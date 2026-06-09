株式会社サンクユー、BtoB-ECはフルスクラッチで作るべきかを解説｜パッケージ型との違いと失敗しない判断基準とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351643/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、フルスクラッチ開発とパッケージ型の違いを整理したコラム『BtoB-ECはフルスクラッチで作るべきか？パッケージ型との違い・費用・判断基準を解説』を公開しました。
■ 「フルスクラッチの方が良い」は本当なのか
BtoB-ECを検討する企業の中には、
・自社業務が特殊だからスクラッチしかない
・パッケージでは対応できない
・将来を考えるとフルスクラッチの方が安心
と考える企業も少なくありません。
しかし実際には、フルスクラッチが最適なケースは限定的であり、多くの企業ではパッケージ型やカスタマイズ型の方が費用対効果に優れる場合があります。
■ フルスクラッチとパッケージ型の違い
本コラムでは、
・初期費用
・開発期間
・拡張性
・保守性
・業務適合性
の観点から両者を比較しています。
フルスクラッチは自由度が高い一方で、
・開発費が高額になりやすい
・開発期間が長くなる
・保守コストが増える
といった課題があります。
■ よくある失敗パターン
特に失敗しやすいのが、
・要件を整理せずスクラッチ開発を始める
・将来利用しない機能まで作り込む
・業務改善ではなく機能開発が目的になる
ケースです。
結果として、
・予算超過
・スケジュール遅延
・運用負荷増加
につながることがあります。
■ 判断基準は「業務の特殊性」と「将来性」
コラムでは、重要なのは開発手法ではなく、
・本当に独自開発が必要な業務なのか
・標準機能やカスタマイズで対応できないのか
・将来どこまで拡張する予定なのか
を整理することだと解説しています。
特にBtoBでは、
・得意先別価格
・承認フロー
・掛売り
・基幹システム連携
といった要件であれば、EC-CUBEなどのパッケージ型でも十分対応できるケースがあります。
■ コラムはこちら
BtoB-ECはフルスクラッチで作るべきか？パッケージ型との違い・費用・判断基準を解説
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-package-vs-fullscratch/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、フルスクラッチありきではなく、業務内容や将来計画に応じた最適な構築方法を提案しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・TCOを踏まえた構成提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・スクラッチとパッケージで迷っている
・自社業務が特殊だと感じている
・開発費用を適正化したい
・将来の拡張性も考慮したい
・BtoB-EC導入で失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、フルスクラッチ開発とパッケージ型の違いを整理したコラム『BtoB-ECはフルスクラッチで作るべきか？パッケージ型との違い・費用・判断基準を解説』を公開しました。
■ 「フルスクラッチの方が良い」は本当なのか
BtoB-ECを検討する企業の中には、
・自社業務が特殊だからスクラッチしかない
・パッケージでは対応できない
・将来を考えるとフルスクラッチの方が安心
と考える企業も少なくありません。
しかし実際には、フルスクラッチが最適なケースは限定的であり、多くの企業ではパッケージ型やカスタマイズ型の方が費用対効果に優れる場合があります。
■ フルスクラッチとパッケージ型の違い
本コラムでは、
・初期費用
・開発期間
・拡張性
・保守性
・業務適合性
の観点から両者を比較しています。
フルスクラッチは自由度が高い一方で、
・開発費が高額になりやすい
・開発期間が長くなる
・保守コストが増える
といった課題があります。
■ よくある失敗パターン
特に失敗しやすいのが、
・要件を整理せずスクラッチ開発を始める
・将来利用しない機能まで作り込む
・業務改善ではなく機能開発が目的になる
ケースです。
結果として、
・予算超過
・スケジュール遅延
・運用負荷増加
につながることがあります。
■ 判断基準は「業務の特殊性」と「将来性」
コラムでは、重要なのは開発手法ではなく、
・本当に独自開発が必要な業務なのか
・標準機能やカスタマイズで対応できないのか
・将来どこまで拡張する予定なのか
を整理することだと解説しています。
特にBtoBでは、
・得意先別価格
・承認フロー
・掛売り
・基幹システム連携
といった要件であれば、EC-CUBEなどのパッケージ型でも十分対応できるケースがあります。
■ コラムはこちら
BtoB-ECはフルスクラッチで作るべきか？パッケージ型との違い・費用・判断基準を解説
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-package-vs-fullscratch/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、フルスクラッチありきではなく、業務内容や将来計画に応じた最適な構築方法を提案しています。
・業務整理／要件定義
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
・TCOを踏まえた構成提案
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・スクラッチとパッケージで迷っている
・自社業務が特殊だと感じている
・開発費用を適正化したい
・将来の拡張性も考慮したい
・BtoB-EC導入で失敗したくない
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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