【学術論文発表済】千葉県市原市のバザルト(R)フェイシャルが40代の顔のむくみ・目の疲れ・20年来のめまいに変化。2週間に1回2ヶ月の継続ケアでめまいが改善し顔一回り小さくなった最新症例を公開

【学術論文発表済】千葉県市原市のバザルト(R)フェイシャルが40代の顔のむくみ・目の疲れ・20年来のめまいに変化。2週間に1回2ヶ月の継続ケアでめまいが改善し顔一回り小さくなった最新症例を公開