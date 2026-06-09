OTTストリーミング市場、モバイル視聴とオンデマンドエンターテインメントの普及を背景に2030年までに5,510億ドル規模へ
なぜ消費者は従来型テレビからオンデマンド配信サービスへ移行しているのか？
世界のメディア業界は、ケーブルテレビの普及以来ともいえる大きな変革期を迎えています。消費者は現在、好きなコンテンツを好きな時間に、好きなデバイスで視聴できる柔軟性を求めています。その結果、OTT（Over-The-Top）ストリーミングサービスは、従来のテレビ放送に代わる主要なコンテンツ視聴手段として急速に普及しています。
視聴者は映画、ドラマ、スポーツ、ドキュメンタリーなどをテレビの放送スケジュールに合わせるのではなく、自分のライフスタイルに合わせて楽しむことを重視しています。また、パーソナライズされたコンテンツ推薦機能や複数デバイスでのシームレスな視聴体験も、OTTサービスへの移行を後押ししています。
こうした消費行動の変化を背景に、世界のOTTストリーミング市場は2030年までに5,510億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。2030年に約3兆7,000億ドル規模に達すると見込まれるメディア業界全体の中で、OTTストリーミング市場は約15%を占める見通しです。また、市場は2025年の870億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）20%で成長すると予測されています。
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インターネット普及とスマートフォン利用拡大はOTT市場の成長をどのように後押ししているのか？
OTTストリーミング市場の成長を支える最大の要因の一つが、インターネット接続環境の向上とスマートフォンの普及です。
4Gおよび5Gネットワークの拡大により、高品質な動画コンテンツをいつでもどこでも視聴できる環境が整いつつあります。さらに、スマートフォン、タブレット、スマートテレビなどの接続デバイスの普及により、動画視聴の利便性は大きく向上しています。
市場成長を支える主な要因
● インターネット普及とスマートフォン利用拡大による年間市場成長寄与率：約3.0%
● 4G・5Gネットワークの拡大
● モバイルデータ通信料金の低下
● 接続型デバイスの普及拡大
これらの要因により、OTTサービスは世界中で新たな視聴者層を獲得し続けています。
なぜローカルコンテンツとオリジナル作品がストリーミング企業の競争力を左右するのか？
OTT市場において、コンテンツは依然として最も重要な差別化要因です。
主要なストリーミング事業者は、オリジナル作品、独占配信コンテンツ、地域別コンテンツ、多言語対応作品への投資を拡大しています。視聴者は自国の文化や言語に近いコンテンツを求める傾向が強まっており、地域密着型コンテンツ戦略が重要性を増しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351757/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351757/images/bodyimage2】
コンテンツ戦略による市場への影響
● オリジナルおよびローカルコンテンツ需要による年間市場成長寄与率：約2.8%
● 地域言語コンテンツへの投資拡大
● 独占配信作品の増加
● AIを活用したコンテンツ推薦機能の進化
グローバル展開とローカル対応を両立できる企業が、市場競争で優位に立つとみられています。
なぜスマートフォンがOTTストリーミング最大の視聴デバイスになっているのか？
世界のメディア業界は、ケーブルテレビの普及以来ともいえる大きな変革期を迎えています。消費者は現在、好きなコンテンツを好きな時間に、好きなデバイスで視聴できる柔軟性を求めています。その結果、OTT（Over-The-Top）ストリーミングサービスは、従来のテレビ放送に代わる主要なコンテンツ視聴手段として急速に普及しています。
視聴者は映画、ドラマ、スポーツ、ドキュメンタリーなどをテレビの放送スケジュールに合わせるのではなく、自分のライフスタイルに合わせて楽しむことを重視しています。また、パーソナライズされたコンテンツ推薦機能や複数デバイスでのシームレスな視聴体験も、OTTサービスへの移行を後押ししています。
こうした消費行動の変化を背景に、世界のOTTストリーミング市場は2030年までに5,510億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。2030年に約3兆7,000億ドル規模に達すると見込まれるメディア業界全体の中で、OTTストリーミング市場は約15%を占める見通しです。また、市場は2025年の870億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）20%で成長すると予測されています。
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インターネット普及とスマートフォン利用拡大はOTT市場の成長をどのように後押ししているのか？
OTTストリーミング市場の成長を支える最大の要因の一つが、インターネット接続環境の向上とスマートフォンの普及です。
4Gおよび5Gネットワークの拡大により、高品質な動画コンテンツをいつでもどこでも視聴できる環境が整いつつあります。さらに、スマートフォン、タブレット、スマートテレビなどの接続デバイスの普及により、動画視聴の利便性は大きく向上しています。
市場成長を支える主な要因
● インターネット普及とスマートフォン利用拡大による年間市場成長寄与率：約3.0%
● 4G・5Gネットワークの拡大
● モバイルデータ通信料金の低下
● 接続型デバイスの普及拡大
これらの要因により、OTTサービスは世界中で新たな視聴者層を獲得し続けています。
なぜローカルコンテンツとオリジナル作品がストリーミング企業の競争力を左右するのか？
OTT市場において、コンテンツは依然として最も重要な差別化要因です。
主要なストリーミング事業者は、オリジナル作品、独占配信コンテンツ、地域別コンテンツ、多言語対応作品への投資を拡大しています。視聴者は自国の文化や言語に近いコンテンツを求める傾向が強まっており、地域密着型コンテンツ戦略が重要性を増しています。
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コンテンツ戦略による市場への影響
● オリジナルおよびローカルコンテンツ需要による年間市場成長寄与率：約2.8%
● 地域言語コンテンツへの投資拡大
● 独占配信作品の増加
● AIを活用したコンテンツ推薦機能の進化
グローバル展開とローカル対応を両立できる企業が、市場競争で優位に立つとみられています。
なぜスマートフォンがOTTストリーミング最大の視聴デバイスになっているのか？