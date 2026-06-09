2026年6月17日、姉妹ヴァイオリンデュオ「デュオ・ドゥ・フルール」による『レゾナンス』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/代表取締役：金野貴明）は、2026年6月17日(水)、姉妹ヴァイオリンデュオ「デュオ・ドゥ・フルール (Duo deux fleurs)」による『レゾナンス (Résonance)』を全国リリースいたします。
待望の2ndアルバム。
姉妹の息のあった、そして魂のぶつかり合う熱い演奏が堪能できる作品となりました。
是非ゆっくりとお楽しみください。
デュオ・ドゥ・フルール (Duo deux fleurs)
レゾナンス (Résonance)
発売日 2026年6月17日
品番 CADE-0071
価格 3,500円税込
制作・販売元 カデンツァbyティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
1作目のデビューアルバム「Harmonieアルモニー」のリリースより2年。
Duo Deux Fleurs待望の2作目「Résonanceレゾナンス」は、卓越したテクニックと表現力、
そして2人の魂のぶつかり合う音楽表現に注目だ。
01-03. ルクレール / 2台のヴァイオリンの為の6つのソナタ作品3より第2番イ長調
6 Sonatas for 2 Violins, Op.3 No.2 (Leclair, Jean-Marie)
04-05. レーガー / 3つの二重奏曲 op. 131b: 古い様式によるカノンとフーガより第3番イ長調
3 Duos, Canons und Fugen im alten Stil, Op.131b (Reger, Max)
06-08. モーツァルト / 2台のヴァイオリンの為の二重奏曲 作品70より第1番
Mozart, Wolfgang Amadeus:12Duet for 2Violins Op 70 No.1
09. ピアソラ(高木文世編曲) / リベルタンゴ
Piazzolla, Astor : Libertango
10. ピアソラ(高木文世編曲) / ブエノスアイレスの四季
Piazzolla, Astor:Las 4 Estaciones Porteñas (The Four Seasons)
メンバー
Yukari Nakamura / Violin
Rina Nakamura / Violin
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded ,Mixed & Mastered by Takaaki Konno
【アルバム紹介】
ヴァイオリンデュオという編成は、他の編成に比べてあまりメジャーではなく、この世に残っているヴァイオリンデュオの楽曲自体もとても多い、とは言い難い。
その中で、彼女たちは既存の楽曲を超えて、オリジナルの編曲を施しながら、彼女たち独自の演奏スタイルを表現して、早15年ということだ。
1stアルバムからこの2ndアルバムの流れをみると、その中に彼女たちの強い「意思」が感じられる。
その「意思」とは、ヴァイオリンデュオという編成の枠を超えて、彼女たちが自己を表現していこうという強いものだ。
その強い意思と意思がぶつかり合っている、いわば魂のぶつかり合い、とでも表現しようか。
この2ndアルバムは、随所にその魂のぶつかり合いが見てとれる。
特にリベルタンゴでは、音を通して彼女たちの息遣いと熱を驚くほど強烈に体感させられる。
そして、ブエノスアイレスの四季では2台のヴァイオリンのみで、ここまでも哀愁漂よう世界観を表現できるのか、という驚きと、2台のヴァイオリンの更なる可能性を感じた。
そして、高木文世の編曲のこだわりも随所に感じられ、ヴィヴァルディの四季を思い起こさせる斬新な一曲であった。
ぜひ1stアルバムに収録されているヴィヴァルディと併せて聴いてほしい一曲だ。
レーガーの作品は、あまり頻繁にコンサートで演奏される楽曲とは言えないが、半音階と不協和音が反発しながらも、絡み合い寄り添っていく美しさは彼女たちの演奏スタイルと非常に重ね合っている印象をうけた。
モーツァルトは軽やかな流れの中に、彼女たちの音質を追求するスタイル、そしてルクレールの華やかに彩られたハーモニーもぜひ体感してほしい。
彼女たちの「意思」を強く感じさせるこの2ndアルバムは必聴だ。
Duo deux fleurs（デュオドゥフルール）
姉妹共に、東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業。姉の中村ゆか里はパリ国立高等音楽院（CNSMDP）、妹の中村里奈は東京藝術大学を卒業。
ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール最高位受賞。
セシリア国際音楽コンクール室内楽部門最高位、 併せて審査員特別賞受賞。
サンハート アンサンブルオーディション最優秀賞受賞。公益財団法人日本芸術協会奨学生。
平成28、29年度 長野市芸術館クラシック音楽キャラバン第一期登録アーティスト。信州アーティスト「next」登録アーティスト。
2022年に（株）日本ウエストミンスターより収録した1stアルバム「Harmonieアルモニー」がレコード芸術にて準特選盤を受賞。
演奏活動の傍ら、ユースオーケストラの指導や後継育成の他、福祉（病院、老人ホーム）、教育（学校）、地域創生（都や区、地方公共施設における芸術の発信）
