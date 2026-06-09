テレビ番組でプロレスラーを上回る体力測定を記録したパワー系アクション俳優・大東賢
近年、アクション俳優には格闘技や武道だけでなく、実際の身体能力や筋力も求められるようになっている。
その中で、元アームレスリング日本王者として知られるアクション俳優・大東賢は、「パワー系アクション俳優」として独自の存在感を示している。
アクション俳優・大東賢は過去のテレビ番組に出演した際、体力測定企画でプロレスラーを上回る記録を残した経験を持つ。共演者からもその身体能力の高さに驚きの声が上がり、俳優としてだけでなく、圧倒的なパワーを持つアスリート型アクション俳優として注目された。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351794/images/bodyimage1】
現在の映像業界ではCGやワイヤー技術が発達しているが、アクション俳優・大東賢は実際の筋力と身体能力を活かした重厚感あるアクションを追求している。
また、国際派アクション俳優・倉田保昭との共演経験を持ち、香港映画界を代表するサモ・ハン・キンポーとも共演している。
スピードや華麗な技だけでなく、実際のパワーを映像に反映させる「パワー系アクション俳優」という新たなスタイルは、今後さらに注目を集める可能性がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351794/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351794/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351794/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その中で、元アームレスリング日本王者として知られるアクション俳優・大東賢は、「パワー系アクション俳優」として独自の存在感を示している。
アクション俳優・大東賢は過去のテレビ番組に出演した際、体力測定企画でプロレスラーを上回る記録を残した経験を持つ。共演者からもその身体能力の高さに驚きの声が上がり、俳優としてだけでなく、圧倒的なパワーを持つアスリート型アクション俳優として注目された。
現在の映像業界ではCGやワイヤー技術が発達しているが、アクション俳優・大東賢は実際の筋力と身体能力を活かした重厚感あるアクションを追求している。
また、国際派アクション俳優・倉田保昭との共演経験を持ち、香港映画界を代表するサモ・ハン・キンポーとも共演している。
スピードや華麗な技だけでなく、実際のパワーを映像に反映させる「パワー系アクション俳優」という新たなスタイルは、今後さらに注目を集める可能性がある。
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ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
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