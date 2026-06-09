［イベント］富山型デイサービス「ふらっと」で両親学級を開催｜富山県射水市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年6月24日（水）、富山型デイサービス「ふらっと」にて、地域密着型の「企業主導型両親学級」を開催いたします。
アットホームな少人数制で、気軽に育児の悩みを相談・交流できる本イベントは、参加費無料でどなたでも安心してご参加いただけます。2026年度からの初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携し、妊娠中から産後早期の段階で地域の居場所へ繋がれる環境を整えています。
開催概要
［日時］2026年6月24日（水）10:00～11:30
［会場］ 富山型デイサービス ふらっと
［対象］ 妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
［定員］ 10組（先着順）
［参加費］ 無料
［申込方法］ https://bodysence.jp/archives/11211
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351791/images/bodyimage1】
連携施設・開催会場のご紹介
NPO法人ふらっと（富山県射水市）
赤ちゃんからご高齢の方、障害のある方もない方も、多世代が自然に集う賑やかで温かい雰囲気の中、楽しい時間を過ごしていただけます。日々、育児や家事、お仕事に奮闘されるすべてのママ・パパがリフレッシュ＆リラックスできるよう、毎週水曜日に開催中！
本イベントの3つの見どころ
地域の育児拠点と繋がれます
2026年度からの初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携。妊娠中や産後早期の段階から、気軽に頼れる「地域の居場所」を見つけることができます。
少人数だから気軽に相談・交流できます
定員10組の小規模開催のため、大きな会場では聞きにくい小さなお悩みも専門家へ気軽に質問できます。アットホームな雰囲気の中で、参加者同士の距離も自然と縮まります。
プレママ・パパと先輩ママが情報交換できます
これからの育児の具体的なイメージを膨らませるとともに、同じ地域で子育てをする仲間や、一歩先を行く先輩ママとのリアルな繋がりを作ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351791/images/bodyimage2】
講師紹介
曳田 彩加（ひきた あやか）
北陸エリアマネージャー ／ Roots of Life TOYAMA マネージャー ／ 公認講師
北陸エリアにおける「企業主導型両親学級」の運営・講師を広く担当。骨盤調整ヨガやベビーヨガの専門知識を活かし、地域に根ざした伴走型の子育て支援に尽力しています。
過去の参加者の声
「抱っこの仕方や育児グッズなど身になる事を多く学べたので良かったです」（産前・パパ）
「初めての両親学級で緊張もあったが、参加してみると同じようなママたちパパたちがおられて、楽しい時間を過ごせた」（産後4ヶ月・ママ）
「小規模開催で他の参加者の方のリアルな話が聞けて共感できました」（産後4ヶ月・ママ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351791/images/bodyimage3】
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
アットホームな少人数制で、気軽に育児の悩みを相談・交流できる本イベントは、参加費無料でどなたでも安心してご参加いただけます。2026年度からの初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携し、妊娠中から産後早期の段階で地域の居場所へ繋がれる環境を整えています。
開催概要
［日時］2026年6月24日（水）10:00～11:30
［会場］ 富山型デイサービス ふらっと
［対象］ 妊娠4ヶ月～10ヶ月、または生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
［定員］ 10組（先着順）
［参加費］ 無料
［申込方法］ https://bodysence.jp/archives/11211
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351791/images/bodyimage1】
連携施設・開催会場のご紹介
NPO法人ふらっと（富山県射水市）
赤ちゃんからご高齢の方、障害のある方もない方も、多世代が自然に集う賑やかで温かい雰囲気の中、楽しい時間を過ごしていただけます。日々、育児や家事、お仕事に奮闘されるすべてのママ・パパがリフレッシュ＆リラックスできるよう、毎週水曜日に開催中！
本イベントの3つの見どころ
地域の育児拠点と繋がれます
2026年度からの初の試みとして、地域で子育て支援を行う拠点と深く連携。妊娠中や産後早期の段階から、気軽に頼れる「地域の居場所」を見つけることができます。
少人数だから気軽に相談・交流できます
定員10組の小規模開催のため、大きな会場では聞きにくい小さなお悩みも専門家へ気軽に質問できます。アットホームな雰囲気の中で、参加者同士の距離も自然と縮まります。
プレママ・パパと先輩ママが情報交換できます
これからの育児の具体的なイメージを膨らませるとともに、同じ地域で子育てをする仲間や、一歩先を行く先輩ママとのリアルな繋がりを作ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351791/images/bodyimage2】
講師紹介
曳田 彩加（ひきた あやか）
北陸エリアマネージャー ／ Roots of Life TOYAMA マネージャー ／ 公認講師
北陸エリアにおける「企業主導型両親学級」の運営・講師を広く担当。骨盤調整ヨガやベビーヨガの専門知識を活かし、地域に根ざした伴走型の子育て支援に尽力しています。
過去の参加者の声
「抱っこの仕方や育児グッズなど身になる事を多く学べたので良かったです」（産前・パパ）
「初めての両親学級で緊張もあったが、参加してみると同じようなママたちパパたちがおられて、楽しい時間を過ごせた」（産後4ヶ月・ママ）
「小規模開催で他の参加者の方のリアルな話が聞けて共感できました」（産後4ヶ月・ママ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351791/images/bodyimage3】
協賛企業・後援団体
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