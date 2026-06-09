【学術論文発表済】千葉県市原市のバザルト(R)フェイシャルが40代の顔のむくみ・目の疲れ・20年来のめまいに変化。2週間に1回2ヶ月の継続ケアでめまいが改善し顔一回り小さくなった最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――千葉県市原市・グリーンシルクの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、千葉県市原市のサロン『グリーンシルク』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半の女性です。顔のむくみと目の疲れを主訴にご来店されましたが、実は20代の頃から温度差による寒冷のめまい症状を抱えており、季節の変わり目や気圧・天候の変化で起こるめまいに長年困られていました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャルを2週間に1回のペースで2ヶ月間継続実施。その後は毎月メンテナンスにお越しいただいています。遠赤外線による深部温熱効果で顔・頭部の土台から整えるアプローチを取りました。
2ヶ月ほど経った頃に「あれ？めまいが最近来ない！」という変化が確認されました。お顔も一回り小さくなり全体のむくみや目の疲れも改善されました。
お客様は「20代の時から温度差による寒冷のめまい症状がありました。めまいが治るとも思わずお友達に紹介された『バザルトストーンフェイシャル』を受けたところ、2ヶ月ほど経った時に『あれ？めまいが最近来ない！』これはバザルトのおかげだと思います。運転中にめまいが来そうになる時もあったので本当に嬉しく、あの時トリートメントを何気なく受けて良かったと思います！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で顔・頭部の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：グリーンシルク（千葉県市原市）
URL：http://greensilk.mystrikingly.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351792/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351792/images/bodyimage2】
「小顔フェイシャルの専門店だったがお客様からボディもやってほしいと言われ探していた時、ゆうこ先生考案のバザルトストーンに出会いました。」
千葉県市原市の『グリーンシルク』オーナー・佐藤氏は、小顔フェイシャルの専門店としてサロンを運営していましたが、お客様からボディメニューの要望が増えていた頃にバザルト(R)ストーンと出会いました。ハンドトリートメントでは体力的に心配だったところ、バザルト(R)はお客様がハンドの何倍もリラックスできセラピストの身体にも優しい手技だったことに感動し導入を決意したといいます。
「リピート率は90%！次回もあの石でお願いします！とバザルト(R)を導入した途端に以前のオールハンドのメニューから次回のご予約がバザルトメニューの予約ばかりになりました。効果が持続するので帰ってからもまた翌日も身体やお顔が軽く今までにない感覚が気に入ってもらえるのが証拠だと思います」と佐藤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、佐藤氏はこう語ります。「まだオールハンドで頑張っているセラピストさんにぜひバザルト(R)ストーンでお客様を施術してほしいです。お客様の反応がオーバーに感じるほど感激してもらえると思います。バザルト(R)は副産物が多いと感じます。ただのフェイシャルだと思ったらめまいが良くなったり、頭痛薬が手放せない方が改善したり、想定外の良き反応があるのでこれからも楽しみながらお客様と向き合えるセラピストであり続けられそうです！」
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは自律神経・血行・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、千葉県市原市のサロン『グリーンシルク』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは40代後半の女性です。顔のむくみと目の疲れを主訴にご来店されましたが、実は20代の頃から温度差による寒冷のめまい症状を抱えており、季節の変わり目や気圧・天候の変化で起こるめまいに長年困られていました。
同サロンでは、バザルト(R)フェイシャルを2週間に1回のペースで2ヶ月間継続実施。その後は毎月メンテナンスにお越しいただいています。遠赤外線による深部温熱効果で顔・頭部の土台から整えるアプローチを取りました。
2ヶ月ほど経った頃に「あれ？めまいが最近来ない！」という変化が確認されました。お顔も一回り小さくなり全体のむくみや目の疲れも改善されました。
お客様は「20代の時から温度差による寒冷のめまい症状がありました。めまいが治るとも思わずお友達に紹介された『バザルトストーンフェイシャル』を受けたところ、2ヶ月ほど経った時に『あれ？めまいが最近来ない！』これはバザルトのおかげだと思います。運転中にめまいが来そうになる時もあったので本当に嬉しく、あの時トリートメントを何気なく受けて良かったと思います！」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)フェイシャルは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で顔・頭部の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：グリーンシルク（千葉県市原市）
URL：http://greensilk.mystrikingly.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351792/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351792/images/bodyimage2】
「小顔フェイシャルの専門店だったがお客様からボディもやってほしいと言われ探していた時、ゆうこ先生考案のバザルトストーンに出会いました。」
千葉県市原市の『グリーンシルク』オーナー・佐藤氏は、小顔フェイシャルの専門店としてサロンを運営していましたが、お客様からボディメニューの要望が増えていた頃にバザルト(R)ストーンと出会いました。ハンドトリートメントでは体力的に心配だったところ、バザルト(R)はお客様がハンドの何倍もリラックスできセラピストの身体にも優しい手技だったことに感動し導入を決意したといいます。
「リピート率は90%！次回もあの石でお願いします！とバザルト(R)を導入した途端に以前のオールハンドのメニューから次回のご予約がバザルトメニューの予約ばかりになりました。効果が持続するので帰ってからもまた翌日も身体やお顔が軽く今までにない感覚が気に入ってもらえるのが証拠だと思います」と佐藤氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、佐藤氏はこう語ります。「まだオールハンドで頑張っているセラピストさんにぜひバザルト(R)ストーンでお客様を施術してほしいです。お客様の反応がオーバーに感じるほど感激してもらえると思います。バザルト(R)は副産物が多いと感じます。ただのフェイシャルだと思ったらめまいが良くなったり、頭痛薬が手放せない方が改善したり、想定外の良き反応があるのでこれからも楽しみながらお客様と向き合えるセラピストであり続けられそうです！」