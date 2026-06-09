実践女子大学食科学部食科学科が食の「川上」から「川下」までを学ぶ授業を開始。シンクロ・フードとの産学連携で学生の視野と学びを広げる。次回講座は９月15・16日に

実践女子大学食科学部食科学科が食の「川上」から「川下」までを学ぶ授業を開始。シンクロ・フードとの産学連携で学生の視野と学びを広げる。次回講座は９月15・16日に