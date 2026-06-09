2026年6月17日、姉妹ヴァイオリンデュオ「デュオ・ドゥ・フルール」による『レゾナンス』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！

2026年6月17日、姉妹ヴァイオリンデュオ「デュオ・ドゥ・フルール」による『レゾナンス』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！