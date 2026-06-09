【正式認定】アライドテレシス製無線LANアクセスポイント「AT-TQ7403-R」と「AT-TQ6702 GEN2-R」がWBAよりOpenRoaming™認定を取得











バージョン名：AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.2



主な対象製品：x240シリーズ、x250シリーズ、x540Lシリーズ、x560シリーズ、SE240シリーズ、SE250シリーズ、SE540Lシリーズ、AT-TQ6702 GEN2-R(TQR) 、AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)、AT-TQ7403-R(TQR)





＜アプリ概要＞・アプリ名：Allied Telesis Wave Control・管理対象機器：AT-TQ7403-R(TQR)、AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)、AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)・対応環境：iOS／Android・価格：無償提供● バージョンアップ概要本バージョンアップにおいてAT-x240-52GTXm, AT-x240-52GHXmの2機種がMACsecに対応し、専用フィーチャーライセンスAT-x240-MS-PY-2026で本機能が利用可能です。その他の追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。https://www.allied-telesis.co.jp/support/