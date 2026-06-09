携帯型超音波細胞破砕装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（非接触型、接触型）・分析レポートを発表
2026年6月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型超音波細胞破砕装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型超音波細胞破砕装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
携帯型超音波細胞破砕装置市場は、2024年時点で世界市場規模が2億4300万米ドルに達しており、2031年までに3億1100万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.6％と見込まれており、製薬、化学、生物学分野における研究需要の拡大が市場成長を支える要因となっています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網の変化などについて包括的に分析しています。
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携帯型超音波細胞破砕装置は、小型かつ携帯可能な研究用機器であり、超音波エネルギーを利用して細胞や組織を破壊する装置です。液体中に高周波音波を照射することで微小気泡を発生させ、その崩壊時に生じる強力なせん断力によって細胞膜を破壊します。
これにより、タンパク質、DNA、RNA、細胞小器官などの細胞内部成分を効率的に抽出できます。この技術は研究機関や医薬品開発現場で広く利用されており、試料処理の高効率化と作業時間短縮に貢献しています。
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市場成長を支える主な要因として、バイオ医薬品研究の拡大、遺伝子解析技術の進歩、研究施設における高性能試料処理装置への需要増加が挙げられています。また、持ち運び可能な小型機器への需要が高まっており、研究現場での柔軟な利用が可能な点が評価されています。
一方で、高性能機器に伴う導入コストや保守費用の負担、専門的な操作技術が必要である点は市場成長の制約要因となっています。さらに、国際的な関税政策や供給網の変化も市場競争に影響を与えており、各地域での価格競争や調達戦略の見直しが進んでいます。
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製品分類では、非接触型と接触型の2種類に市場が区分されています。非接触型は試料への直接接触を避けることができるため、汚染リスク低減や高精度分析に適しており、研究用途で需要が拡大しています。一方、接触型は高い破砕効率と処理能力を持つため、大量試料処理に適しており、多くの研究施設や製薬企業で利用されています。
用途別では、製薬分野が最大市場を形成しており、新薬開発やワクチン研究における利用が増加しています。化学分野では材料分析や化学反応研究、生物学分野では細胞研究や分子生物学研究で需要が拡大しています。
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地域別では、北米市場が技術力と研究投資の高さを背景に大きなシェアを維持しています。特に米国ではバイオ医薬品研究と大学研究機関による需要が市場成長を牽引しています。欧州市場ではドイツ、フランス、英国を中心に研究開発活動が活発であり、高品質機器への需要が高い状況です。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで研究設備投資が増加しており、今後最も高い成長が期待されています。南米および中東・アフリカ地域でも医療研究基盤の整備が進んでおり、市場拡大の可能性があります。
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競争環境においては、多数の企業が市場参入しており、製品性能、価格、技術革新、販売網強化を軸とした競争が進んでいます。主要企業としては、Scientz、Biobase、Tuohe Electromechanical Technology、Medfuture Biotech、Scitek Global、Infitek、TEFIC BIOTECH、Fison、Hanuo、Jingxin、Mether、Sonics & Materials、Hielscher Ultrasonics、Qsonica、Cole-Parmer、Bandelin Electronic、Omni Internationalなどが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型超音波細胞破砕装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型超音波細胞破砕装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
携帯型超音波細胞破砕装置市場は、2024年時点で世界市場規模が2億4300万米ドルに達しており、2031年までに3億1100万米ドルへ拡大すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.6％と見込まれており、製薬、化学、生物学分野における研究需要の拡大が市場成長を支える要因となっています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網の変化などについて包括的に分析しています。
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携帯型超音波細胞破砕装置は、小型かつ携帯可能な研究用機器であり、超音波エネルギーを利用して細胞や組織を破壊する装置です。液体中に高周波音波を照射することで微小気泡を発生させ、その崩壊時に生じる強力なせん断力によって細胞膜を破壊します。
これにより、タンパク質、DNA、RNA、細胞小器官などの細胞内部成分を効率的に抽出できます。この技術は研究機関や医薬品開発現場で広く利用されており、試料処理の高効率化と作業時間短縮に貢献しています。
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市場成長を支える主な要因として、バイオ医薬品研究の拡大、遺伝子解析技術の進歩、研究施設における高性能試料処理装置への需要増加が挙げられています。また、持ち運び可能な小型機器への需要が高まっており、研究現場での柔軟な利用が可能な点が評価されています。
一方で、高性能機器に伴う導入コストや保守費用の負担、専門的な操作技術が必要である点は市場成長の制約要因となっています。さらに、国際的な関税政策や供給網の変化も市場競争に影響を与えており、各地域での価格競争や調達戦略の見直しが進んでいます。
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製品分類では、非接触型と接触型の2種類に市場が区分されています。非接触型は試料への直接接触を避けることができるため、汚染リスク低減や高精度分析に適しており、研究用途で需要が拡大しています。一方、接触型は高い破砕効率と処理能力を持つため、大量試料処理に適しており、多くの研究施設や製薬企業で利用されています。
用途別では、製薬分野が最大市場を形成しており、新薬開発やワクチン研究における利用が増加しています。化学分野では材料分析や化学反応研究、生物学分野では細胞研究や分子生物学研究で需要が拡大しています。
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地域別では、北米市場が技術力と研究投資の高さを背景に大きなシェアを維持しています。特に米国ではバイオ医薬品研究と大学研究機関による需要が市場成長を牽引しています。欧州市場ではドイツ、フランス、英国を中心に研究開発活動が活発であり、高品質機器への需要が高い状況です。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどで研究設備投資が増加しており、今後最も高い成長が期待されています。南米および中東・アフリカ地域でも医療研究基盤の整備が進んでおり、市場拡大の可能性があります。
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競争環境においては、多数の企業が市場参入しており、製品性能、価格、技術革新、販売網強化を軸とした競争が進んでいます。主要企業としては、Scientz、Biobase、Tuohe Electromechanical Technology、Medfuture Biotech、Scitek Global、Infitek、TEFIC BIOTECH、Fison、Hanuo、Jingxin、Mether、Sonics & Materials、Hielscher Ultrasonics、Qsonica、Cole-Parmer、Bandelin Electronic、Omni Internationalなどが挙げられています。