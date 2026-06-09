リヤカー専門店リヤカーの森の錆びにくいアルミ製リヤカーR255kが土木・造園・外構工事の運搬効率を向上｜ノーパンクタイヤで悪路も対応【梅雨・夏場の現場作業に強い】
リヤカー専門店リヤカーの森は、梅雨時期から夏場にかけて過酷さを増す土木・造園・外構工事の現場において、錆びにくいアルミフレームとノーパンクタイヤを備えた業務用リヤカーR255kの実用性が改めて注目されていることをお伝えします。雨天作業や高温多湿環境でも性能を維持するR255kの導入が、現場の作業効率向上に貢献しています。
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348346/images/bodyimage1】
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
梅雨・夏場の現場が運搬道具に求める条件
6月の梅雨入りから夏場にかけて、土木・造園・外構工事の現場環境は一段と厳しくなります。雨天での作業が増え、路面はぬかるみ、資材や道具は濡れた状態で取り扱うことになります。
こうした環境でスチール製のリヤカーを使用すると、錆の発生が加速し、フレームの劣化やボルトの固着が起きやすくなります。また、高温多湿でゴムタイヤの劣化も進み、パンクのリスクが高まります。
梅雨・夏場の過酷な環境だからこそ、錆びにくくパンクしない運搬道具の選択が、現場の作業効率と安全性を左右します。
R255kの耐候性能と現場適応力
R255kのアルミフレームは、雨にさらされても錆が発生しにくく、梅雨時期の連日の雨天作業でも性能を維持します。作業後に濡れたまま保管しても、翌日すぐに使用できる手軽さは、忙しい現場において大きなメリットです。
ノーパンクタイヤは、ぬかるんだ路面や水たまりのある現場でも走行可能で、雨で軟化した地面に落ちている釘や金属片によるパンクを完全に防止します。
会議用長机サイズの大容量荷台は、雨天時にブルーシートで覆った資材をまとめて運搬するのにも適したサイズ感です。折りたたみ式により、作業車両への積み込みもスムーズで、現場間の移動にも対応します。
よくある質問（FAQ）
Q. 雨の日に使い続けても大丈夫ですか？
A. アルミフレームは耐食性に優れており、雨天での継続使用でも錆びにくい素材です。使用後の特別なメンテナンスも基本的に不要です。
Q. ぬかるんだ現場でも走れますか？
A. ノーパンクタイヤは悪路にも対応しています。ただし、極端にぬかるんだ軟弱地盤では沈み込む場合がございますのでご注意ください。
Q. 造園業で毎日使う場合、何年くらい持ちますか？
A. 使用頻度や環境により異なりますが、3年保証がついているため、毎日のハードな使用にも安心してお使いいただけます。アルミ素材の耐久性により、適切にご使用いただければ保証期間を超えても長くお使いいただけます。
Q. 剪定枝など嵩張るものも運べますか？
A. 大容量荷台で嵩張る荷物にも対応しています。必要に応じて荷台に側板を追加する運用もご相談いただけます。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
▼折りたたみ大型アルミリヤカーR255k【ノーパンクタイヤ】 製品ページ
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
大型運搬もできる最新モデルR255kとは
折り畳み大型アルミリヤカーモデルR255kは、リヤカー専門店リヤカーの森が販売する会議用長机サイズ対応の折りたたみ大型アルミリヤカーです。ノーパンクタイヤを標準装備し、3年保証がついています。アルミフレーム採用により軽量かつ錆びにくく、女性や高齢者でも扱いやすい重心設計が特長です。大容量の荷台はさまざまな荷物に対応し、折りたたみ式のため保管場所にも困りません。
R255k 主な特長
・アルミフレーム採用（軽量・錆びにくい）
・ノーパンクタイヤ標準装備（メンテナンスフリー）
・会議用長机サイズ対応の大容量荷台
・折りたたみ式（収納・保管スペース削減）
・3年保証付き
・女性・高齢者でも扱いやすい重心設計
梅雨・夏場の現場が運搬道具に求める条件
6月の梅雨入りから夏場にかけて、土木・造園・外構工事の現場環境は一段と厳しくなります。雨天での作業が増え、路面はぬかるみ、資材や道具は濡れた状態で取り扱うことになります。
こうした環境でスチール製のリヤカーを使用すると、錆の発生が加速し、フレームの劣化やボルトの固着が起きやすくなります。また、高温多湿でゴムタイヤの劣化も進み、パンクのリスクが高まります。
梅雨・夏場の過酷な環境だからこそ、錆びにくくパンクしない運搬道具の選択が、現場の作業効率と安全性を左右します。
R255kの耐候性能と現場適応力
