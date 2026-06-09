GPS魚群探知機の市場の成長分析と動向予測レポート2026-2032 【GlobalInfoResearch】
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「GPS魚群探知機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、GPS魚群探知機市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253968/gps-fish-finder
市場分析：釣りのデジタル化が生む新たな成長エンジン
近年、アウトドアレジャー人口の増加と漁業の効率化ニーズの高まりを背景に、GPS魚群探知機市場は力強い成長を遂げています。本レポートによる詳細な市場分析では、2021年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.2%を超えると予測されており、特に北米、欧州、アジア太平洋地域が牽引役となっています。従来の魚群探知機能に加え、GPSによる正確な位置情報の記録・共有機能が、プロの漁業従事者からレジャーボート愛好家まで幅広いユーザーに支持される要因です。
業界の将来性を支える技術革新と用途拡大
GPS魚群探知機の業界の将来性は極めて明るいと言えます。従来は主にFishing Boat（漁船） 向けであった本製品は、現在ではLeisure Boat（レジャーボート） やその他の小型船舶にも急速に普及しています。特に、スマートフォン連携やクラウドマッピング機能を搭載した次世代モデルは、カジュアルな釣りユーザーの取り込みに成功。製品別では、Single Frequency（単周波数） タイプが安定した需要を維持する一方、より高精度なDual Frequency（二重周波数） タイプの市場シェアが年々拡大しており、市場発展の傾向として「高機能化・多機能化」が明確に表れています。
主要プレイヤーの競争分析と市場シェア動向
現在のGPS魚群探知機市場における主要企業には、Lowrance、Garmin、Humminbird、Xinuo Information Technology、ONWA、Deeper などが名を連ねています。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に、GarminやLowranceといったグローバルブランドは、高価格帯の高機能モデルで圧倒的なシェアを誇る一方、Xinuo Information TechnologyやONWAなどのアジア勢は、コストパフォーマンスの高いエントリーモデルで新興国市場での存在感を急速に高めています。
製品別・用途別の成長セグメントと地域別インサイト
GPS魚群探知機市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ独自の成長特性を示しています。
製品別：Single Frequency（安定した探知性能と低価格が魅力）、Dual Frequency（浅海・深海の両方に対応可能な高精度モデル）
用途別：Fishing Boat（依然として最大のセグメント、業務用需要が堅調）、Leisure Boat（レジャー層の拡大で最も成長率が高い）、Other（カヤック・小型ボートなど新たな用途が登場）
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「GPS魚群探知機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、GPS魚群探知機市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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市場分析：釣りのデジタル化が生む新たな成長エンジン
近年、アウトドアレジャー人口の増加と漁業の効率化ニーズの高まりを背景に、GPS魚群探知機市場は力強い成長を遂げています。本レポートによる詳細な市場分析では、2021年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.2%を超えると予測されており、特に北米、欧州、アジア太平洋地域が牽引役となっています。従来の魚群探知機能に加え、GPSによる正確な位置情報の記録・共有機能が、プロの漁業従事者からレジャーボート愛好家まで幅広いユーザーに支持される要因です。
業界の将来性を支える技術革新と用途拡大
GPS魚群探知機の業界の将来性は極めて明るいと言えます。従来は主にFishing Boat（漁船） 向けであった本製品は、現在ではLeisure Boat（レジャーボート） やその他の小型船舶にも急速に普及しています。特に、スマートフォン連携やクラウドマッピング機能を搭載した次世代モデルは、カジュアルな釣りユーザーの取り込みに成功。製品別では、Single Frequency（単周波数） タイプが安定した需要を維持する一方、より高精度なDual Frequency（二重周波数） タイプの市場シェアが年々拡大しており、市場発展の傾向として「高機能化・多機能化」が明確に表れています。
主要プレイヤーの競争分析と市場シェア動向
現在のGPS魚群探知機市場における主要企業には、Lowrance、Garmin、Humminbird、Xinuo Information Technology、ONWA、Deeper などが名を連ねています。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。特に、GarminやLowranceといったグローバルブランドは、高価格帯の高機能モデルで圧倒的なシェアを誇る一方、Xinuo Information TechnologyやONWAなどのアジア勢は、コストパフォーマンスの高いエントリーモデルで新興国市場での存在感を急速に高めています。
製品別・用途別の成長セグメントと地域別インサイト
GPS魚群探知機市場は以下のセグメントに分類され、それぞれ独自の成長特性を示しています。
製品別：Single Frequency（安定した探知性能と低価格が魅力）、Dual Frequency（浅海・深海の両方に対応可能な高精度モデル）
用途別：Fishing Boat（依然として最大のセグメント、業務用需要が堅調）、Leisure Boat（レジャー層の拡大で最も成長率が高い）、Other（カヤック・小型ボートなど新たな用途が登場）