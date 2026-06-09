＜群馬県桐生市へ初出店＞駅前立地の好アクセス『家族葬のファミーユ西桐生駅前ホール』6/14にオープン～利便性とゆとりある空間を兼ね備えた家族葬ホール～
株式会社きずなホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 グループCEO：播島 聡）グループの中核事業会社である株式会社家族葬のファミーユ（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 仁美）は、2026年6月14日（日）に「家族葬のファミーユ 西桐生駅前ホール（所在地：群馬県桐生市永楽町）」をオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351092/images/bodyimage1】
（イメージ画像）スタイリッシュで存在感のある新ホールの外観
このたび群馬県桐生市に初出店する「家族葬のファミーユ 西桐生駅前ホール」は、上毛線の起点である「西桐生駅」の駅前交差点角地に位置し、JR「桐生駅」からも徒歩圏内という交通利便性に優れた立地です。
桐生市初出店となる本ホールを新たな拠点として、地域の多様なニーズに応えてまいります。
ホール外観は、ホワイトベージュを基調にダークグレーをアクセントとして取り入れたツートンカラーを採用し、駅前かつ交差点角地という視認性の高いロケーションに映えるデザインです。ホール内は、参列人数の多いご葬儀にも対応できるよう、式場と会食空間を柔軟に活用できるレイアウトとしています。
また、安置室を2室設けることで、急なご依頼にも安定的に対応できる体制を整えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351092/images/bodyimage2】
■「家族葬のファミーユ 西桐生駅前ホール」概要
所在地：群馬県桐生市永楽町4-6
建物構造：木造
敷地面積：1,353.75平米
建築面積：278.04平米
駐車場：23台
アクセス：＜電車＞上毛電気鉄道上毛線「西桐生駅」から徒歩約1分
JR両毛線「桐生駅」（北口）から同約4分
＜ 車 ＞ 北関東自動車道「太田藪塚IC」から約20分
施設内容：式場30席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室2室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/gunma/kiryushi/post-1726.html
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
配信元企業：株式会社家族葬のファミーユ
（イメージ画像）スタイリッシュで存在感のある新ホールの外観
このたび群馬県桐生市に初出店する「家族葬のファミーユ 西桐生駅前ホール」は、上毛線の起点である「西桐生駅」の駅前交差点角地に位置し、JR「桐生駅」からも徒歩圏内という交通利便性に優れた立地です。
桐生市初出店となる本ホールを新たな拠点として、地域の多様なニーズに応えてまいります。
ホール外観は、ホワイトベージュを基調にダークグレーをアクセントとして取り入れたツートンカラーを採用し、駅前かつ交差点角地という視認性の高いロケーションに映えるデザインです。ホール内は、参列人数の多いご葬儀にも対応できるよう、式場と会食空間を柔軟に活用できるレイアウトとしています。
また、安置室を2室設けることで、急なご依頼にも安定的に対応できる体制を整えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351092/images/bodyimage2】
■「家族葬のファミーユ 西桐生駅前ホール」概要
所在地：群馬県桐生市永楽町4-6
建物構造：木造
敷地面積：1,353.75平米
建築面積：278.04平米
駐車場：23台
アクセス：＜電車＞上毛電気鉄道上毛線「西桐生駅」から徒歩約1分
JR両毛線「桐生駅」（北口）から同約4分
＜ 車 ＞ 北関東自動車道「太田藪塚IC」から約20分
施設内容：式場30席、会食室18席、遺族控室2室、導師控室、安置室2室
URL：https://www.famille-kazokusou.com/search_area/gunma/kiryushi/post-1726.html
■会社概要
株式会社家族葬のファミーユ
【設立】 2000年7月
【代表】 代表取締役社長 岡崎 仁美
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.famille-kazokusou.com/
株式会社きずなホールディングス
【設立】 2017年6月
【代表】 代表取締役社長 兼 グループCEO 播島 聡
【所在地】 東京都港区浜松町二丁目2番12号 JEI浜松町ビル2階
【URL】 https://www.kizuna-hd.co.jp/
当社は燦ホールディングス（東証上場:9628）のグループ会社です
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