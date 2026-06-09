OTTストリーミング市場、モバイル視聴とオンデマンドエンターテインメントの普及を背景に2030年までに5,510億ドル規模へ

OTTストリーミング市場、モバイル視聴とオンデマンドエンターテインメントの普及を背景に2030年までに5,510億ドル規模へ