調査レポート：大都市 vs 地方 子育て環境・意識調査～子育てしやすいのは都市か地方か？実感に大きな差なし～（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年5～6月に実施した「大都市 vs 地方 子育て環境・意識調査」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
大都市（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府）と地方（それ以外）に住むママパパを対象に、子育て環境への実感や負荷、移住意向の違いを調査した。「子育てしやすい環境にいる」と感じる割合は大都市約85%・地方約80%、不安や孤独感を感じる割合も大都市約57%・地方約58%とほぼ同水準であり、総合的な実感のレベルでは地域差が限定的であることがわかった。
一方で、住環境のメリットと子育ての負荷の「中身」は地域で明確に分かれた。地方は「車移動がしやすい」（約38%／大都市約24%）や「治安が良い」（約39%／大都市約31%）が強みとなる一方、「子どもの将来の選択肢が限られる」（約23%／大都市約9%）など将来への不安が相対的に強い。大都市は「保育園・学童が激戦」（約36%）や「住宅が狭い・家賃やローンが高い」（約45%）が負荷として地方を上回った。
「子育てのしやすさ」で特に重視する要素は「医療機関の充実」「治安の良さ」が両地域で共通の上位を占めたが、地方では「車移動の利便性」が約33%と大都市の約13%の約2.5倍に達した。また、異なる地域への移住意向は大都市が約44%と地方の約32%を上回り、その障壁は「仕事（就職先・キャリアの継続）」「収入の減少や生活費の変動」がいずれも約6割で二大障壁となった。
子育ての満足度を最も支える要素としては、両地域とも「パートナーの積極的な育児参加」（大都市約32%／地方約35%）や「実家や親族との距離の近さ」（大都市約27%／地方約30%）が上位を占めた。子育ての満足度は、住む地域の条件よりも身近な人的サポートに大きく左右されることが明らかとなった。
調査項目
●一番上のお子様（長子）の年齢
●お住まいの地域
●現在、ご自身が「子育てしやすい環境」にいると感じるか
●子育てに関する不安や孤独感を感じる頻度
●現在の住まいの環境でメリットだと感じるもの（複数回答）
●現在の住まいの環境で不満や将来への不安を感じるもの（複数回答）
●現在の住まいの環境で子育ての負荷になっているもの（複数回答）
●子育てをサポートする情報・サービスについてあてはまるもの（複数回答）
●「子育てのしやすさ」で特に重視する要素（最大3つ）
●異なる地域へ移住して子育てをしたいか（移住意向）
●実際に移住する上での高い障壁になっているもの（移住意向者・複数回答）
●子育ての満足度を最も支えている（支えになっている）と感じる要素（単一回答）
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19650/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：大都市（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府）および地方（それ以外）に居住する、お子さまを持つママパパ
調査期間：2026年5月20日（水）～2026年6月8日（月）
有効回答者数：436名（大都市168名・地方268名）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
概要
大都市（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府）と地方（それ以外）に住むママパパを対象に、子育て環境への実感や負荷、移住意向の違いを調査した。「子育てしやすい環境にいる」と感じる割合は大都市約85%・地方約80%、不安や孤独感を感じる割合も大都市約57%・地方約58%とほぼ同水準であり、総合的な実感のレベルでは地域差が限定的であることがわかった。
一方で、住環境のメリットと子育ての負荷の「中身」は地域で明確に分かれた。地方は「車移動がしやすい」（約38%／大都市約24%）や「治安が良い」（約39%／大都市約31%）が強みとなる一方、「子どもの将来の選択肢が限られる」（約23%／大都市約9%）など将来への不安が相対的に強い。大都市は「保育園・学童が激戦」（約36%）や「住宅が狭い・家賃やローンが高い」（約45%）が負荷として地方を上回った。
「子育てのしやすさ」で特に重視する要素は「医療機関の充実」「治安の良さ」が両地域で共通の上位を占めたが、地方では「車移動の利便性」が約33%と大都市の約13%の約2.5倍に達した。また、異なる地域への移住意向は大都市が約44%と地方の約32%を上回り、その障壁は「仕事（就職先・キャリアの継続）」「収入の減少や生活費の変動」がいずれも約6割で二大障壁となった。
子育ての満足度を最も支える要素としては、両地域とも「パートナーの積極的な育児参加」（大都市約32%／地方約35%）や「実家や親族との距離の近さ」（大都市約27%／地方約30%）が上位を占めた。子育ての満足度は、住む地域の条件よりも身近な人的サポートに大きく左右されることが明らかとなった。
調査項目
●一番上のお子様（長子）の年齢
●お住まいの地域
●現在、ご自身が「子育てしやすい環境」にいると感じるか
●子育てに関する不安や孤独感を感じる頻度
●現在の住まいの環境でメリットだと感じるもの（複数回答）
●現在の住まいの環境で不満や将来への不安を感じるもの（複数回答）
●現在の住まいの環境で子育ての負荷になっているもの（複数回答）
●子育てをサポートする情報・サービスについてあてはまるもの（複数回答）
●「子育てのしやすさ」で特に重視する要素（最大3つ）
●異なる地域へ移住して子育てをしたいか（移住意向）
●実際に移住する上での高い障壁になっているもの（移住意向者・複数回答）
●子育ての満足度を最も支えている（支えになっている）と感じる要素（単一回答）
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19650/（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：大都市（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府）および地方（それ以外）に居住する、お子さまを持つママパパ
調査期間：2026年5月20日（水）～2026年6月8日（月）
有効回答者数：436名（大都市168名・地方268名）
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。