等幅広く活動中。
https://www.duo-deux-fleurs.com
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
email:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351682/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
待望の2ndアルバム。
姉妹の息のあった、そして魂のぶつかり合う熱い演奏が堪能できる作品となりました。
是非ゆっくりとお楽しみください。
レゾナンス (Résonance)
発売日 2026年6月17日
品番 CADE-0071
価格 3,500円税込
制作・販売元 カデンツァbyティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
1作目のデビューアルバム「Harmonieアルモニー」のリリースより2年。
Duo Deux Fleurs待望の2作目「Résonanceレゾナンス」は、卓越したテクニックと表現力、
そして2人の魂のぶつかり合う音楽表現に注目だ。
01-03. ルクレール / 2台のヴァイオリンの為の6つのソナタ作品3より第2番イ長調
6 Sonatas for 2 Violins, Op.3 No.2 (Leclair, Jean-Marie)
04-05. レーガー / 3つの二重奏曲 op. 131b: 古い様式によるカノンとフーガより第3番イ長調
3 Duos, Canons und Fugen im alten Stil, Op.131b (Reger, Max)
06-08. モーツァルト / 2台のヴァイオリンの為の二重奏曲 作品70より第1番
Mozart, Wolfgang Amadeus:12Duet for 2Violins Op 70 No.1
09. ピアソラ(高木文世編曲) / リベルタンゴ
Piazzolla, Astor : Libertango
10. ピアソラ(高木文世編曲) / ブエノスアイレスの四季
Piazzolla, Astor:Las 4 Estaciones Porteñas (The Four Seasons)
メンバー
Yukari Nakamura / Violin
Rina Nakamura / Violin
Executive Producer : Takaaki Konno
Recorded ,Mixed & Mastered by Takaaki Konno
【アルバム紹介】
ヴァイオリンデュオという編成は、他の編成に比べてあまりメジャーではなく、この世に残っているヴァイオリンデュオの楽曲自体もとても多い、とは言い難い。
その中で、彼女たちは既存の楽曲を超えて、オリジナルの編曲を施しながら、彼女たち独自の演奏スタイルを表現して、早15年ということだ。
1stアルバムからこの2ndアルバムの流れをみると、その中に彼女たちの強い「意思」が感じられる。
その「意思」とは、ヴァイオリンデュオという編成の枠を超えて、彼女たちが自己を表現していこうという強いものだ。
その強い意思と意思がぶつかり合っている、いわば魂のぶつかり合い、とでも表現しようか。
この2ndアルバムは、随所にその魂のぶつかり合いが見てとれる。
特にリベルタンゴでは、音を通して彼女たちの息遣いと熱を驚くほど強烈に体感させられる。
そして、ブエノスアイレスの四季では2台のヴァイオリンのみで、ここまでも哀愁漂よう世界観を表現できるのか、という驚きと、2台のヴァイオリンの更なる可能性を感じた。
そして、高木文世の編曲のこだわりも随所に感じられ、ヴィヴァルディの四季を思い起こさせる斬新な一曲であった。
ぜひ1stアルバムに収録されているヴィヴァルディと併せて聴いてほしい一曲だ。
レーガーの作品は、あまり頻繁にコンサートで演奏される楽曲とは言えないが、半音階と不協和音が反発しながらも、絡み合い寄り添っていく美しさは彼女たちの演奏スタイルと非常に重ね合っている印象をうけた。
モーツァルトは軽やかな流れの中に、彼女たちの音質を追求するスタイル、そしてルクレールの華やかに彩られたハーモニーもぜひ体感してほしい。
彼女たちの「意思」を強く感じさせるこの2ndアルバムは必聴だ。
Duo deux fleurs（デュオドゥフルール）
姉妹共に、東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業。姉の中村ゆか里はパリ国立高等音楽院（CNSMDP）、妹の中村里奈は東京藝術大学を卒業。
ザルツブルク＝モーツァルト国際室内楽コンクール最高位受賞。
セシリア国際音楽コンクール室内楽部門最高位、 併せて審査員特別賞受賞。
サンハート アンサンブルオーディション最優秀賞受賞。公益財団法人日本芸術協会奨学生。
平成28、29年度 長野市芸術館クラシック音楽キャラバン第一期登録アーティスト。信州アーティスト「next」登録アーティスト。
2022年に（株）日本ウエストミンスターより収録した1stアルバム「Harmonieアルモニー」がレコード芸術にて準特選盤を受賞。
演奏活動の傍ら、ユースオーケストラの指導や後継育成の他、福祉（病院、老人ホーム）、教育（学校）、地域創生（都や区、地方公共施設における芸術の発信）
等幅広く活動中。
https://www.duo-deux-fleurs.com
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
email:info@t-tocrecords.net
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