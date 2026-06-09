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【正式認定】アライドテレシス製無線LANアクセスポイント「AT-TQ7403-R」と「AT-TQ6702 GEN2-R」がWBAよりOpenRoaming™認定を取得
〜 AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.2でWi-Fiエリア構築・運用の効率化を支援するモバイルアプリ対応も開始 〜
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、当社無線LANアクセスポイントAT-TQ7403-RおよびAT-TQ6702 GEN2-Rが、Wireless Broadband Alliance(WBA)よりOpenRoamingの正式認定を取得したことをお知らせします。あわせて、当社ネットワーク機器向けOS「AlliedWare Plus」向けファームウェア「Ver.5.5.6-0.2」の提供を開始し、モバイルアプリへの対応を実現しました。
■ OpenRoamingの概要と認定取得について
「OpenRoaming」はWBA(Wireless Broadband Alliance)が開発したWi-Fi相互接続基盤です。スマートフォンなどの端末に対応事業者のプロファイルをインストールすることで、多くの場合、無料で利用できます。その利便性の高さから、この技術を利用した公衆Wi-Fiネットワークは、国内外の1,000を超える事業者・団体によって急速に導入が進められています（※1）。
利用方法は簡単で、OpenRoamingに参加している事業者のプロファイルを端末にインストールすれば、SSIDを問わずに自動的に対応したWi-Fiネットワークへ接続され、ログインの手間が発生しません。また、暗号化された認証・通信により高い安全性を確保でき、なりすましAPへの誤接続リスクの低減にも寄与します。
今回、AT-TQ7403-RおよびAT-TQ6702 GEN2-RがWBAより正式にOpenRoaming認定を取得したことで、利便性と安全性を両立した公衆向けWi-Fi環境の構築に、より安心して活用いただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/631/136267/136267_web_1.png
● OpenRoaming認定取得製品の特長
・AT-TQ7403-R(TQR)
IEEE 802.11axに対応し、2.4GHz帯、5GHz帯と6GHz帯を同時使用できます。アンテナには2×2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速な無線LAN通信が可能。
・AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)
IEEE 802.11axに対応し、2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能。加えて8×8ストリーム(※2)を備え、最大4.8Gbpsの大容量・高速な無線LAN通信を実現。
● Wireless Broadband Alliance(WBA)について
Wireless Broadband Alliance (WBA)は、最新のWi-Fiイニシアチブと人々をつなぐグローバルな組織です。2003年に設立されたWBAのビジョンは、グローバルなワイヤレスエコシステム内においてシームレスで相互運用可能なWi-Fiサービス体験を推進することです。WBAの使命は、世界の業界リーダーを結集し、次世代Wi-Fiおよび無線技術の開発、統合、採用を加速させ、イノベーション、技術・標準化、実地での展開プログラムを通じてビジネス成長を実現することです。主なプログラムには、次世代Wi-Fi、OpenRoaming、5G、6G、IoT、スマートシティ、テスト&相互運用性、政策・規制問題などがあります。
所在地…5000 Executive Parkway, Suite 302, San Ramon, CA 94583 USA
URL…https://wballiance.com/
www.openroaming.org
■ 初動の煩雑さを解消するモバイルアプリ「Allied Telesis Wave Control」で導入・運用を効率化
また本日AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.2をリリース。本バージョンアップによりモバイルアプリ「Allied Telesis Wave Control」に対応しました。現場での初期設定や状態確認に加え、「Wi-Fi提供エリアのメンテナンス」といったシーンや「Wi-Fiの調子が悪い」といった問い合わせの際にも、アプリから直接Web GUIにアクセスでき、場所を問わず迅速な確認や対応が可能です。
本アプリは対象機器に対応し、iOSおよびAndroidの各ストアからスマートフォン(※3)にダウンロードすることでご利用いただけます。
＜アプリ画面イメージ（本画像は開発中の画面です）＞
＜アプリ概要＞
・アプリ名：Allied Telesis Wave Control
・管理対象機器：AT-TQ7403-R(TQR)、AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)、AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)
・対応環境：iOS／Android
・価格：無償提供
● バージョンアップ概要
本バージョンアップにおいてAT-x240-52GTXm, AT-x240-52GHXmの2機種がMACsecに対応し、専用フィーチャーライセンスAT-x240-MS-PY-2026で本機能が利用可能です。その他の追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
(※1) Wireless Broadband Alliance 公開情報および関連資料（2026年）より
(※2) 8×8は5GHzのみ
(※3) ご利用の際は、対応OS・推奨環境をご確認のうえ、ご利用の組織が管理している端末へのダウンロードをお願いいたします。また一部非対応の端末がございますのでダウンロード前に必ずご確認ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
バージョンアップ概要
