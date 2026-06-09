＜群馬県桐生市へ初出店＞駅前立地の好アクセス『家族葬のファミーユ西桐生駅前ホール』6/14にオープン～利便性とゆとりある空間を兼ね備えた家族葬ホール～

＜群馬県桐生市へ初出店＞駅前立地の好アクセス『家族葬のファミーユ西桐生駅前ホール』6/14にオープン～利便性とゆとりある空間を兼ね備えた家族葬ホール～