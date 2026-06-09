スナック製袋機調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
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Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「スナック製袋機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、スナック製袋機市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1253966/snack-bagmaker-machines
第1章：市場規模と定義 - 成長を支える定量データ
当社Global Info Researchの最新調査によると、スナック製袋機の世界市場は2024年に7億7,600万米ドルと評価され、2031年には9億2,100万米ドルに達する見込みです（CAGR 2.5%）。さらに、スナック包装機械市場全体（製袋機を含む広義市場）では、2023年の185億米ドルから2032年には277億米ドルへ、年平均成長率4.6%で拡大すると予測されています。
本レポートにおける「スナック製袋機」の定義
スナック製袋機とは、ポテトチップス、クラッカー、クルトンなどのスナック菓子を、あらかじめ形成された袋やフィルムロールからその場で製袋・充填・密封する自動包装機器を指します。本レポートでは、Vertical-type（垂直型） と Horizontal-type（水平型） の2種に大別し、それぞれの技術特性、適用シーン、価格帯、導入メリットを詳細に比較分析しています。
第2章：業界の主要プレイヤーと競争環境
スナック製袋機市場の主要企業には、Ishida、Syntegon、Paxiom、Pattyn、TNA、Audion Elektro、Zhejiang Chovyting、Pronova、Paglierani、Concetti が含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析するとともに、各社の製品ポートフォリオ、地域別販売網、技術ロードマップを比較。特に、IshidaとSyntegonの2強体制が続く中、アジア勢（Zhejiang Chovytingなど）がコスト競争力とアフターサービスの強化でシェアを拡大している実態を明らかにしています。
第3章：この市場の主要な発展特徴（経営陣・投資家必読）
本市場の成長を牽引する3つの主要トレンドを、当社の独自分析と業界データに基づき解説します。
特徴1：スナックメーカーの設備投資意欲が過去最高 - 88%が2027年までに新規機械導入を計画
PMMI（Packaging and Processing Technologies Association）が2025年1月に発表したホワイトペーパーによると、スナック食品メーカーの92% が今後3年間の成長を見込んでおり、そのうち88% が2027年までに新たな包装・加工機械を導入する意向を示しています。導入意欲の背景には、以下の要因があります。
製品バリエーションの爆発的増加：バラエティパック、シングルサーブ、異なるユニット数の小袋など、SKU（?存?位）の多様化に対応するため、頻繁なサイズ変更が可能な製袋機が求められています。
旧式設備の更新サイクル：新規導入の約57% は、現在稼働中の20～30年前の旧式設備を置き換えるものです。旧式設備はスピード不足、素材対応力の低さ、メンテナンスコストの高さが課題です。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、「スナック製袋機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、スナック製袋機市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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第1章：市場規模と定義 - 成長を支える定量データ
当社Global Info Researchの最新調査によると、スナック製袋機の世界市場は2024年に7億7,600万米ドルと評価され、2031年には9億2,100万米ドルに達する見込みです（CAGR 2.5%）。さらに、スナック包装機械市場全体（製袋機を含む広義市場）では、2023年の185億米ドルから2032年には277億米ドルへ、年平均成長率4.6%で拡大すると予測されています。
本レポートにおける「スナック製袋機」の定義
スナック製袋機とは、ポテトチップス、クラッカー、クルトンなどのスナック菓子を、あらかじめ形成された袋やフィルムロールからその場で製袋・充填・密封する自動包装機器を指します。本レポートでは、Vertical-type（垂直型） と Horizontal-type（水平型） の2種に大別し、それぞれの技術特性、適用シーン、価格帯、導入メリットを詳細に比較分析しています。
第2章：業界の主要プレイヤーと競争環境
スナック製袋機市場の主要企業には、Ishida、Syntegon、Paxiom、Pattyn、TNA、Audion Elektro、Zhejiang Chovyting、Pronova、Paglierani、Concetti が含まれます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアを詳細に分析するとともに、各社の製品ポートフォリオ、地域別販売網、技術ロードマップを比較。特に、IshidaとSyntegonの2強体制が続く中、アジア勢（Zhejiang Chovytingなど）がコスト競争力とアフターサービスの強化でシェアを拡大している実態を明らかにしています。
第3章：この市場の主要な発展特徴（経営陣・投資家必読）
本市場の成長を牽引する3つの主要トレンドを、当社の独自分析と業界データに基づき解説します。
特徴1：スナックメーカーの設備投資意欲が過去最高 - 88%が2027年までに新規機械導入を計画
PMMI（Packaging and Processing Technologies Association）が2025年1月に発表したホワイトペーパーによると、スナック食品メーカーの92% が今後3年間の成長を見込んでおり、そのうち88% が2027年までに新たな包装・加工機械を導入する意向を示しています。導入意欲の背景には、以下の要因があります。
製品バリエーションの爆発的増加：バラエティパック、シングルサーブ、異なるユニット数の小袋など、SKU（?存?位）の多様化に対応するため、頻繁なサイズ変更が可能な製袋機が求められています。
旧式設備の更新サイクル：新規導入の約57% は、現在稼働中の20～30年前の旧式設備を置き換えるものです。旧式設備はスピード不足、素材対応力の低さ、メンテナンスコストの高さが課題です。