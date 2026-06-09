急激なデジタルトランスフォーメーションを背景に、世界のビデオゲーム市場は2033年までに6,560億ドルへと急拡大する見通し。
世界のビデオゲーム市場、かつてない成長へ
2024年に2,726億7,000万米ドル規模であった世界のビデオゲーム市場は、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.25%で拡大し、2033年には6,562億1,000万米ドルという驚異的な規模に達すると予測されています。モバイルゲーム、クラウド型プラットフォーム、eスポーツの急成長に牽引され、同業界は世界中のエンターテインメントのあり方を塗り替える変革期を迎えています。
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モバイルゲームとクラウドゲームの人気拡大
スマートフォンが数百万人の主要なゲームデバイスとなる中、モバイルゲームは依然として消費者の支持を集めています。一方、クラウドゲームサービスはハードウェアの制約を取り払い、高価なゲーム機やPCを必要とせずに高品質なタイトルをプレイすることを可能にしています。この傾向は、特にモバイルの普及率が高い新興国において、市場の拡大を大きく後押しすると見込まれています。
eスポーツとストリーミング：新たなフロンティア
eスポーツ分野は爆発的な成長を遂げており、世界中の観客や巨額のスポンサーシップを集めています。TwitchやYouTube Gaming、各地域のストリーミングサービスといったプラットフォームがゲームを観戦型スポーツへと変貌させ、開発者やイベント主催者に新たな収益源をもたらしています。市場アナリストは、今後10年間、eスポーツ関連の収益がユーザーのエンゲージメントと支出を牽引し続けると予測しています。
市場拡大を推進する先端技術
AR（拡張現実）やVR（仮想現実）、AIを活用したゲームプレイ、没入感のあるマルチプレイヤー体験といった技術革新が、市場の拡大をさらに加速させています。開発者は、高度なグラフィックエンジンやAIアルゴリズムを駆使し、よりリアルで魅力的なゲーム環境を構築しています。VRやARの導入は、ゲームシミュレーション、教育用ゲーム、インタラクティブなストーリーテリングといった分野で新たな機会を創出すると期待されています。
地域別動向：北米、欧州、アジア太平洋地域が成長を牽引
北米は、成熟したゲーム機市場と活発なゲーム文化を背景に、強固な地位を維持しています。欧州ではモバイルゲームやカジュアルゲームの分野で成長が見られる一方、アジア太平洋地域は、モバイル利用が主流の巨大な人口層とインターネット普及率の向上を背景に、最も急成長している市場として台頭しています。中国、日本、韓国、インドといった国々がこの急成長の中心となっており、開発者やパブリッシャーにとって大きな拡大の可能性を秘めています。
投資およびM&A活動の活発化
ビデオゲーム業界には多額の投資が流入しており、合併・買収（M&A）や戦略的提携が一般的になっています。各企業は、インディー系スタジオ、eスポーツ・プラットフォーム、モバイルゲームのスタートアップ企業などを買収することでポートフォリオを拡充し、継続的なコンテンツ提供とイノベーションの実現を図っています。投資家の間では、継続的な収益源となるクロスプラットフォーム対応のゲームやサブスクリプション（定額制）モデルへの期待が高まっています。
2024年に2,726億7,000万米ドル規模であった世界のビデオゲーム市場は、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.25%で拡大し、2033年には6,562億1,000万米ドルという驚異的な規模に達すると予測されています。モバイルゲーム、クラウド型プラットフォーム、eスポーツの急成長に牽引され、同業界は世界中のエンターテインメントのあり方を塗り替える変革期を迎えています。
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モバイルゲームとクラウドゲームの人気拡大
スマートフォンが数百万人の主要なゲームデバイスとなる中、モバイルゲームは依然として消費者の支持を集めています。一方、クラウドゲームサービスはハードウェアの制約を取り払い、高価なゲーム機やPCを必要とせずに高品質なタイトルをプレイすることを可能にしています。この傾向は、特にモバイルの普及率が高い新興国において、市場の拡大を大きく後押しすると見込まれています。
eスポーツとストリーミング：新たなフロンティア
eスポーツ分野は爆発的な成長を遂げており、世界中の観客や巨額のスポンサーシップを集めています。TwitchやYouTube Gaming、各地域のストリーミングサービスといったプラットフォームがゲームを観戦型スポーツへと変貌させ、開発者やイベント主催者に新たな収益源をもたらしています。市場アナリストは、今後10年間、eスポーツ関連の収益がユーザーのエンゲージメントと支出を牽引し続けると予測しています。
市場拡大を推進する先端技術
AR（拡張現実）やVR（仮想現実）、AIを活用したゲームプレイ、没入感のあるマルチプレイヤー体験といった技術革新が、市場の拡大をさらに加速させています。開発者は、高度なグラフィックエンジンやAIアルゴリズムを駆使し、よりリアルで魅力的なゲーム環境を構築しています。VRやARの導入は、ゲームシミュレーション、教育用ゲーム、インタラクティブなストーリーテリングといった分野で新たな機会を創出すると期待されています。
地域別動向：北米、欧州、アジア太平洋地域が成長を牽引
北米は、成熟したゲーム機市場と活発なゲーム文化を背景に、強固な地位を維持しています。欧州ではモバイルゲームやカジュアルゲームの分野で成長が見られる一方、アジア太平洋地域は、モバイル利用が主流の巨大な人口層とインターネット普及率の向上を背景に、最も急成長している市場として台頭しています。中国、日本、韓国、インドといった国々がこの急成長の中心となっており、開発者やパブリッシャーにとって大きな拡大の可能性を秘めています。
投資およびM&A活動の活発化
ビデオゲーム業界には多額の投資が流入しており、合併・買収（M&A）や戦略的提携が一般的になっています。各企業は、インディー系スタジオ、eスポーツ・プラットフォーム、モバイルゲームのスタートアップ企業などを買収することでポートフォリオを拡充し、継続的なコンテンツ提供とイノベーションの実現を図っています。投資家の間では、継続的な収益源となるクロスプラットフォーム対応のゲームやサブスクリプション（定額制）モデルへの期待が高まっています。