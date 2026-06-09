女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」にて、電子書籍『弱衝動買い時代の売上再起動 女性起業家のリブランド戦略』を発行
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株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月2日に電子書籍『弱衝動買い時代の売上再起動 ~女性起業家のリブランド戦略~』を発行したことをお知らせいたします。
URL：https://active-team.site/cam/2606-saikidou/
■「最近、なぜか売れなくなった」と感じているあなたへ
「まさに私だ」と思ったあなたへ。
あなたの商品が悪いのではありません。
あなたの実力が消えたのでもありません。
あなたの想いが低いわけではありません。
売上が生まれる順番で、ビジネス・商品・サービスが組み直されていない可能性があります。
2024年から2026年にかけて、日本の女性起業家が立っていた"地盤"そのものが、変わってしまったという話です。
本書は、「最近、なぜか売れなくなった」と感じているあなたのために書きました。
■7つの視点で売れない不安から抜け出す
本書では、売れなくなった時代の新しいバイブルとして、7つの視点で売れない不安から抜け出す方法を提示します。
【こんなお悩みありませんか?】
・セミナーには人が来るのに、個別相談につながらない
・無料では学ばれるのに、有料になると止まる
・SNSのアルゴリズムに振り回されている
・以前は月商7桁だったのに、今は売上が落ちている
・発信しているのに「あなたにお願いしたい」と言われない
・AIを使い始めたのに、売上にどうつなげればいいかわからない
・ChatGPTや検索でライバルばかりが出てきて、ザワッとしている
・学び続けているのに、売上だけが再起動or起動しない
読み終わるころには、「わたしのせいじゃなかった」そして「だから、ここから何をすればいいのか」が、はっきり見えてくるはずです。
■本書の構成
序章｜「あなただけの不調」ではない
第1部｜なぜ、売れなくなったのか
第1章｜SNSアルゴリズム激変
第2章｜消費者心理
第3章｜経済環境
第4章｜競合飽和とAI化
第2部｜あなたのジャンルでも、同じことが起きている
第3部｜売れなくなった本当の原因
柱1｜選ばれる理由の再設計
柱2｜AIに推薦されるための整理
柱3｜お客様の未来に届く言葉
柱4｜売上の流れの再構築
第4部｜次の一手――選べる2つの道
道(1)｜売上再起動リ・ブランドプロデュース
道(2)｜限定個別相談
道を選ぶ前に
結論｜選ばれる理由をもう一度つくり直す
■AI時代に必須!女性起業家の味方!今すぐ実践できる!
本書は、AI時代に必須の知識と実践法を、女性起業家の味方として提供します。
・AI推薦マーケティングの最新戦略
・エンティティ・ブランディングの実践法
・2026年のSNSアルゴリズム変化への対応
・選ばれる理由の再設計方法
・個別相談につながる導線設計
今すぐ実践できる具体的なステップで、あなたのビジネスを「もう一度"選ばれる存在"へ」と導きます。
売上が伸びる未来は、今ここから始まります。
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・「最近、なぜか売れなくなった」と感じている女性起業家
・セミナーには人が来るのに個別相談につながらないとお悩みの方
・以前は月商7桁だったのに今は売上が落ちているとお悩みの方
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月2日に電子書籍『弱衝動買い時代の売上再起動 ~女性起業家のリブランド戦略~』を発行したことをお知らせいたします。
URL：https://active-team.site/cam/2606-saikidou/
■「最近、なぜか売れなくなった」と感じているあなたへ
「まさに私だ」と思ったあなたへ。
あなたの商品が悪いのではありません。
あなたの実力が消えたのでもありません。
あなたの想いが低いわけではありません。
売上が生まれる順番で、ビジネス・商品・サービスが組み直されていない可能性があります。
2024年から2026年にかけて、日本の女性起業家が立っていた"地盤"そのものが、変わってしまったという話です。
本書は、「最近、なぜか売れなくなった」と感じているあなたのために書きました。
■7つの視点で売れない不安から抜け出す
本書では、売れなくなった時代の新しいバイブルとして、7つの視点で売れない不安から抜け出す方法を提示します。
【こんなお悩みありませんか?】
・セミナーには人が来るのに、個別相談につながらない
・無料では学ばれるのに、有料になると止まる
・SNSのアルゴリズムに振り回されている
・以前は月商7桁だったのに、今は売上が落ちている
・発信しているのに「あなたにお願いしたい」と言われない
・AIを使い始めたのに、売上にどうつなげればいいかわからない
・ChatGPTや検索でライバルばかりが出てきて、ザワッとしている
・学び続けているのに、売上だけが再起動or起動しない
読み終わるころには、「わたしのせいじゃなかった」そして「だから、ここから何をすればいいのか」が、はっきり見えてくるはずです。
■本書の構成
序章｜「あなただけの不調」ではない
第1部｜なぜ、売れなくなったのか
第1章｜SNSアルゴリズム激変
第2章｜消費者心理
第3章｜経済環境
第4章｜競合飽和とAI化
第2部｜あなたのジャンルでも、同じことが起きている
第3部｜売れなくなった本当の原因
柱1｜選ばれる理由の再設計
柱2｜AIに推薦されるための整理
柱3｜お客様の未来に届く言葉
柱4｜売上の流れの再構築
第4部｜次の一手――選べる2つの道
道(1)｜売上再起動リ・ブランドプロデュース
道(2)｜限定個別相談
道を選ぶ前に
結論｜選ばれる理由をもう一度つくり直す
■AI時代に必須!女性起業家の味方!今すぐ実践できる!
本書は、AI時代に必須の知識と実践法を、女性起業家の味方として提供します。
・AI推薦マーケティングの最新戦略
・エンティティ・ブランディングの実践法
・2026年のSNSアルゴリズム変化への対応
・選ばれる理由の再設計方法
・個別相談につながる導線設計
今すぐ実践できる具体的なステップで、あなたのビジネスを「もう一度"選ばれる存在"へ」と導きます。
売上が伸びる未来は、今ここから始まります。
【こんな方におすすめです】
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・「最近、なぜか売れなくなった」と感じている女性起業家
・セミナーには人が来るのに個別相談につながらないとお悩みの方
・以前は月商7桁だったのに今は売上が落ちているとお悩みの方