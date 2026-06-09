急激なデジタルトランスフォーメーションを背景に、世界のビデオゲーム市場は2033年までに6,560億ドルへと急拡大する見通し。

急激なデジタルトランスフォーメーションを背景に、世界のビデオゲーム市場は2033年までに6,560億ドルへと急拡大する見通し。