩道橋（阪急阪神連絡デッキ）： 6月1日（月）〜6月14日（日）
・JR元町駅： 6月16日（火）〜7月13日（月）
・兵庫県立美術館公式SNS（InstagramやXなど）： 6月2日（火）より公開
（参考）
●特別展「県立ミュージアム連携企画 ミュージアムのミステリー」
・会期： 6月6日（土）〜9月13日（日）
・会場： 兵庫県立美術館（神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1）
・内容： 兵庫県内の7つのミュージアムのコレクションが一堂に会する特別な展覧会。展示室内にはワークショップ・スペースが設置され、参加館のスタッフを講師に招いた「子どもイベント」や大人向け講演会など、さまざまなイベントも開催される。
・URL： https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2606/
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
兵庫県立美術館と連携し、社会学部の学生が展覧会の広報動画を制作
美術館との連携や公共空間での放映を通じ、学生の創造力が地域社会との交流を促進
6月1日より梅田や三宮などのサイネージで動画を順次放映
兵庫県立美術館（神戸市中央区）では6月6日（土）から9月13日（日）まで、7つの県立ミュージアム（兵庫県立歴史博物館（姫路市）、兵庫県立人と自然の博物館（三田市）、兵庫県立考古博物館（加古郡播磨町）と加西分館 古代鏡展示館（加西市）、兵庫陶芸美術館（丹波篠山市）、横尾忠則現代美術館（神戸市灘区）、兵庫県立美術館）の連携企画として、特別展「ミュージアムのミステリー」を開催する。
展覧会にあわせて、JR西日本のマナー啓発ポスター等で知られる人気イラストレーター・makomoさんがオリジナルキャラクターを制作。それぞれのミュージアムの作品や資料などをイメージしたキャラクターが公式サイトや会場内外を彩っている。
追手門学院大学社会学部は同館からの依頼を受け、展覧会の広報動画を制作。林勇気教授のゼミに所属する3年生の若林愛珈さんと河野仁美さんが、学生ならではの自由な視点を活かし、県内7つのミュージアムのコレクションが一堂に会する同展の魅力を発信する映像を作り上げた。
若林さんと河野さんは、makomoさんの手がけるオリジナルキャラクターを動画として演出。愛らしいキャラクターが画面を動き回る、幅広い層が親しみやすい映像に仕上がっている。
今後も同館との連携企画は継続され、学生の制作した動画が順次公開される予定になっている。
【動画URL】
・YouTube： https://youtu.be/wYCP6OGyU14?si=y5bozB0ltBFmdoJC
・Instagram： https://www.instagram.com/reel/DZEC6uxR6Xk/utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
【放映スケジュールと場所】
・三宮センター街： 6月1日（月）〜7月31日（金）
・梅田新歩道橋（阪急阪神連絡デッキ）： 6月1日（月）〜6月14日（日）
・JR元町駅： 6月16日（火）〜7月13日（月）
・兵庫県立美術館公式SNS（InstagramやXなど）： 6月2日（火）より公開
（参考）
●特別展「県立ミュージアム連携企画 ミュージアムのミステリー」
・会期： 6月6日（土）〜9月13日（日）
・会場： 兵庫県立美術館（神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1）
・内容： 兵庫県内の7つのミュージアムのコレクションが一堂に会する特別な展覧会。展示室内にはワークショップ・スペースが設置され、参加館のスタッフを講師に招いた「子どもイベント」や大人向け講演会など、さまざまなイベントも開催される。
・URL： https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/t_2606/
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院大学 広報課
西村 織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/