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「疲れは年齢のせい」ではない。立ち仕事の足疲れを解消できる靴選びをプロが解説
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、立ち仕事をする女性に向けて、足疲れの本当の原因と靴選びで改善する方法を解説するコンテンツを公開しました。
「帰宅するたびに足が棒になる」「夕方になると足が痛くて仕事に集中できない」等。接客・医療・飲食・イベント業など立ち仕事の多い女性から、ご相談がとても多いです。多くの方がその原因を「年齢」や「体力」と思い込んでおり、靴との不一致に気づかないまま疲れを蓄積させています。足の疲れは、「正しい」靴選びで解消の道が見えてきます。
立ち仕事で足が疲れる・痛くなる３つの原因
１．ソールの薄さ
地面からの衝撃が足裏に直接伝わり、膝・腰にまで蓄積する。厚底は衝撃吸収に有利だが、足が返しにくくなることも多く、違う疲れが発生。歩くことが多い立ち仕事では、歩きやすさとのバランスが重要になる。
２．足の不安定
靴の中で足がグラつくと、体は常にバランスを取ろうと余計な筋力を使い続ける。靴が足をサポートしてくれない、むしろ、足の邪魔をする。無意識に疲れが蓄積されていく最大の要因のひとつ。
３．サイズ・ワイズのミスマッチ
足の長さだけでなく、足幅（ワイズ）が合っていないと足は靴の中で泳ぐ。足が前に滑り、足指が地面をグリップできなくなり、立ち仕事には極めて不利な靴環境になる。
お客さまの声
「イベントの仕事で丸1日立っていたのに、全然疲れなかった！靴でこんなに変わるとは思っていませんでした！」（30代・外反足）
足に合ったサイズとワイズで靴を仕立て、足を紐でしっかり整えることで足全体が安定。「夕方の足の疲れがまったく変わった」とご報告をいただきました。
記事詳細はこちらからどうぞ： https://qr.paps.jp/ZrE98
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
コーポレートサイト：https://axt-japan.com/
andseady：
https://andsteady.com/
https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
https://www.instagram.com/andsteady/
HeWhoMe.Tokyo：
https://hewhome.tokyo/
https://www.youtube.com/@hewhometokyo
https://www.instagram.com/hewhome.tokyo/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、立ち仕事をする女性に向けて、足疲れの本当の原因と靴選びで改善する方法を解説するコンテンツを公開しました。
「帰宅するたびに足が棒になる」「夕方になると足が痛くて仕事に集中できない」等。接客・医療・飲食・イベント業など立ち仕事の多い女性から、ご相談がとても多いです。多くの方がその原因を「年齢」や「体力」と思い込んでおり、靴との不一致に気づかないまま疲れを蓄積させています。足の疲れは、「正しい」靴選びで解消の道が見えてきます。
１．ソールの薄さ
地面からの衝撃が足裏に直接伝わり、膝・腰にまで蓄積する。厚底は衝撃吸収に有利だが、足が返しにくくなることも多く、違う疲れが発生。歩くことが多い立ち仕事では、歩きやすさとのバランスが重要になる。
２．足の不安定
靴の中で足がグラつくと、体は常にバランスを取ろうと余計な筋力を使い続ける。靴が足をサポートしてくれない、むしろ、足の邪魔をする。無意識に疲れが蓄積されていく最大の要因のひとつ。
３．サイズ・ワイズのミスマッチ
足の長さだけでなく、足幅（ワイズ）が合っていないと足は靴の中で泳ぐ。足が前に滑り、足指が地面をグリップできなくなり、立ち仕事には極めて不利な靴環境になる。
お客さまの声
「イベントの仕事で丸1日立っていたのに、全然疲れなかった！靴でこんなに変わるとは思っていませんでした！」（30代・外反足）
足に合ったサイズとワイズで靴を仕立て、足を紐でしっかり整えることで足全体が安定。「夕方の足の疲れがまったく変わった」とご報告をいただきました。
記事詳細はこちらからどうぞ： https://qr.paps.jp/ZrE98
靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、健康寿命を延ばすことに貢献して参ります。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
コーポレートサイト：https://axt-japan.com/
andseady：
https://andsteady.com/
https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
https://www.instagram.com/andsteady/
HeWhoMe.Tokyo：
https://hewhome.tokyo/
https://www.youtube.com/@hewhometokyo
https://www.instagram.com/hewhome.tokyo/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、2020年、「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に発展。本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM