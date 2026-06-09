APOLLO11、日本語ビジネス特化AIモデル「apollo11-fusion-base」を公開―1.9兆パラメータ・512Kコンテキスト対応
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351793/images/bodyimage1】
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、1.9兆パラメータ・最大512,000トークンのコンテキストに対応する自社開発モデル「apollo11-fusion-base」の提供を開始したことをお知らせいたします。
本モデルは、APOLLO11が展開するモデルの中で最も高いコーディング性能とツール呼び出し精度を実現するフラッグシップです。380,000トークンまで出力が完全整合であることが確認されています。
■「apollo11-fusion-base」の特長
・1.9兆パラメータ・最大512,000トークン対応
・コーディングとツール呼び出しに最適化
・業務利用に最適化した回答ポリシー
・日本語ビジネス知識をモデル本体に内蔵
・汎用的な最新モデルと比較して最大約70%のコスト削減
「apollo11-fusion」の詳細はこちら：https://nuragrid.com/lp-llmprovider/
■提供形態
NuraGridの標準モデルとして提供中です。NuraGridユーザーは画面の操作のみで利用できます。
■NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5996 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
Email：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：吉丸 彰、以下「APOLLO11」）は、業務自動化向けAIプラットフォーム「NuraGrid（ニューラグリッド）」において、1.9兆パラメータ・最大512,000トークンのコンテキストに対応する自社開発モデル「apollo11-fusion-base」の提供を開始したことをお知らせいたします。
本モデルは、APOLLO11が展開するモデルの中で最も高いコーディング性能とツール呼び出し精度を実現するフラッグシップです。380,000トークンまで出力が完全整合であることが確認されています。
・1.9兆パラメータ・最大512,000トークン対応
・コーディングとツール呼び出しに最適化
・業務利用に最適化した回答ポリシー
・日本語ビジネス知識をモデル本体に内蔵
・汎用的な最新モデルと比較して最大約70%のコスト削減
「apollo11-fusion」の詳細はこちら：https://nuragrid.com/lp-llmprovider/
■提供形態
NuraGridの標準モデルとして提供中です。NuraGridユーザーは画面の操作のみで利用できます。
■NuraGridについて
NuraGridは、複数の生成AI（ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、DeepSeek、Grok等）を1つのアカウントで統合し、RAG、Tool、MCPで外部データと連携。企業の業務に最適化された専用AIを、ノーコードで即日作成できるビジネスAIプラットフォームです。
NuraGridの4つの主要機能：
1. 複数の主要AIを1つのアカウントで統合
ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity等、複数の生成AIをワンクリックで切り替え可能。複数契約・管理が不要になります。
2. ノーコードで専用AIを即日作成
Agent Builderで、業務に最適化された専用AIを即日作成。プログラミング不要。NURA.agentarchitectがガイドします。
3. 外部データ連携で業務を自動化
RAG、Tool、MCPで外部データと連携。社内マニュアル、Google Workspace、GitHub等と接続し、業務を自動化できます。
4. チーム共有でノウハウを会社の資産に
専用AI、プロンプトをチーム全体で共有。個人の生産性向上がチーム全体に波及し、ノウハウが属人化せず会社の資産になります。
■APOLLO11のビジョン・ミッション
ビジョン：Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）
ミッション：情報洪水に溺れている人類をAIとソフトウェアで助ける
APOLLO11は2011年の設立以来、Webユーザー分析ツール「mouseflow」の国内唯一の認定パートナーおよび自社開発のABテストツール「APOLLO Optimize」の提供を通じて、企業のデジタル課題解決に取り組んでまいりました。この度、これらの経験とノウハウを結集させ、組織全体の生産性向上に貢献するプラットフォーム「NuraGrid」を通じて、情報の可視化と優先度付けを実現し、組織と個人の可能性を最大限に引き出す環境提供を目指しています。
■企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
代表取締役：吉丸 彰
本社所在地：愛知県名古屋市昭和区桜山町5996 桜山駅前ビル6F
設立日：2011年4月28日
事業内容：社内にエンジニアがいなくても大丈夫！企業向けのノーコードAI作成ツール「NuraGrid」事業、SaaS事業
サービス名：NuraGrid
公式サイトURL：https://nuragrid.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社APOLLO11
NuraGridカスタマーサポート
Email：nuragridsupport@apollo11.co.jp
Web：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
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