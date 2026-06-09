【期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【店舗】カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階）

ホテルショップ（地下1階）





（左）Été en fleurs ～国産マンゴーのミルフィーユ ライチのアクセント～

（右上）マンゴーのベリーヌ

（右下）パイナップルとココナッツのロールケーキ メロンとココナッツのベリーヌ

帝国ホテル 大阪は、カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階）にて新作スイーツ「Été en fleurs ～国産マンゴーのミルフィーユ ライチのアクセント～」を2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで提供します。また、ホテルショップ（地下1階）にて、新作スイーツ「マンゴーのベリーヌ」と「パイナップルとココナッツのロ－ルケーキ」を販売します。

カフェ クベールにてご提供する新作の「Été en fleurs ～国産マンゴーのミルフィーユ ライチのアクセント～」は、選び抜かれた国産マンゴーを主役に、サクサクのパイ生地を合わせて軽やかな食感に仕上げたパフェです。濃厚な甘みのマンゴーと相性抜群のライチをアクセントに加えたほか、グラスの底には爽やかなミントゼリーを忍ばせました。食べ進めるごとに変化する味わいで、最後のひと口までさっぱりとお楽しみいただける、夏にぴったりの一品です。

また、ホテルショップではマンゴーを薔薇に見立てた濃厚で爽やかな新作スイーツ「マンゴーのベリーヌ」や、ココナッツとパイナップルの味わいが爽やかな、夏限定の新作ロールケーキ「パイナップルとココナッツのロールケーキ」を販売します。

「夏のおすすめスイーツ」の概要は以下の通りです。

＜夏のおすすめスイーツ 概要＞





■カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階）

【提供期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【時 間】11：00～22：00（ラストオーダー21：00）

●Été en fleurs ～国産マンゴーのミルフィーユ ライチのアクセント～

時期ごとに最も状態の良い上質な国産マンゴーを厳選し、贅沢に仕立てた季節限定のパフェです。

【料 金】4,800円（サービス料・消費税込）

【内容】

①ホワイトチョコレート

②マンゴーバニラアイス

③国産フレッシュマンゴー

④エディブルフラワー

⑤パイ生地

⑥ミント

⑦ラズベリー

⑧国産フレッシュマンゴー

⑨バニラ風味のホイップクリーム

⑩パイ生地

⑪カスタードクリーム

⑫国産フレッシュマンゴー

⑬ラズベリー

⑭ライチのグラニテ

⑮サブレフレーク

⑯ホイップクリーム

ライチライチゼリー

ミントゼリー

マンゴーゼリー

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＜ご予約・お問い合わせ先＞

カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階）

TEL.(06)6881-4885（直通10:00～22:00）

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■ホテルショップ（地下1階）

●マンゴーのベリーヌ

薔薇に見立てたフレッシュマンゴーを美しくあしらったグラスデザートです。濃厚な甘みを凝縮したマンゴーゼリーと、なめらかなシャンティイクリーム、爽やかなライムゼリーを重ねました。

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【販売時間】11：00～19：00

【料 金】1個 1,080円（消費税込）





●パイナップルとココナッツのロ－ルケーキ

ココナッツが香るホワイトチョコレートガナッシュクリームと、みずみずしいパイナップルをふんわりと軽い生地で包みました。表面はココナッツでデコレーションし、夏らしく仕上げました。

【販売期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【販売時間】11：00～19：00

【料 金】2,160円（消費税込）





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＜お問い合わせ先＞

ホテルショップ（地下1階）

TEL.(06)6881-4878（直通10:00～19:00）

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