R255kのアルミフレームは、雨にさらされても錆が発生しにくく、梅雨時期の連日の雨天作業でも性能を維持します。作業後に濡れたまま保管しても、翌日すぐに使用できる手軽さは、忙しい現場において大きなメリットです。
ノーパンクタイヤは、ぬかるんだ路面や水たまりのある現場でも走行可能で、雨で軟化した地面に落ちている釘や金属片によるパンクを完全に防止します。
会議用長机サイズの大容量荷台は、雨天時にブルーシートで覆った資材をまとめて運搬するのにも適したサイズ感です。折りたたみ式により、作業車両への積み込みもスムーズで、現場間の移動にも対応します。
よくある質問（FAQ）
Q. 雨の日に使い続けても大丈夫ですか？
A. アルミフレームは耐食性に優れており、雨天での継続使用でも錆びにくい素材です。使用後の特別なメンテナンスも基本的に不要です。
Q. ぬかるんだ現場でも走れますか？
A. ノーパンクタイヤは悪路にも対応しています。ただし、極端にぬかるんだ軟弱地盤では沈み込む場合がございますのでご注意ください。
Q. 造園業で毎日使う場合、何年くらい持ちますか？
A. 使用頻度や環境により異なりますが、3年保証がついているため、毎日のハードな使用にも安心してお使いいただけます。アルミ素材の耐久性により、適切にご使用いただければ保証期間を超えても長くお使いいただけます。
Q. 剪定枝など嵩張るものも運べますか？
A. 大容量荷台で嵩張る荷物にも対応しています。必要に応じて荷台に側板を追加する運用もご相談いただけます。
リヤカー専門店リヤカーの森とは
リヤカー専門店リヤカーの森は、アルミ製の折り畳みリヤカー専門店として国内唯一の専門特化型の販売体制と現場視点に基づく製品提案により、これまで全国各地の多様な法人・団体への納入実績を積み重ねてまいりました。
・リヤカー専門店として全国47都道府県の自治体・企業への納品実績、販売実績
官公庁をはじめ、全国の都道府県庁・市区町村役場・警察署・消防関連機関などの公共機関への導入実績を有し、防災備品・備蓄用途・現場運搬機材として幅広く活用されています。また、国公立学校・国立大学・私立大学を含む教育機関、全国の高等学校・中学校・小学校においても、体育備品や行事運営、施設管理用途として多数採用されています。
さらに、造園業者・建設関連事業者・農業従事者などの現場作業を支える業務用途としての導入に加え、全国の地方自治体・町内会における地域活動や防災訓練での活用実績も豊富にございます。上場企業を含む民間企業においては、物流補助・施設管理・イベント運営用途として採用されており、スポーツ施設・ゴルフ場・大型イベント会社など、多様な現場ニーズに応える形で導入が進んでいます。
・全国配送料無料、離島にもお値打ち送料でお値打ちリヤカーをお届け
加えて、離島地域や山間部など輸送・作業環境に制約のあるエリアへの納入実績も多数あり、耐久性・機動性・実用性が求められる環境下においても高い評価をいただいております。
リヤカー専門店として培ってきた知見と実績をもとに、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行い、今後も日本全国のあらゆる現場を支える存在として、信頼性の高い製品とサービスを提供してまいります。
評判の高いアフターサポートを提供する国内唯一のリヤカー専門店
リヤカー専門店リヤカーの森は、リヤカー販売において高い専門性と対応力が評価され、法人・個人を問わず多くのお客様から継続的なご支持をいただいています。
お見積もりは無料で迅速に対応しており、請求書の発行も柔軟に対応可能です。導入前のご相談から納品後の運用まで一貫したサポート体制を整えており、用途や現場環境に応じた最適なご提案を行っています。
また、リヤカー専門店としての強みを活かし、アフターサポート体制も充実しています。長期使用を前提としたパーツの個別配送やメンテナンス相談にも対応しており、導入後も安心してご利用いただける体制を構築しています。
取り扱う製品は、軽量で耐久性に優れたアルミ製折りたたみリヤカーを中心に、現場での使いやすさと保管性を両立した仕様となっています。防災用途から業務用途、日常利用まで幅広いシーンで活用されており、長くご愛用いただける製品として評価されています。
今後もリヤカー専門店としての知見を活かし、信頼性の高い製品ときめ細やかなサポートを通じて、多様なニーズに応えてまいります。
公式サイト：https://rear-car.jp/
R255k 製品ページ：https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
お問い合わせ
リヤカー専門店リヤカーの森
公式サイト：https://rear-car.jp/
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更される場合がございます。
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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