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、当社無線LANアクセスポイントAT-TQ7403-RおよびAT-TQ6702 GEN2-Rが、Wireless Broadband Alliance(WBA)よりOpenRoamingの正式認定を取得したことをお知らせします。あわせて、当社ネットワーク機器向けOS「AlliedWare Plus」向けファームウェア「Ver.5.5.6-0.2」の提供を開始し、モバイルアプリへの対応を実現しました。
■ OpenRoamingの概要と認定取得について
「OpenRoaming」はWBA(Wireless Broadband Alliance)が開発したWi-Fi相互接続基盤です。スマートフォンなどの端末に対応事業者のプロファイルをインストールすることで、多くの場合、無料で利用できます。その利便性の高さから、この技術を利用した公衆Wi-Fiネットワークは、国内外の1,000を超える事業者・団体によって急速に導入が進められています（※1）。
利用方法は簡単で、OpenRoamingに参加している事業者のプロファイルを端末にインストールすれば、SSIDを問わずに自動的に対応したWi-Fiネットワークへ接続され、ログインの手間が発生しません。また、暗号化された認証・通信により高い安全性を確保でき、なりすましAPへの誤接続リスクの低減にも寄与します。
今回、AT-TQ7403-RおよびAT-TQ6702 GEN2-RがWBAより正式にOpenRoaming認定を取得したことで、利便性と安全性を両立した公衆向けWi-Fi環境の構築に、より安心して活用いただけます。
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● OpenRoaming認定取得製品の特長
・AT-TQ7403-R(TQR)
IEEE 802.11axに対応し、2.4GHz帯、5GHz帯と6GHz帯を同時使用できます。アンテナには2×2ストリームを採用し、最大2.4Gbpsの大容量・高速な無線LAN通信が可能。
・AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)
IEEE 802.11axに対応し、2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能。加えて8×8ストリーム(※2)を備え、最大4.8Gbpsの大容量・高速な無線LAN通信を実現。
● Wireless Broadband Alliance(WBA)について
Wireless Broadband Alliance (WBA)は、最新のWi-Fiイニシアチブと人々をつなぐグローバルな組織です。2003年に設立されたWBAのビジョンは、グローバルなワイヤレスエコシステム内においてシームレスで相互運用可能なWi-Fiサービス体験を推進することです。WBAの使命は、世界の業界リーダーを結集し、次世代Wi-Fiおよび無線技術の開発、統合、採用を加速させ、イノベーション、技術・標準化、実地での展開プログラムを通じてビジネス成長を実現することです。主なプログラムには、次世代Wi-Fi、OpenRoaming、5G、6G、IoT、スマートシティ、テスト&相互運用性、政策・規制問題などがあります。
所在地…5000 Executive Parkway, Suite 302, San Ramon, CA 94583 USA
URL…https://wballiance.com/
www.openroaming.org
■ 初動の煩雑さを解消するモバイルアプリ「Allied Telesis Wave Control」で導入・運用を効率化
また本日AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.2をリリース。本バージョンアップによりモバイルアプリ「Allied Telesis Wave Control」に対応しました。現場での初期設定や状態確認に加え、「Wi-Fi提供エリアのメンテナンス」といったシーンや「Wi-Fiの調子が悪い」といった問い合わせの際にも、アプリから直接Web GUIにアクセスでき、場所を問わず迅速な確認や対応が可能です。
本アプリは対象機器に対応し、iOSおよびAndroidの各ストアからスマートフォン(※3)にダウンロードすることでご利用いただけます。
＜アプリ画面イメージ（本画像は開発中の画面です）＞
＜アプリ概要＞
・アプリ名：Allied Telesis Wave Control
・管理対象機器：AT-TQ7403-R(TQR)、AT-TQ6702 GEN2-R(TQR)、AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)
・対応環境：iOS／Android
・価格：無償提供
● バージョンアップ概要
本バージョンアップにおいてAT-x240-52GTXm, AT-x240-52GHXmの2機種がMACsecに対応し、専用フィーチャーライセンスAT-x240-MS-PY-2026で本機能が利用可能です。その他の追加・拡張したその他の機能やサポート範囲などの詳細については、こちらのリリースノートをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/
バージョン名：AlliedWare Plus Ver.5.5.6-0.2
主な対象製品：x240シリーズ、x250シリーズ、x540Lシリーズ、x560シリーズ、SE240シリーズ、SE250シリーズ、SE540Lシリーズ、AT-TQ6702 GEN2-R(TQR) 、AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)、AT-TQ7403-R(TQR)
主な対象製品：x240シリーズ、x250シリーズ、x540Lシリーズ、x560シリーズ、SE240シリーズ、SE250シリーズ、SE540Lシリーズ、AT-TQ6702 GEN2-R(TQR) 、AT-TQ6702e GEN2-R(TQR)、AT-TQ7403-R(TQR)
(※1) Wireless Broadband Alliance 公開情報および関連資料（2026年）より
(※2) 8×8は5GHzのみ
(※3) ご利用の際は、対応OS・推奨環境をご確認のうえ、ご利用の組織が管理している端末へのダウンロードをお願いいたします。また一部非対応の端末がございますのでダウンロード前に必ずご確認ください。
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
バージョンアップ概要
https://www.allied-telesis.co.jp/support/