自動車シャーシ市場、2035年に2,162億米ドル規模へ拡大、CAGR 7.9% : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
自動車シャーシ市場は、2025年の1,014億5,660万米ドルから2035年には2,162億230万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.9％に達すると見込まれています。自動車シャーシは、車体、パワートレイン、サスペンション、および安全システムを支える基盤構造であり、車両の走行安定性や衝突安全性を左右する重要な要素です。近年、軽量素材や電子制御機能、モジュラー設計の採用が進み、従来の金属一辺倒から複合素材を組み合わせた革新的なシャーシ設計への移行が進行しています。
軽量構造プラットフォームによる市場成長の推進
車両の燃費改善や電気自動車の航続距離延伸に対する関心の高まりは、軽量構造プラットフォームの採用を加速させています。特にアルミニウム、複合材料、高張力鋼を組み合わせるマルチマテリアル設計は、軽量化と構造強度の最適なバランスを実現し、電動車両市場の成長を支えます。さらに、先進的なサスペンション統合により、走行安定性と乗り心地の向上が可能となり、消費者体験の向上に直結しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/automotive-chassis-market
規制と安全性への対応が加速する技術革新
日本およびアジア太平洋地域における衝突安全基準や排出ガス規制の強化は、シャーシ設計の革新をさらに後押ししています。剛性を最適化した構造や安全性に配慮した荷重分散技術が求められ、各メーカーは材料選定や構造解析への投資を拡大しています。特に電動車やハイブリッド車においては、バッテリー搭載に伴う重量配分と熱管理の課題を解決するシャーシ設計が競争力の鍵となっています。
開発コストと統合設計の課題
一方で、自動車シャーシ市場の成長には制約も存在します。次世代モジュラープラットフォームの開発コストは高額であり、衝突試験や耐久性シミュレーション、規制当局の承認プロセスが開発期間を延長し、初期投資を増大させています。また、電子制御システムと従来の機械式シャーシとの統合は設計複雑性を増加させ、メーカーは信頼性とコスト効率の両立に挑戦しています。
主要企業のリスト：
● Robert Bosch GmbH
● ZF Friedrichshafen AG
● Continental AG
● Magna International Inc.
● Aisin Corporation
● Tenneco Inc.
● Schaeffler AG
● Benteler International AG
● Gestamp Automocion S.A.
● HL Mando Corp.
マルチマテリアル設計とデジタル技術の活用
市場機会として、アルミニウムや複合材、高張力鋼を組み合わせるマルチマテリアル設計の採用が進んでいます。加えて、デジタルツインやシミュレーション主導の設計ワークフローにより、プロトタイプ作成を最小化し、設計精度と開発スピードが向上しています。さらに、アクティブ・セミアクティブサスペンションシステムの統合により、路面状況に応じた快適性と安全性の最適化が実現されています。
車種別市場の動向
2025年における収益ベースの主要セグメントは乗用車であり、先進技術搭載車の増加が市場を牽引しています。急速充電対応、スマートフォン連携、自動駐車支援などの機能搭載車両の需要が高まり、販売台数の増加と相まって乗用車セグメントの市場シェア拡大を後押ししています。世界的には、2021年の乗用車販売台数は5％増加し、5,640万台に達しており、インドや東南アジアでも同様の需要拡大が見られます。
軽量構造プラットフォームによる市場成長の推進
車両の燃費改善や電気自動車の航続距離延伸に対する関心の高まりは、軽量構造プラットフォームの採用を加速させています。特にアルミニウム、複合材料、高張力鋼を組み合わせるマルチマテリアル設計は、軽量化と構造強度の最適なバランスを実現し、電動車両市場の成長を支えます。さらに、先進的なサスペンション統合により、走行安定性と乗り心地の向上が可能となり、消費者体験の向上に直結しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/automotive-chassis-market
規制と安全性への対応が加速する技術革新
日本およびアジア太平洋地域における衝突安全基準や排出ガス規制の強化は、シャーシ設計の革新をさらに後押ししています。剛性を最適化した構造や安全性に配慮した荷重分散技術が求められ、各メーカーは材料選定や構造解析への投資を拡大しています。特に電動車やハイブリッド車においては、バッテリー搭載に伴う重量配分と熱管理の課題を解決するシャーシ設計が競争力の鍵となっています。
開発コストと統合設計の課題
一方で、自動車シャーシ市場の成長には制約も存在します。次世代モジュラープラットフォームの開発コストは高額であり、衝突試験や耐久性シミュレーション、規制当局の承認プロセスが開発期間を延長し、初期投資を増大させています。また、電子制御システムと従来の機械式シャーシとの統合は設計複雑性を増加させ、メーカーは信頼性とコスト効率の両立に挑戦しています。
主要企業のリスト：
● Robert Bosch GmbH
● ZF Friedrichshafen AG
● Continental AG
● Magna International Inc.
● Aisin Corporation
● Tenneco Inc.
● Schaeffler AG
● Benteler International AG
● Gestamp Automocion S.A.
● HL Mando Corp.
マルチマテリアル設計とデジタル技術の活用
市場機会として、アルミニウムや複合材、高張力鋼を組み合わせるマルチマテリアル設計の採用が進んでいます。加えて、デジタルツインやシミュレーション主導の設計ワークフローにより、プロトタイプ作成を最小化し、設計精度と開発スピードが向上しています。さらに、アクティブ・セミアクティブサスペンションシステムの統合により、路面状況に応じた快適性と安全性の最適化が実現されています。
車種別市場の動向
2025年における収益ベースの主要セグメントは乗用車であり、先進技術搭載車の増加が市場を牽引しています。急速充電対応、スマートフォン連携、自動駐車支援などの機能搭載車両の需要が高まり、販売台数の増加と相まって乗用車セグメントの市場シェア拡大を後押ししています。世界的には、2021年の乗用車販売台数は5％増加し、5,640万台に達しており、インドや東南アジアでも同様の需要拡大が見られます。