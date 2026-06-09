新規コース「AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2026年6月15日（月）より新規コース「AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」を提供開始します。
【背景】
生成AIの進化やビジネス環境の変化により、提案書作成の手段やスピードは大きく変わりつつあります。一方で、ツールの活用が先行し、顧客の目的や解決すべき真の課題を十分に捉えられないまま、表層的な提案にとどまってしまうケースも少なくありません。
【特徴】
本コースでは、顧客の真の課題を定義する力、その解決に向けた提案を構想する力、それらを分かりやすく届ける力を高めます。生成AIを思考の共創パートナーとして活用しながら、提案の質を左右する「情報量（人脈・知識・視点）」と「アウトプット力（整理・資料化・プレゼン）」の両面を鍛えます。演習では、提案書の基本構成、提案作成の思考プロセス（目的・課題設定、情報整理、ストーリー構成）に加え、図解やレイアウトによる「伝わる見せ方」のポイントを学び、相手に刺さる提案書・企画書の作成につなげます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351006/images/bodyimage1】
【コース情報】
「AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」
定価：55,000円（税込）
学習期間：1日
受講対象者：営業・SE・企画職など、顧客や上位層に対して提案書や企画書を用いた説明や合意形成を担う方。
前提知識：PowerPointの基本操作（スライドの追加・コピー・移動・削除、図形・画像の挿入）ができること。
【関連Webサイト】
「【集合】AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UUR34L
「【ライブ】AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG29R
富士通ラーニングメディア「マーケティング」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca541102.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
【背景】
生成AIの進化やビジネス環境の変化により、提案書作成の手段やスピードは大きく変わりつつあります。一方で、ツールの活用が先行し、顧客の目的や解決すべき真の課題を十分に捉えられないまま、表層的な提案にとどまってしまうケースも少なくありません。
【特徴】
本コースでは、顧客の真の課題を定義する力、その解決に向けた提案を構想する力、それらを分かりやすく届ける力を高めます。生成AIを思考の共創パートナーとして活用しながら、提案の質を左右する「情報量（人脈・知識・視点）」と「アウトプット力（整理・資料化・プレゼン）」の両面を鍛えます。演習では、提案書の基本構成、提案作成の思考プロセス（目的・課題設定、情報整理、ストーリー構成）に加え、図解やレイアウトによる「伝わる見せ方」のポイントを学び、相手に刺さる提案書・企画書の作成につなげます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351006/images/bodyimage1】
【コース情報】
「AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」
定価：55,000円（税込）
学習期間：1日
受講対象者：営業・SE・企画職など、顧客や上位層に対して提案書や企画書を用いた説明や合意形成を担う方。
前提知識：PowerPointの基本操作（スライドの追加・コピー・移動・削除、図形・画像の挿入）ができること。
【関連Webサイト】
「【集合】AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UUR34L
「【ライブ】AI時代の提案書作成術～相手に刺さる提案とは～」
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=ULG29R
富士通ラーニングメディア「マーケティング」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca541102.htm
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
プレスリリース詳細へ